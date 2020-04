Fit durch die Krise: Fitnessstudios im Kreis Freising trotzen Corona mit Online-Angeboten

Die Fitnessstudios sind wegen Corona seit Wochen dicht. Damit sich die Kunden nun daheim fit halten können, setzen die Betreiber auf kreative Angebote und individuelle Unterstützung.

Landkreis – Noch bevor die Ausgangsbeschränkung beschlossen wurde, mussten sie ihre Pforten bereits schließen: In den Fitnessstudios im Landkreis trainiert seit Wochen niemand mehr. Damit sich die Kunden nun daheim fit halten können, setzen die Betreiber auf kreative Angebote und individuelle Unterstützung.

In der Fitnessworld Number 1 in Freising sind laut Inhaber Franz Jungmeier über 3000 Mitglieder angemeldet, die im Schnitt ein bis zwei Mal die Woche in den Studios in Lerchenfeld und im Steincenter trainieren. Damit sie jetzt nicht darauf verzichten müssen, fertigen die Studio-Mitarbeiter individuelle Trainingspläne für daheim an (siehe Bericht unten). „Dazu kamen sehr viele Rückmeldungen“, berichtet Jungmeier.

„Wie wichtig die eigene Gesundheit ist, sieht man gerade jetzt“

+ Franz Jungmeiersetzt auf individuelle Pläne. © Archiv Das Konzept des Heimtrainings ist simpel: Per Mail gibt der Kunde Daten wie Alter, Größe und Gewicht an, schildert die Sportroutine, die er normalerweise hat, und was seine Ziele sind. So kann der Trainer ein optimal abgestimmtes Programm für zu Hause erstellen. Dazu seien auch keine besonderen Geräte notwendig. „Die meisten Übungen funktionieren mit dem eigenen Körpergewicht, oder man nimmt etwa eine volle Wasserflasche als Hantel.“ Bewegung zu Hause sei nicht zu vernachlässigen. „Wie wichtig die eigene Gesundheit ist, sieht man ja gerade jetzt“, sagt Jungmeier. Die Home-Workouts seien ideal, um das Immunsystem zu stärken und fit zu bleiben.

Mit dem Angebot hofft Jungmeier seine Kunden bestmöglich zufriedenzustellen – und dass so wenige wie möglich ihr Abo kündigen. Ein Sonderkündigungsrecht gibt es für Fitnessstudios ohnehin nicht, da es sich bei den Schließungen um eine behördliche Anordnung handelt. Jungmeier und seine Frau Karin versuchen jedoch, den Mitgliedern entgegenzukommen. Wer selbst in größeren finanziellen Schwierigkeiten steckt, dem biete die Fitnessworld im April eine Beitragspause an. An alle anderen appellieren die beiden: Für den Einzelnen sei der Mitgliedsbeitrag ein „überschaubarer“ Betrag. „Für uns sind es die einzigen Einnahmen.“ Die Gelder würden zudem dazu beitragen, den Betrieb nach der Krise schnellstmöglich wiederaufzunehmen. Die Jungmeiers setzen auf klare Kommunikation – und hoffen daher auf Verständnis und Unterstützung.

Betreiber hoffen auf „Vertrauensvorschuss“

Gleiches gilt für das Injoy in Moosburg. „Wir hoffen, dass unsere Kunden einen Vertrauensvorschuss geben“, sagt Lisa Goldes, deren Vater Josef Riedermayr das Studio betreibt. „Wir möchten später natürlich auch etwas zurückgeben.“ Sie rät allen Mitgliedern, den persönlichen Kontakt zu suchen und mit den Betreibern zu sprechen.

Gerade habe man eine „gute Lösung“ gefunden: Im Internet stünden den Mitgliedern derzeit über 1000 Trainingsvideos kostenlos zur Verfügung. Die Nachfrage sei enorm, das Feedback positiv. Die Zeit, in der statt 42 Mitarbeitern nur noch das Kernteam mit sechs Kräften vor Ort sei, werde genutzt, um das Studio mit Frühjahrsputz und kleineren Reparaturen wieder fit zu machen.

„Die Betreuung geht nach wie vor weiter“

Das geschieht derzeit auch im Sportpark in Au/Hallertau. „Studioarbeiten stehen an, außerdem müssen wir das Freigelände für den Sommer auf Vordermann bringen“, sagt Inhaber Andreas Haarpaintner. Die Versorgung der Mitglieder komme freilich nicht zu kurz: „In unserem System haben wir über 3000 Übungen gesammelt – mit dem eigenen Körpergewicht oder Dingen wie Sprungseil, Kurzhanteln oder einem Theraband, die viele daheim haben.“ Der Sportpark setzt auch auf Heimpläne und Online-Workouts, die zum Teil live gezeigt werden. „Für Rückfragen stehen wir immer bereit.“ Zudem könnten die Mitglieder ihre Übungen auch filmen und sich Feedback von den Profis einholen. „Die Betreuung geht nach wie vor weiter – nur jetzt halt übers Internet.“

Aktuelles im Landkreis Freising

Die Entwicklungen und Neuigkeiten zum Coronavirus in Freising lesen Sie immer aktuell hier.

Von Einkaufshilfe bis Lieferservice: Hier finden Sie die Hilfsangebote im Landkreis Freising.

Freising-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Freising – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.