Er wollte kein Visum „erbetteln“: Iraker (25) blecht 200.000 Dollar für Pass, um nach Deutschland zu dürfen

Von: Manuel Eser

Der Dominikaner, der keiner war: Für dieses Dokument hat ein Iraker (25) 200.000 Dollar bezahlt. © Polizei

Ein Vermögen hat ein Iraker (25) hingeblättert, um mit Hilfe eines karibischen Reisepasses in Deutschland einzureisen. Eine Fehlinvestition, wie sich zeigte.

Flughafen - Was machen, wenn man gerne deutsche Städte besuchen möchte, aber kein Visum hat? Man legt kurzerhand 200 000 US-Dollar auf den Tisch und kauft sich die Staatsbürgerschaft eines sonnigen Karibikstaates, dessen Bürger in Europa, respektive Deutschland, ohne das Erfordernis eines Visums für touristische Zwecke einreisen dürfen. So berichtet es die Bundespolizei. Der aus Erbil angereiste 25-Jährige legte einen Pass der Insel Dominica vor. Die Frage nach dem Reisegrund wollte er nicht so konkret beantworten. Er reise halt gerne, wolle für zehn Tage in Deutschland Städte besuchen.

Dafür hatte der Mann mit etwa 8500 Euro doch etwas viel Bargeld und jede Menge Gepäck dabei. Also wurden die Grenzpolizisten stutzig und baten den Wahl-Dominicaner mit Geburtsort im Irak auf die Wache. Bei der dortigen Befragung erzählte er, er sei Geschäftsmann im Nordirak, habe dort auch Familie und verdiene 4 800 US-Dollar im Monat. Er habe also keinen Grund, sich in Deutschland niederzulassen.

Auch dass ihm in den letzten beiden Jahren, damals noch offiziell Iraker, bereits zwei Visaanträge bei der deutschen Botschaft und einer bei der französischen negativ beschieden wurden, gab er unumwunden zu. Als Iraker bekomme man halt keine Visa, weil man verpönt sei. Da habe er seinen Reichtum genutzt und für sich und seine Familie die dominicanischen Pässe gekauft.

Iraker wird in Heimat zurückgeschickt, das Ticket kauft er sich selbst

Dies habe er gemacht, damit er kein deutsches Visum erbetteln müsse. In seiner Heimat gebe es eine Firma, die seit 2016 oder 2017 offizielle Vertreterin des Karibikstaates sei und eben für einen entsprechenden Obolus Staatsbürgerschaften des Inselstaates vermittele.

„Da der Kauf einer Staatsbürgerschaft zur Umgehung der Visapflicht in Deutschland nicht im Sinne des Erfinders ist und auch die Einlassungen des 25-Jährigen zur Reise sich nicht unbedingt mit den Gesamtumständen in Einklang bringen lassen“ (O-Ton Polizei), wurde dem 25-Jährigen die Einreise verweigert. Der junge Mann kaufte sich selbst einen Flug zurück in die Heimat. (ft)