Blinde Passagiere, Affen und massenhaft Drogen: Zoll berichtet von den kuriosesten Entdeckungen

Mit „Mally“ reiste Popstar Justin Bieber 2013 ein – allerdings ohne Papiere für das Kapuzineräffchen. Es wurde beschlagnahmt und im Tierheim München-Riem untergebracht. © Peter Kneffel

Nicht nur der Flughafen München feiert heuer 30. Geburtstag: Den Zoll dort gibt es auch schon so lange. In drei Jahrzehnten haben die Beamten einiges erlebt.

Flughafen – Mit dem Umzug des Airports von Riem ins Erdinger Moos begann für den Münchner Zoll eine neue Ära: Die Flughafendienststelle wurde ein eigenständiges Hauptzollamt, berichtet Pressesprecher Thomas Meister. Am 17. Mai 1992 starteten rund 300 Zöllner pünktlich um Mitternacht an ihrem neuen Dienstort, dem Hauptzollamt München-Flughafen (bis es 2002 mit dem Hauptzollamt München fusioniert). „In den folgenden 30 Jahren erlebten die Zöllner am Münchner Airport das ein oder andere faszinierende – oder erschreckende – Highlight“, schreibt Meister.

Tierische Reisebegleitung

Schon der Start in der Luftfrachtabfertigung ist ein ungewöhnlicher. „Dissimulateur“, ein drei Jahre alter Hengst, der einem Scheich gehört, muss abgefertigt werden – keine alltägliche Situation. Bald darauf wird einer Frau ihre Schlangenlederjacke abgenommen, was der Reisenden gar nicht passt: „Wie ich mich kleide, ist meine Sache. Das Vieh ist eh schon tot“, erklärt sie den Beamten.

Lebende Schlangen dagegen transportiert ein Australier im Herbst 2011: 36 Stück hat der 22-Jährige im Handgepäck.

Wegen eines „blinden Passagiers“ werden zwei Zollbeamte im März 2018 zu Hilfe gerufen: Eine Riesenkrabbenspinne, die eine Beinspannweite von bis zu 30 Zentimeter haben kann, hat sich im Rucksack eines Pärchens aus Australien verirrt.

Immer wieder werden Tiere jedoch bewusst geschmuggelt: Im April 2018 entdecken die Beamten vier Siam Oriental Rassekatzen, die während des Flugs von Moskau nach München ohne Wasser in eine Sporttasche eingepfercht sind. Die 43-jährige Russin, der die Tiere gehören, erklärt, sie seien hierzulande zum Verkauf bestimmt. Die Käufer, die die Katzen via Instagram „bestellt“ haben, warten bereits im Ankunftsbereich.

Affenoffenbar beliebt

1994 kommt ein Mann mit einer Maschine aus Französisch Guyana am Flughafen an. Als er auf sein Gepäck wartet, bemerkt ein Zöllner, dass sich die Mütze des Urlaubers bewegt: Darunter steckt ein kleines Pinselohräffchen, das der Reisende nach eigenen Angaben für zehn US-Doller gekauft hat.

Neun Jahre später reist ein Promi illegal mit einem Äffchen ein: Popstar Justin Bieber muss das Kapuzineräffchen „Mally“, das er als Haustier hält, am Airport abgeben: „Mally“ fehlen die zur Einreise notwendigen Papiere.

Einen Gruselfund machen die Zollbeamten dagegen 2015: Sie beschlagnahmen einen 650 Gramm schweren und 23 Zentimeter langen Affenschädel.

Fragwürdige Delikatessen

2100 tote Singvögel im Reisegepäck entdecken Zöllner im Jahr 2004, ein Jahr später werden 2634 Vögel transportiert. „Der geschützte Wiesenpieper ist in Italien eine Delikatesse“, erklärt Meister.

