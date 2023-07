Frauen aus dem Landkreis Freising sprechen Klartext: „Die Kirche ist wertemäßig total aus der Zeit gefallen“

Von: Andrea Beschorner

Mit einer hohen Zahl an Kirchenaustritten hat die Kirche zu kämpfen. Im Erzbistum München/Freising waren es 2022 knapp 50 000 Menschen, die gegangen sind. © Ingo Wagner

Was sagen die Gläubigen vor Ort zu der hohen Zahl an Kirchenaustritten in der Erzdiözese München/Freising? 2022 waren es knapp 50.000. Drei Frauen aus dem Landkreis Freising sprechen Klartext.

Landkreis Freising – Für 49 029 Gläubige im Erzbistum München und Freising hat es 2022 einfach nicht mehr gereicht: Sie haben der Kirche den Rücken gekehrt und sind ausgetreten. Über die Gründe kann nur spekuliert werden. Das FT hat mit drei dem katholischen Glauben verbundenen Frauen gesprochen, die deutliche Kritik an der Institution Kirche üben.

,Klare Grenze zwischen Glauben und Kirche‘

Hat überlegt, auszutreten: Monika Langenegger (47) zieht eine klare Grenze zwischen Glaube und Kirche. © privat

„Das geschieht ihnen recht.“ Das war Monika Langeneggers (47) erster Gedanke, als sie von der hohen Zahl an Kirchenaustritten gehört hat. Zwölf Jahre war sie Pfarrgemeinderätin in Au, ist aus beruflichen Gründen im vergangenen Jahr nicht mehr angetreten. In der Kirche aktiv ist sie aber immer noch – als Lektorin und Kommunionhelferin etwa. Und das, obwohl sie das Verhalten der Institution Kirche sehr kritisch sieht.

„Ich fühle mich mit meiner Kirche hier vor Ort tief verbunden“, sagt sie. Es folgt ein großes Aber: „Ich habe eine klare Grenze zwischen meinem Glauben und der Institution Kirche gezogen.“ Über die Vielen, die der Glaubensgemeinschaft mittlerweile den Rücken gekehrt haben, wundert sie sich nicht – und nennt auch einen konkreten Grund für die Austrittswelle: der Umgang mit den Missbrauchsfällen. „Würde man im beruflichen Kontext oder in einem Verein so agieren, würden die Mitarbeiter kündigen, Mitglieder austreten.“

Sie unterstreicht das mit einem Beispiel: „Stellen wir uns vor, ein Fußballtrainer würde sich an seinen Schutzbefohlenen vergehen – der wäre sofort weg aus diesem Umfeld, und eine Strafe wäre die logische Konsequenz.“ Pfarrer hingegen, die Kinder missbraucht haben, seien lediglich versetzt worden. „Und viele haben es da wieder getan“. Somit habe man nicht nur den Opfern jegliche Hilfe verweigert, sondern auch den Tätern. „Auch die hätten dringend professionelle Unterstützung gebraucht, damit so etwas nicht wieder passiert.“

Und dass sich in der Folge viele Gläubige die Frage stellen, „Will ich mich mit so etwas gemein tun?“ und dann die Konsequenzen ziehen und gehen, das kann Monika Langenegger absolut nachvollziehen.

Doch der Skandal um die Missbrauchsfälle ist nicht das einzige, was ihrer Ansicht nach die Menschen von der Kirche weg treibt. „Wer entscheidet sich heute schon noch für eine Organisation, in der nur Männer das Sagen haben? Das ist realitätsfern.“ Würden alle ehrenamtlich engagierten Frauen keinen Finger mehr für die Kirche rühren, „würde gar nichts mehr funktionieren“. Sie wünscht sich die Öffnung aller Ämter auch für Frauen, denn „die können das genauso“, bringt sie es auf den Punkt.

Als die Missbrauchsfälle publik wurden, habe sie zusammen mit ihrem Mann lange und gewissenhaft darüber nachgedacht, auch auszutreten. „Wir haben uns schließlich dagegen entschieden“, sagt sie. Denn die Kirchengemeinschaft vor Ort lebe den Glauben ihren Werten entsprechend. „Hier herrscht christlicher Zusammenhalt, deshalb sind wir geblieben.“

Und dann ist da noch eine ganz persönliche Sache, die ihr und ihrem Mann Harald Koblizek zu denken gibt. Die beiden haben erst vor kurzem geheiratet. Für die 47-Jährige ist das die zweite Ehe. Weil sie schon einmal verheiratet war, ist eine kirchliche Trauung nicht möglich. „Wir sind beide tief im Glauben verankert und in der Kirche aktiv – und dennoch ist es uns nicht gestattet, uns vor der kirchlichen Gemeinde das Jawort zu geben – wie schade.“ Auch da lebe die Kirche völlig an der Realität vorbei.

