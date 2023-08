Flotte Fahrten und viel Feierlaune: Im Lebenshilfe-Wohnhaus an der Johannisstraße ist die Lebensfreude zuhause

Höhepunkt des Nachmittags waren die angebotenen Rikscha-Fahrten: So manche Bewohner, darunter sogar einige Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer, trauten sich, dem Motto „Vom Rollstuhl in die Rikscha" zu folgen. Sie genossen diese andere Art der Fortbewegung in dem flotten Gefährt rund um das Wohnhaus sehr.

Das bunte Sommerfest im Garten des Lebenshilfe-Wohnhauses an der Johannisstraße in Freising wurde trotz Wetter-Kapriolen ein unvergessliches Erlebnis.

Freising – Vor kurzem feierten die Bewohnerinnen und Bewohner im Lebenshilfe-Wohnhaus Johannisstraße (WJ) gemeinsam mit den Familien, Freundinnen und Freunden sowie Bekannten ihr Sommerfest. Zu Gast waren neben den Angehörigen auch Freisings Bürgermeisterin Birgit Mooser-Niefanger sowie Katharina Zanker, Inhaberin des Bioladens „Lebenskunst“, in dem seit einiger Zeit WJ-Töpferwaren verkauft werden.

Da der Wettergott die meiste Zeit über ein Einsehen hatte, konnte das bunte und vielfältige Unterhaltungsprogramm größtenteils ohne Regenschauer über die Bühne gehen. Für die nassen Momente war im großen Zelt Platz für alle zum gemütlichen Beisammensitzen und Verspeisen der diversen Köstlichkeiten. Für das kulinarische Wohl war bestens gesorgt: Neben Gegrilltem und Salaten gab es ein leckeres Kuchenbuffet. Die Brauerei Weihenstephan hatte die Lebenshilfe großzügig mit der Bereitstellung von Biertischgarnituren, Kühlschränken und Getränken unterstützt.

Der Stand der WJ-Töpfergruppe lockte mit lustigen Zaunsitzern und Kugeltieren für den Garten die Besucher an und verleitete zum Kauf. Dazu gab es selbstgefertigte Ketten in allen Farben.

Höhepunkte des Nachmittags waren die angebotenen Rikscha-Fahrten: So manche Bewohnerinnen und Bewohner, darunter sogar einige Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer, trauten sich, dem Motto „Vom Rollstuhl in die Rikscha“ zu folgen. Sie genossen diese andere Art der Fortbewegung in dem flotten Gefährt rund um das Wohnhaus sehr. Aber auch Angehörige und die anwesenden Kinder kamen voll auf ihre Kosten. Diana Melzer und Daniel Hehnen, die professionelle Stadtführungen in Freising mit ihrer Rikscha anbieten, hatten sich auf Anfrage spontan bereit erklärt, diese für das Sommerfest kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Für den musikalischen Teil war Martin Kraft aus Dellnhausen mit seinem Akkordeon vor Ort. Er zauberte ein Lied nach dem anderen aus seinem Instrument und sang vom Schlager bis hin zum Volkslied alles, was die Zuhörenden begehrten. Tanzen, Schunkeln und Singen begleiteten den Musiker. Ebenso versuchten sich einige Bewohnerinnen und Bewohner mit Erfolg beim Karaoke-Singen und traten auf die Bühne.

Der Stand der WJ-Töpfergruppe lockte mit lustigen Zaunsitzern und Kugeltieren für den Garten die Betrachter an und verleitete zum Kauf. Dazu gab es selbstgefertigte Ketten in allen Farben und eine Tombola, die der Renner war: Alle Lose wurden verkauft – und da es keine Nieten gab, zog jeder Teilnehmende mit einer Kleinigkeit von dannen. NICOLA BAUER