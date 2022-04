Flohmarkt direkt neben Freisinger Teststation: „Massive Gesundheitsgefährdung“

Von: Helmut Hobmaier

Drangvolle Enge: Der Weg in die Corona-Teststation führte am Sonntag mitten durch die Flohmarktstände hindurch. Eine gefährliche Situation, die die Stadt bedauert. © Privat

In Freising wurde ein Flohmarkt unmittelbar neben der Corona-Teststation aufgebaut – die Stadt bedauert. Und will daraus Konsequenzen ziehen.

Freising – Ein Flohmarkt unmittelbar vor einer PCR-Teststation, die vor allem positiv Getestete – also vermutlich Infizierte – aufsuchen? Zu dieser gefährliche Kombination kam es am Wochenende in Freising. Die Stadt bedauert das – und zieht aus dem Vorfall Konsequenzen.

Hans Meier hat einen gehörigen Respekt vor dem Corona-Virus: Noch vor einer möglichen Impfung erkrankte er an Covid-19 und leidet noch heute unter Langzeitfolgen. Umso verärgerter war er, als er am Wochenende nach einem positiven Schnelltest (er hatte sich bei einem Krankenbesuch angesteckt) in die Luitpoldhalle fuhr, um dort den erforderlichen PCR-Test zu machen. „Vorne der Platz voll mit Autos, in der Mitte ein aufgebauter Flohmarkt und am Ende die PCR-Teststation“.

Eingang der Teststation ging mitten durch den Flohmarkt

Der Eingang in die Station habe „mitten durch die Flohmarktstände hindurch geführt“, schildert Meier. Für einen potenziell Infizierten eine sehr ungute Situation – für die Flohmarktbesucher aber eine „massive Gesundheitsgefährdung“, wie Hans Meier ans Tagblatt schrieb. „Ich weiß nicht, welcher Teufel die Verantwortlichen dabei geritten hat“. Wo die Teststation stehe und wann sie geöffnet habe, müsse doch bei der Vergabe des Flohmarkts bekannt gewesen sein. Meier: „Wer soll da noch die Corona-Vorschriften ernst nehmen?“ Seine Frau arbeite auf der Intensivstation im Klinikum und habe seit Jahren mit schwerstkranken Corona-Patienten zu tun. Das Ehepaar weiß, was das Virus anrichten kann.

Parkende Autos waren schuld an der unguten Situation

Bei der Veranstaltung am Sonntag habe es sich um den Holländischen Stoffmarkt gehandelt, erklärt auf Nachfrage Stadt-Sprecherin Christl Steinhart. Der habe schon vor der Pandemie regelmäßig in der Luitpoldanlage stattgefunden und sei dabei „üblicherweise immer etwas weiter vorn – und damit räumlich entfernt von der heutigen Teststation“ – aufgebaut worden.

Am vergangenen Sonntag sei der übliche Aufbau „wegen einiger geparkter Autos“ aber nicht möglich gewesen – „die Standbetreiber rückten zwangsläufig etwas weiter nach hinten und damit sehr nahe an das Testzentrum heran“, räumt Steinhart ein. Man teile ausdrücklich die Kritik von Hans Meier „an der damit unglücklichen Zuwegung“, bedauert seine „verständliche Verärgerung“ und könne nur versichern, „dass wir die Parksituation in der Luitpoldanlage bei dieser oder ähnlichen Veranstaltungen verstärkt beobachten und stärker reglementieren werden.“