,Umgang mit Missbrauchsskandal hat vieles offengelegt’

Vertrauen verloren hat Verena Juranowitsch seit den Missbrauchsfällen. Doch auch sie bleibt. © privat

So sieht das auch Verena Juranowitsch: „Die Kirche ist wertemäßig einfach total aus der Zeit gefallen.“ Die Mutter und Grünen-Gemeinderätin aus Langenbach kann es absolut nachvollziehen, dass immer mehr Menschen aus der Kirche austreten. Sie selbst engagiert sich in ihrem Heimatort in der Kirche, war etwa erst kürzlich als Kommunionmutter im Einsatz und hat die Kleinen auf ihren großen Tag vorbereitet. Und auch für sie gibt es einen riesigen Unterschied zwischen der Institution Kirche und dem Glauben, den sie vor Ort lebt und erlebt: „Hier herrscht ein Wertesystem, in dem ich mich wohlfühle“, sagt sie. Viele der Aktiven – eigentlich die meisten – seien weiblich. Da ist eine Vorsitzende des katholischen Frauenbunds, die sich sehr für Frauenrechte engagiert. Da ist aber auch eine Gemeindereferentin, die wahnsinnig viel für Kinder- und Jugendarbeit macht. Und da sind Vertreterinnen in der Pfarrverwaltung, die ein ganz anderes Menschenbild haben und vermitteln, als die katholische Kirche das tut. „In unserer Kirchengemeinde in Langenbach ist jeder Mensch gleich.“ Und das sei in der Kirche grundsätzlich leider oft anders: Homosexualität, der Umgang mit Geschiedenen, die Ungleichbehandlung von Frauen – alles Themen, bei denen sich „die Kirche der Alltagsrealität einfach verweigert“, findet Juranowitsch.

Der Umgang mit dem Missbrauchsskandal habe nun vieles offengelegt: „Die Kirche lebt hier nicht die Werte, die sie predigt.“ Das sei ein großer Vertrauensverlust, „man fühlt sich nicht mehr geborgen“. Dabei hätte sie nur eine einzige Aufgabe gehabt: Die Kinder und alle Opfer in den Mittelpunkt zu stellen – und zu schützen. „Stattdessen wurde versucht, alles unter den Teppich zu kehren.“ Auf Kosten der Opfer. Und natürlich sei auch die Tatsache, dass Frauen nicht in allen Ämtern zugelassen werden, indiskutabel. „Es ist einfach ungerecht, das einzuschränken.“ Und Kirche müsse für Gerechtigkeit stehen.

,Früher konnte man nicht so einfach austreten’

Fühlt sich wohl in ihrer Kirche vor Ort: Maria Westermeier. Doch sie übt Kritik an der Kirche als Institution. © Maria Martin

Traurig über die hohen Austrittszahlen ist Maria Westermeier (69) aus Zolling. Die Vorsitzende des katholischen Vereins „Zollinger Frauen St. Johannes“ ist überzeugt, dass die Gründe dafür vielfältig sind. Einer sei sicherlich, „dass man früher nicht hat austreten können – da wäre man zu sehr aufgefallen“. Mit den Missbrauchsfällen hätten jetzt viele den letzten Anlass gefunden, um der Kirche den Rücken zu kehren. Bei manchen seien es aufgrund der Kirchensteuer sicher auch finanzielle Gründe. Wieder andere, davon ist Maria Westermeier überzeugt, wollen sich mit der Unbeweglichkeit der Kirche nicht länger abfinden.

Würde sie einem Menschen begegnen, der gerade auf dem Weg ist, um auszutreten, würde sie ihn bitten, dem Ganzen noch eine Chance zu geben, den Glauben richtig kennenzulernen. Dabei sei es immer wichtig, sich ein Beispiel an Jesus zu nehmen. „Jesus hat die Kleinen in die Mitte gestellt und Gleichberechtigung gelebt: Frauen, Männer, Kinder – alle waren gleichgestellt.“ Das wünscht sie sich auch von der Institution Kirche.

Selbst auszutreten war für sie nie ein Thema. „Dafür lebe ich meinen Glauben zu gerne, dafür sind mir die Kirche und Priester vor Ort und die Cursillo-Gemeinschaft, in der ich aktiv bin, zu wichtig.“ Dieses Wir-Gefühl, das sie in ihrer Heimatgemeinde in der Kirche erfahre, würde sie nicht missen wollen.

Persönlich vermisst sie eine Sache ganz besonders: „Dass die Institution Kirche in diesen Zeiten der Krisen bei ihren Gläubigen steht und ihnen Hoffnung gibt – das wäre ihre primäre Aufgabe.“ In vielen Kirchen würden Pfarrer nicht das Gute und Frohmachende verkünden, wie Maria Westermeier sagt, sondern viel Düsteres in ihren Predigten. „Da haben wir in Zolling großes Glück.“ Und darüber hinaus haben Frauen hier auch viele Freiheiten: „Die meisten Priester sind froh, wenn es Frauen gibt, die sich engagieren.“ Trotzdem müssen die Verantwortlichen sich endlich vorwärts bewegen, Frauen im Priesteramt zulassen und auch den Zölibat abschaffen. Wird sich die katholische Kirche irgendwann einmal in diese Richtung bewegen? Auf diese Frage hat Maria Westermeier eine klare Antwort: „Irgendwann ja, aber nicht bald – denn die Institution Kirche ist sehr träge und langsam.“

Gut zu wissen

Das Freisinger Tagblatt hat beim neuen Weihbischof Wolfgang Bischof um Antworten auf Fragen rund um das Thema Kirchenaustritte in der Diözese München/Freising gebeten. Aus der Pressestelle des Erzbischöflichen Ordinariats München hieß es dazu: „Wir bitten um Ihr Verständnis, dass Weihbischof Bischof zu diesem Thema derzeit kein Interview geben möchte.“