„Absurd und anachronistisch“: Bürgerinitiativen und Umweltschützer empört über Lärmaktionsplan

Von: Andreas Beschorner

Die dritte Start- und Landebahn für den Flughafen ist im Landesentwicklungsplan weiter als Ziel formuliert. © KNEFFEL/DPA

Die dritte Startbahn steht nach wie vor als Ziel im Landesentwicklungsprogramm. Die Reaktionen aus dem Landkreis Freising sind eindeutig.

Flughafen/Freising - Das sind die Reaktionen des Bund Naturschutz und der Bürgerinitiative Attaching auf den jetzt abgeschlossenen Lärmaktionsplan für den Flughafen München und das, was die Staatsregierung als Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms (LEP) vorgeschlagen hat. Denn: Auf Interessen der Flughafen-Anwohner sei gar nicht eingegangen worden, und die dritte Startbahn steht nach wie vor als „Ziel“ im LEP. Jetzt soll die EU-Kommission helfen.

Michael Buchberger von der BI Attaching berichtete bei einem Pressegespräch am Freitag, dass man als am stärksten betroffene Ortschaft zwei Stellungnahmen zum Lärmaktionsplan abgegeben habe. Aber: „Keine unserer Anmerkungen hat Berücksichtigung gefunden“, zeigte sich Buchberger enttäuscht und verärgert.

„Das ist schräg“: Michael Buchberger von der BI Attaching. © FT-Archiv

Vor allem, dass die Regierung von Oberbayern keine einzige eigene Abwägung vorgenommen, sondern lediglich Stellungnahmen von Ministerien und der Flughafen München GmbH zu den Anmerkungen aufgeführt habe, empörte Bucherberg und die BI. „Das ist schräg.“

Dass man mit der Forderung, die dritte Startbahn einzustampfen und ein Nachtflugverbot am Airport im Moos zu erlassen, keine guten Chancen gehabt habe, sei der BI bewusst gewesen. Dass die Forderungen, die direkten Überflüge über Attaching zu reduzieren und die Ausnahmegenehmigungen für Nachtflüge zu veröffentlichen (das sei laut Regierung „unpraktikabel“), niedergebügelt worden seien, machte Buchberger fast sprachlos. Das will man sich nicht gefallen lassen und hat deshalb mit der Rechtsanwaltskanzlei Schönfelder-Ziegler-Lehners ein Schreiben an die EU-Kommission verfasst und darin um Überprüfung des Lärmaktionsplans gebeten. Der sei schließlich eine Vorgabe der EU.

EU soll helfen

Genau diesen Schritt hat auch der Bund Naturschutz (BN) unternommen, wie Christine Margraf, stellvertretende Vorsitzende der Kreisgruppe Freising, berichtete. Denn auch beim Bund Naturschutz sei man über das, was im Lärmaktionsplan steht, „entsetzt und erschüttert“. Und: Die EU-Kommission „schaut den Ländern schon zunehmend auf die Finger“, so Margraf, dass die EU-Richtlinien und -Vorgaben auch erfüllt werden.

Der BN hat aber noch ein anderes Verfahren im Auge, in dem die dritte Startbahn ebenfalls eine zentrale Rolle spielt: die Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms Bayern. Als man Ende Dezember den Entwurf der Staatsregierung erhalten habe, „waren wir erschüttert“. Denn das gesamte Kapitel zum Verkehrsflughafen München sei „komplett unverändert“ übernommen worden – Vorranggebiet zur Erweiterung und dritte Startbahn inklusive. Das sei, so Margraf, angesichts des Klimawandels und des jetzt sogar in Bayern bestehenden Klimaschutzgesetzes „wirklich absurd und anachronistisch“.

„Wir waren erschüttert“: Christine Margraf vom Bund Naturschutz. © FT-Archiv

Christian Magerl, Sprecher des Aktionsbündnisses Aufgemuckt gegen die dritte Startbahn, bekräftigte diese Aussage: Im Vergleich zu 2019 sei der Rückgang an Flugbewegungen und Passagieren enorm, und auch im Januar 2022 sehe es nicht besser aus. Man sei weiter denn je davon entfernt, die Zwei-Bahnen-Kapazität von 480 000 Flugbewegungen pro Jahr auch nur annähernd zu erreichen. „Das Aus für die Startbahn ist überfällig“, so Magerls wiederholte Forderung. Diese hat auch der Bund Naturschutz in seiner Stellungnahme zum LEP „unmissverständlich“ erhoben, betont Margraf.

„Freiheit zurückgeben“

Für Christian Magerl ist es eine „absolute Frechheit“, den Planfeststellungsbeschluss zum Bau der Startbahn weiterhin in der Schublade zu haben, statt die Realitäten anzuerkennen und ihn aufzuheben. Denn dieser Planfeststellungsbeschluss habe heftige und einschränkende Auswirkungen auf die Bürger und die Kommunen. „Es wäre an der Zeit, uns die Freiheit zurückzugeben“, appellierte Magerl.

„Absolute Frechheit“: Christian Magerl, Sprecher des Aktionsbündnisses Aufgemuckt © FT-Archiv

Eine Möglichkeit, diesen Forderungen Nachdruck zu verleihen, sei der Druck der Öffentlichkeit, findet Margraf vom Bund Naturschutz. Sollte das LEP trotzdem so wie von der Staatsregierung vorgesehen in Kraft treten, gibt es laut Magerl nur eine Chance, das noch zu verändern: „Abwählen!“