Im Frühjahr 2012 schnappt der Zoll einen „Spezialitätenkoch“: Er hat 49 lebende Reptilien in Stoffsäcken dabei. „Der Reisende wollte einem der Tiere sogar unter den Augen der Zöllner den Kopf abbeißen“, so der Zollsprecher.

Der jüngste kuriose Fund datiert aus diesem Jahr: Ein Reisender aus dem Kongo hat eine ganze, gebratene Rohrratte im Gepäck – zum Verzehr bestimmt. Aufgrund tierseuchenrechtlicher Regelungen ist die Einfuhr dieser Delikatesse in Deutschland jedoch nicht erlaubt.

GeschützteArten

Alljährlich muss der Zoll zahlreiche nach dem Washingtoner Artenschutzabgekommen geschützte Waren beschlagnahmen. Allein in den beiden Anfangsjahren sind es „rund 4000 Verarbeitungserzeugnisse aus geschützten Tieren und Pflanzen“, so Meister. 1995 werden beispielsweise 1828 seltene Kakteen sichergestellt, die zwei aus Mexiko einreisende Österreicher in ihren Koffern transportieren.

Riskanter Kokainschmuggel

Um illegale Substanzen per Luftweg einzuführen, werden Schmuggler oft kreativ – und riskieren mitunter ihr Leben. 1994 reist eine 32-jährige, schwangere Kolumbianerin von Rom nach München – und transportiert dabei 600 Gramm Kokain in ihrem Magen.

Deutschlands größter Crystal-Fund wurde 2013 am Flughafen München verzeichnet: Insgesamt 20 Kilogramm des Rauschgifts stellten die Zollbeamten sicher. © dpa

Vier Jahre später tut es ihr ein Landsmann gleich: Der 33-Jährige kommt mit einer Maschine aus Madrid ins Moos. Bei der Zollkontrolle verstrickt sich der Kolumbianer in Widersprüche und offenbart schließlich, dass er über 1,1 Kilo Kokain im Magen hat – verpackt in 88 Tütchen.

Die bisherige Rekordmenge von 1,5 Kilogramm Kokain entdecken Zöllner 2007 im Körper eines jungen Mannes, der aus Spanien einreist: Der 20 Jahre alte Student hat das Rauschgift, verpackt in 102 Tütchen, geschluckt.

Zigaretten, Geld und Rauschmittel-Rekorde

In einer Flasche mit Schaumbad schmuggelt 1998 ein 26 Jahre alter Student aus den Niederlanden 3000 Ecstasy-Tabletten. 2003 versucht ein 60-jähriger Bauarbeiter, 2360 Zigaretten einzuführen – versteckt in Teepäckchen.

Zehn Jahre später gelingt am Airport im Moos der größte Crystal-Fund in der Geschichte der Bundesrepublik: Sage und schreibe 20 Kilogramm der Droge werden sichergestellt.

2017 gibt es einen weiteren Rekord: Beamte finden im Reisegepäck zehn Kilogramm Nandrolon. „Das ist die größte aufgefundene Menge an Dopingmitteln, die das Hauptzollamt München auf einen Schlag bis dato verzeichnen konnte“, sagt Thomas Meister.

Eine noch deutlich größere Menge Rauschmittel wird 2021 sichergestellt: Eine als „Tischdekoration“ deklarierte Sendung aus Dubai soll in den USA landen. Doch die Münchner Zollbeamten kontrollieren die Ware und stellen 1,2 Tonnen getrocknetes Khat sicher – die größte sichergestellte Menge der Kaudroge seit Bestehen des Flughafens.

„Das Bargeldschmuggeln nahm in den letzten Jahren zu“, sagt Pressesprecher Thomas Meister. 2017 versucht ein 37-Jähriger, rund 232 000 Euro nach China zu schmuggeln, versteckt in Waschmittelverpackungen. Im Jahr 2020 stellen Zöllner 320 000 Euro im Koffer einer Chinesin sicher – in verschweißten Kaffee-, Keks- und Chipsverpackungen. (ft)