Von Zahnpasta bis Nackenkissen: Ladendiebin mit 97 Beutestücken erwischt

Insgesamt 97 Beutestücke stellte die Flughafenpolizei bei einer Ladendiebin sicher. © Claudia Conrad

In einem Drogeriemarkt am Flughafen München wurde am 1. Mai gegen 14.50 Uhr eine Ladendiebin gestellt - mit 97 Beutestücken.

Flughafen - Nachdem die 33-jährige Frau aus Düsseldorf durch den Laden gegangen war, mehrere Artikel eingesteckt hatte und schließlich ohne zu bezahlen den Kassenbereich passieren wollte, wurde sie von der Geschäftsleitung aufgehalten und in ein Büro gebeten.

Die umgehend hinzugerufene Streife der Polizeiinspektion Flughafen München staunte nicht schlecht, als diese die Diebin näher unter die Lupe nahm. Nahezu überall – sowohl am Körper als auch in der Kleidung und in Taschen – kamen geklaute Artikel zum Vorschein. „Von Zahnpasta über Süßigkeiten bis hin zum Nackenkissen war alles vertreten.“ Letztendlich zählten die Polizisten insgesamt 97 Waren, die nicht bezahlt worden waren und einen Gesamtwert von 471,14 Euro hatten“, teilt die Flughafenpolizei mit.

Die Düsseldorferin, die sich zwischenzeitlich wieder auf freiem Fuß befindet, hat laut Polizei „nun Hausverbot in allen Filialen der Drogeriemärkte und wird sich wegen Diebstahls verantworten müssen“.

