Flughafen: Nachfrage nach Reisen „ungebrochen“ - Nachtflüge gehen zurück

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Passagierzahlen, Beschwerden, Flugbewegungen: All das wurde der Fluglärmkommission von der FMG, der Flugsicherung und dem Luftamt Südbayern präsentiert. Während es an den Zahlen nichts zu deuteln gab, gingen die Meinungen, wie es mit dem Flugverkehr und am MUC weitergehe, auseinander. © Fritz/FMG

Die FMG blickt optimistisch in die Zukunft. In der Fluglärmkommission gehen die Meinungen über die Entwicklung am Airport jedoch auseinander.

Freising – Die erste Sitzung der Fluglärmkommission seit Beginn der Corona-Krise war wie immer auch eine Zahlenschlacht: Flugbewegungen, Passagierzahlen, Beschwerden – all das wurde am Mittwoch den Mitgliedern von der FMG, der Flugsicherung und dem Luftamt Südbayern präsentiert. Während es an den Zahlen nichts zu deuteln gab, gingen die Meinungen, wie es mit dem Flugverkehr und am MUC weitergehe, auseinander.

Josef Schwendner, der Generalbevollmächtigte der FMG, hatte die Aufgabe, die Einbrüche bei den Flugbewegungen und Passagierzahlen seit 2020 im Verhältnis zum Jahr 2019 aufzuzeigen: 47,9 Millionen Passagiere hatte man in 2019 abgefertigt, 2020 waren es gerade noch 11,4 Millionen, in 2021 rund 12,5 Millionen. Und heuer? Da waren es im ersten Halbjahr 13 Millionen, die FMG rechne bis zum Jahresende mit 30 Millionen Fluggästen.

Uneinigkeit besteht darüber, wie sich die Flugzahlen weiterentwickeln

Dasselbe Bild bei den Flugbewegungen: Starteten und landeten in 2019 noch 419.000 Flugzeuge im Moos, so waren es 2020 nur 146.000 und in 2021 nur 153.000. Und 2022? Im ersten Halbjahr zählte man rund 120.000 Starts und Landungen.

Die Frage, ob die FMG denn damit rechne, dass die Zahlen wieder auf das frühere Niveau steigen werden, stellte Neufahrns Bürgermeister Franz Heilmeier. Die Antwort kam von Schwendner: „Von mir ein klares Ja.“ Die Nachfrage nach Reisen und Mobilität sei „ungebrochen“, man gehe von einem „weiteren Wachstum des Flugverkehrs“ aus.

Das wiederum wollte der stellvertretende Vorsitzende der Fluglärmkommission, Herbert Knur, nicht unwidersprochen lassen: Er könne sich nicht vorstellen, dass man das Niveau aus der Vor-Corona-Zeit wieder erreiche, man habe eine Weltwirtschaftskrise. Außerdem: „Sie und Ihre Gutachter haben sich ja auch bei den Prognosen für die dritte Startbahn erheblich verrechnet“, erinnerte Knur.

Laut FMG gehen Dauerschallpegel und Nachtflüge zurück

Fluglärm und Nachtflug waren die Themen, die Hermann Blomeyer, Leiter der Umweltabteilung der FMG, präsentierte: Gegenüber 2019 habe man in den vergangenen zwei Jahren sowohl tagsüber als auch nachts einen wesentlich niedrigeren Dauerschallpegel gemessen – je nach Messstelle zwischen sechs und neun dB(A) weniger.

Und auch die durchschnittliche Anzahl der Nachtflüge habe gegenüber 2019 (da waren es 76) abgenommen: 2020 waren es 22, 2021 zählte man 21. Im ersten Halbjahr 2022 liege man wieder bei 42. Wichtig: Sämtliche Vorgaben der Nachtflugregelung seien eingehalten worden. Erfreulich sei, dass der Anteil der leisen Flugzeuge seit 2015 stetig zugenommen habe. Zudem investiere die Lufthansa weiter in neues, leiseres und sparsameres Fluggerät.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Dennoch meldete Robert Biberger vom Luftamt Südbayern: Die Zahl der Beschwerden sei gestiegen. Waren es im zweiten Halbjahr 2020 noch 317 Beschwerden, die bei ihm eingingen (im Schnitt pro Monat also 53), so waren es 2021 schon 1200 (also 100 pro Monat) und im ersten Halbjahr 2022 sogar 1304 (also pro Monat 217). Das, so Biberger, „relativiert sich freilich“, wenn man die Zahl der Beschwerdeführer betrachte: Im ersten Halbjahr 2020 waren es 28, 2021 zählte man 57, im ersten Halbjahr 2022 registrierte man 36 Beschwerdeführer. Das Fazit Bibergers: „Wenige Personen geben viele Beschwerden ab“– vor allem aus Neufahrn, Attenkirchen und Fahrenzhausen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.