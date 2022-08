Fotokünstler aus Kiew flüchtete vor dem Krieg: Zur Ausstellung in Freising gab es ein besonderes Geschenk

Von: Andreas Beschorner

Er hat seinen allerbesten Freund wieder: Alexander Stadnichenko, der im Sparkassen-Atrium ausstellt, bekam zur Vernissage eine neue Kamera überreicht– seine eigene hatte er auf der Flucht aus der Ukraine nicht mehr retten können. © Lehmann

„Die Kamera ist mein allerbester Freund.“ Das sagt Alexander Stadnichenko. Der 40-Jährige stellt seit Montag seine Fotografien in der Sparkasse aus.

Freising - Die Aufnahmen mit dem Ausstellungstitel „Kiew bei Nacht“ sind spannend. Sehr spannend. Fast so spannend wie die Geschichte des Alexander Stadnichenko. Es ist das Bild eines bunten, eines lebendigen Kiew, das dem Besucher des Sparkassen-Atriums gezeigt wird. Menschen, Leben und Gebäude vermitteln einen Eindruck von der ukrainischen Hauptstadt – jener Stadt, in der Stadnichenko geboren und aufgewachsen ist. Bis, ja bis Russland die Ukraine angriff, bis auch ganz in der Nähe des Hochhauses, in dem Stadnichenko wohnte, die Raketen einschlugen. Stadnichenko flüchtete, zusammen mit seinem jetzt 70-jährigen Vater kam er über Polen und Tschechien nach Freising.

Er flüchtete mit zwölf schwerst behinderten Menschen

Ein gelber Renault Master war das Gefährt, in dem er, sein Vater und zwölf schwerst behinderte Menschen das Kriegsgebiet verließen. Denn Alexander selbst ist aufgrund einer genetisch bedingten Muskelatrophie seit seinem neunten Lebensjahr auf einen Rollstuhl angewiesen, wird jetzt in und von der Lebenshilfe Freising betreut. Auf der Flucht konnte er sein Notebook mit den Fotografien retten, seine Kameraausrüstung – also seinen „allerbesten Freund“ –musste er allerdings zurücklassen.

Und da beginnt die Geschichte der Ausstellung, die seit Montag im Atrium der Sparkasse Freising in der Unteren Hauptstraße zu sehen ist. Denn mit dem Verkauf der Bilder (zum Preis zwischen 30 und 50 Euro) hoffte Stadnichenko eigentlich, sich eine neue Kamera kaufen zu können, um seiner Leidenschaft weiter nachgehen zu können, wie Geschäftsstellenleiter Markus Trasberger bei der Ausstellungseröffnung am Dienstag sagte.

Ein kleines Wunder: eine neue Kamera

Eigentlich. Denn Kulturreferentin Susanne Günther, bei der die Fäden aller Beteiligten an dieser Ausstellung zusammengelaufen waren, hatte ein Geschenk für Stadnichenko dabei: Nachdem sie bei den Stadtratsfraktionen der Grünen, der SPD und der Freien Wähler gesammelt hatte, war das Geld für eine neue Kamera zusammengekommen, die auf Vermittlung von Raimund Lex von einem Landshuter Fotogeschäft zu einem günstigen Preis zur Verfügung gestellt wurde. „Ein kleines Wunder“, so Günther, das sie – hübsch verpackt – am Dienstag Stadnichenko überreichen konnte.

Stadnichenko selbst, dessen Rede von einer Dolmetscherin übersetzt wurde, war dankbar – für die Kamera und dafür, dass er nun „hier in Sicherheit“ sei und „ein Dach über dem Kopf“ habe. Die Fotografien, die er zeige, seien für ihn nicht nur Farben auf Papier, sondern Ausdruck von Erinnerungen, Emotionen, Erfahrungen, sie seien „Lebensstücke“ und „Fragmente meines Lebens“. Nachts und abends durch Kiew zu fahren, die Faszination des Lichts und den Zauber der Nacht einzufangen, das habe für ihn „etwas Magisches“ gehabt.

Jedes Foto ist Ausdruck seines „inneren Lebens“

Und so spiegle jedes Foto auch seine eigene Stimmung wider, sei Ausdruck seines „inneren Lebens“. Dabei falle ihm jedes Foto schwer, könne er doch seine Hände nicht weit anheben. Nichts wünsche er sich mehr, als weiterhin fotografieren zu können. Denn die Fotografie sei nicht nur sein Hobby, sondern „ein Teil meiner Seele“, wie er sagt. Seit Dienstag kann Stadnichenko wieder fotografieren. Denn er hat ihn wieder, seinen „allerbesten Freund“.

