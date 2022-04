Freie Bahn für die Freisinger Wanderfische

Die neue Fischtreppe am Fürstendamm mitten in Freising ist fertig. Etwas Geduld brauchen noch die Fußgänger und Radfahrer: Der Weg kann erst nach Fertigstellung der Geländer und des weiteren Ausbaus im Mai erfolgen. © Foto: WWA

Ende gut, alles gut: Der Neubau der Fischtreppe am Freisinger Fürstendamm ist abgeschlossen. Jetzt können die Fische Ausflüge unternehmen.

Freising – Die neue Fischtreppe am Fürstendamm mitten in Freising ist fertig. Ende März hat das Wasserwirtschaftsamt München den Bau erfolgreich abgeschlossen, wie die Behörde jetzt meldet.

„Für uns ist das Projekt rundum gelungen“, freut sich Behördenleiter Christian Leeb in einer Pressemitteilung. Die Fischtreppe ist ein Meilenstein für die Fischdurchgängigkeit von der Isar bis in die Moosach. Viele einheimische Fischarten sind darauf angewiesen, in der Laichzeit im Gewässer nach oben wandern zu können.

Schlitzpässe und elf Becken

Leeb: „In Freising ist – aufgrund der vielen Bauwerke wie Mühlen, Wasserkraftanlagen und Verrohrungen – kein Durchkommen. Einzig über die Schleifermoosach in die Moosach lässt sich die Wandermöglichkeit realisieren, da hier vergleichsweise wenige Bauwerke überwunden werden müssen. Das Bauwerk wurde aufgrund der beengten Verhältnisse als Betongerinne mit sogenannten Schlitzpässen und elf Becken errichtet. Die Schlitze sorgen für eine Verminderung der Fließgeschwindigkeit, sodass die Fische gegen die Strömung anschwimmen können.“

Wie im städtischen Bereich unvermeidbar, mussten laut Leeb „querende Leitungen und vorhandene Abwasserkanäle im unmittelbaren Baubereich berücksichtigt werden, weshalb die Bauzeit vergleichsweise lang war“.

Fußgänger und Radler brauchen noch etwas Geduld

Der Behördenleiter abschließend: „Seit Anfang April ist die Wanderhilfe jetzt in Betrieb, und nun können die Fische aus der Isar, über die Schleifermoosach und über das neue Bauwerk weiter in Richtung Mühlenangergraben bis in die Moosach westlich von Freising gelangen. Das ermöglicht auch die bereits 2016 errichtete Fischtreppe am Vöttinger Wehr.“

Etwas Geduld brauchen indes noch die Fußgänger und Radfahrer: „Die Freigabe des Wegs kann erst nach Fertigstellung der Geländer und des Wegebaus voraussichtlich Mitte Mai erfolgen.“

