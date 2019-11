Flughafen: Russe wegen sexueller Belästigung verhaftet

Am Flughafen klickten die Handschellen: Die Polizei verhaftete eines Russen, der wegen sexueller Belästigung und Morddrohungen gesucht wurde.

Flughafen– Die Münchner Justiz wirft ihm einen sexuellen Übergriff in aller Öffentlichkeit vor: Ein Russe (31) soll auf einer Musikveranstaltung in München zunächst eine Frau sexuell genötigt und anschließend sie und ihren Begleiter beleidigt und bedroht haben. Wie die Polizei berichtet, soll der Russe die Frau begrapscht und sie und ihrem Begleiter mehrmals mit dem Umbringen gedroht haben.

Erfolgreiche Kontrolle am Sonntag

Anschließend kehrte der 31-Jährige offenbar wieder in seine Heimat zurück. Seither haben die Strafverfolgungsbehörden in der bayerischen Landeshauptstadt mit Untersuchungshaftbefehl nach dem Beschuldigten gesucht. Am frühen Sonntagnachmittag haben ihn Bundesbeamte bei seiner Einreise aus Sankt Petersburg am Flughafen kontrolliert, die Fahndungsnotiz entdeckt und den Gesuchten aus dem Verkehr gezogen.

„Jetzt ist der vermutliche Sexualstraftäter auf dem Weg zum Haftrichter“, berichtete am Montag Christian Köglmeier von der Bundespolizei am Airport. Der Haftrichter werde jetzt über die „künftige Unterkunftssituation“ des Mannes entscheiden, heißt es im Polizeibericht.

