Soll die Bundeswehr auch im Inneren eingesetzt werden, etwa bei der Terrorbekämpfung? Das Thema ist ein brandaktuelles und entsprechend groß war der Andrang im Rathaussaal beim gemeinsamen Wintervortrag des Reservistenverbandes in der Bundeswehr und der Stadt Freising.

+ „Der Heimatschutz muss wieder organisiert werden, betonte Franz Kühnel. © Lehmann Freising– Über den vollen Rathaussaal freute sich besonders OB Tobias Eschenbacher. Aktive und ehemalige Soldaten machten das Gros der Zuhörer aus, auch die früheren Standortältesten, Hillrich von der Felsen, Hans-Georg Kürten und Karl Walter, waren unter den Zuhörern. Der Referent des Abends, Franz Kühnel, wusste, wovon er sprach. War er doch bei der gemeinsamen Übung von Bund und Ländern zur Terrorabwehr – kurz GETEX – als Hauptmann dabei.

Das Militär auch im Inneren einzusetzen sei ein typisch deutsches Diskussionsthema, das es in anderen Ländern nicht gebe: Dort sei das der Normalfall sei. In Deutschland hätten die Väter des Grundgesetzes aus den Erfahrungen am Ende der Weimarer Republik und unter der Naziherrschaft den Schluss gezogen, Polizei und Militär strikt zu trennen. Deshalb sei in Deutschland auch Polizeirecht Landesrecht, während die Bundeswehr dem Bund unterstellt sei. Bei der Übung GETEX – an der übrigens kein einziges ostdeutsches Bundesland teilgenommen hatte – hätten sich die Schwächen gezeigt, unter der die Zusammenarbeit von Polizei und Militär krankt. Die Zusammenarbeit bei Katastrophen klappe zwar, sagte Kühnel – wie die Hochwassereinsätze mit der Bundeswehr – aber in der Gefahrenabwehr seien doch deutliche Defizite zu erkennen gewesen. Allerdings, so der Referent, sei die Bundeswehr nie vorgeprescht mit der Forderung nach einer Zusammenarbeit mit der Polizei im Inneren. Aber: „Die Polizei braucht Unterstützung“, das habe auch GETEX deutlich gemacht. Dass das Thema „Bundeswehr im Innern“ eines mit vielen Facetten ist, machte Kühnel an einigen Beispielen deutlich – da stehe noch nicht einmal die grundgesetzliche Frage an erster Stelle. Wenn die Polizei etwa einen Suchhund bei den Soldaten anfordere, komme die Antwort, wofür die Polizei den benötige. Oder wenn ein Panzer für eine Sperre benötigt werde, sei es schwierig, herauszufinden, wo ein solcher Panzer zu finden sei. Das sei auch der krassen Reduzierung der Bundeswehrstandorte geschuldet, betonte Kühnel. Fazit des Referenten: „Der Heimatschutz muss wieder organisiert werden“. Dazu benötige man aber auch anderes Material. Die Bundeswehr also im Defizit?

Hillrich von der Felsen, im letzten Jahrhundert noch Standortältester in der Garnisonsstadt Freising, legte den Finger in die Wunde. Wenn er am Wochenende in einer Kaserne anrufe, könne es sein, dass er lediglich mit der Zentrale verbunden werde. „Das ist eine ganz andere Welt“. Ernst Kugler meinte in der Diskussion, es sei wichtig, dass die Öffentlichkeit von den Defiziten bei Bundeswehr und Polizei höre, damit diese wieder mehr Unterstützung in der Gefahrenabwehr bekomme. Heinz Mettig