Frau löst Feueralarm an Uni aus, um zu klauen - doch Studenten schreiten ein

Einen besonderen Trick hatte sich eine Frau (49) ausgedacht, um an der TU Weihenstephan zu klauen. Doch sie hatte die Rechnung ohne drei Studenten gemacht.

Eine Diebin hat laut Polizei am Freitag an der TU Weihenstephan in Freising ihr Unwesen getrieben. Um freie Hand zu haben, hat die Freisingerin (49) am Lehrstuhl für Biologische Chemie einen Feuermelder eingeschlagen.

Eine Studentin fiel auf den Trick jedoch nicht herein und beobachtete die Frau dabei, wie sie mehrere Rucksäcke entwenden wollte. Die Täterin versuchte zwar noch zu flüchten, zwei Kommilitonen halfen der Zeugin jedoch dabei, die 49-Jährige bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Gegen die Frau wird nun wegen Diebstahls, Sachbeschädigung und Missbrauchs von Nothilfeeinrichtungen ermittelt.

Lesen Sie auch:

Münchnerin (14) spurlos verschwunden: Wo ist Chiara?



Vergiftetes Fleisch: Freisingerin (22) erlebt Schock beim Gassigehen



Frau setzt sich in Auto und rauscht von Einfahrt direkt in Bach - Grund für „Tauchgang“ schnell klar