„Flanieren, genießen, entdecken, shoppen“: Ein Wochenende in Freising, das es in sich hat

Von: Wolfgang Schnetz

Neben der Palmdult (Bild) und verkaufsoffenem Sonntag präsentiert sich zusätzlich der Wochenmarkt am Samstag, 18. März, von 7 bis 13 Uhr in der Freisinger Stadtmitte. © MASELL PR AGENTUR FREISING

Palmdult, Ostereiermarkt, verkaufsoffener Sonntag: Freisings Altstadt lebt auf. Von 18. bis 20. März wartet ein buntes Angebot auf die Gäste.

Freising – Es ist wieder soweit: Die Aktive City Freising präsentiert den beliebten Ostereier-Künstlermarkt und am Dult-Sonntag verkaufsoffene Geschäfte mit vielen Aktionen und Events in der Innenstadt. Ein Wochenende, das es in sich hat – nach veranstaltungsarmen Jahren.

„Flanieren, genießen, entdecken, shoppen“: Unter diesem Motto stellt der Stadtmarketing-Verein Aktive City Freising das Erlebniswochenende in der Innenstadt. Die Geschäfte im Zentrum öffnen am Sonntag, 19. März, zwischen 13 und 18 Uhr ihre Pforten und freuen sich auf viele Besucher. Max-Josef Kirchmaier, Geschäftsführender Manager der Aktiven City: „Freisings gute Stube ist erste Adresse für einen spannenden wie vergnüglichen Einkaufsbummel.“

Die Läden haben extra zum Dultsonntag wieder eine breite Angebots-Palette parat – etwa spezielle Vorführungen oder Verlosungen bis hin zu Sonderaktionen. Die Cafés, Eisdielen und Gaststätten bereiten bereits die Freischankflächen vor, um die Besucher auch unter freiem Himmel kulinarisch verwöhnen zu können. Doch nicht nur das, so Kirchmaier: „Mit Live-Musik, Tanz und anderen Events gibt’s beim Einkaufen und Bummeln viel zu erleben.“ So lässt sich der Freisinger Shanty-Chor hören und die Kinder- und Jugendgarde aus Langenbach zeigt ihre Show „Movie Stars“.

Wichtig: Die komplette Innenstadt ist während des verkaufsoffenen Sonntags von der General-von-Nagel-Straße bis zur Karlwirts-Kreuzung eine Fußgängerzone.

Ostereier- und Künstlermarkt

Wer stimmungsvolle Osterdekorationen für Haus und Garten sucht, wird am Flanier-Wochenende in der Oberen Altstadt fündig: „Hier gibt es an verschiedenen Ständen handwerklichen Osterschmuck sowie kunstvoll bemalte Ostereier zu bestaunen und zu kaufen“, betont Max-Josef Kirchmaier. Trotz immer noch existenter Baustellen der Innenstadt-Umgestaltung gebe es genug Platz, das Angebot entsprechend zu präsentieren. Der Ostereier-Künstlermarkt ist am Samstag und Sonntag, 18./19. März, von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Wer zudem sehenswerte Kunstausstellungen besuchen möchte, kann von 11 bis 19 Uhr im Alten Gefängnis Bilder und Objekte von Manfred Stephan bewundern. Und das frisch eröffnete Diözesanmuseum am Domberg glänzt nicht nur mit seiner bemerkenswerten Schausammlung. Ein weiteres Highlight bietet es mit der faszinierenden Sonderausstellung „Verdammte Lust“. Öffnungszeiten sind von 10 bis 18 Uhr.

Palmdult und Grüner Markt

Neben dem verkaufsoffenen Sonntag gibt’s von Samstag, 18., bis Montag, 20. März, die Palmdult am Marienplatz. Angesagt haben sich fast zwei Dutzend Anbieter. Angeboten wird ein buntes Programm – von Wäsche, Kochzubehör und Küchenutensilien bis hin zu deftigen Schmankerln für Hungrige. Die Dult-Öffnungszeiten sind am Samstag von 8 Uhr bis 18 Uhr, am Sonntag von 10 Uhr bis 18 Uhr sowie am Montag von 8 Uhr bis 17 Uhr. ws