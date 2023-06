Neuer Anlauf für Geothermie in Freising

Bereits in den 1980er-Jahren und dann nochmals Anfang des 21. Jahrhunderts habe man in Freising über die Nutzung von Geothermie nachgedacht (Symbolbild).

Freie Wähler stellen Antrag

Freie Wähler wollen eine Untersuchung: Geothermie ist ein wesentlicher Baustein für Wärmewende und Klimaschutz.

Freising – Den Freisinger Stadtwerken geht die Arbeit sicherlich nicht aus: Nicht nur, dass sie der Aufforderung des Bundes, Kommunen sollen bis 2027 einen Wärmeplan erstellen, nachkommen werden, auch die Stadtratsfraktion der Freien Wähler hat den Stadtwerken mit dem Antrag, die Nutzung von Geothermie zu prüfen, eine Aufgabe gestellt.

Doch die Stadtwerke können das relativ gelassen sehen, wie Direktor Andreas Voigt sagt: In beiden Bereichen gebe es bereits Vorarbeiten. Bereits in den 1980er-Jahren und dann nochmals Anfang des 21. Jahrhunderts habe man in Freising über die Nutzung von Geothermie nachgedacht, wusste Voigt. Damals sei das aber wirtschaftlich nicht darstellbar gewesen.

Ein neuer Antrag

Jetzt also ein neuer Anlauf, der durch einen Antrag der FW im Stadtrat unterstützt werde: Die FW bitten die Stadtwerke und die Stadt, ob das Freisinger Fernwärmenetz mit Wärme aus einem Geothermiekraftwerk betrieben werden könne „und welcher Standort im Stadtgebiet von Freising für ein solches Geothermiekraftwerk geeignet wäre“. Denn, so der Antrag der FW weiter: „Hydrothermale Geothermie ist aus unserer Sicht ein wesentlicher Baustein für Wärmewende und Klimaschutz.“ Hintergrund des Antrags ist, dass der Ukraine-Krieg die fossilen Brennstoffe enorm verteuert habe.

„Um unseren Bürgerinnen und Bürgern weiterhin ein bezahlbares Angebot für Wärme machen zu können und uns gleichzeitig unabhängig von Energieunternehmen zu machen, regen wir den Umstieg auf Wärme aus einem Geothermiekraftwerk an“, schreiben die FW. Und weil Gemeinden wie Erding, Poing, Unterschleißheim, Aschheim, Feldkirchen und Kirchheim auf Geothermie setzen, sollte auch geprüft werden, „ob Bohrungen auf dem Stadtgebiet von Freising möglich sind und in welchen Tiefen Warmwasser mit welchen Temperaturen vorhanden wäre. Wenn sich dabei herausstellt, dass ein wirtschaftlicher Betrieb eines Geothermiekraftwerks möglich ist, bitten wir alle notwendigen Planungsschritte für ein solches Kraftwerk einzuleiten.“

Geothermie-Kraftwerk ein „Baustein“

Ein solches Geothermiekraftwerk für Freising sehen die Freien Wähler „als möglichen Baustein für eine klimafreundliche und bezahlbare Wärmeversorgung“ – für Stadtwerke-Direktor Andreas Voigt auch: Und deshalb prüfe die Stadtwerk-Tochter FFG (Freisinger Fernwärmeversorgungs GmbH) bereits, ob dies Aussicht auf Erfolg habe. Am Anfang stehe da der Antrag beim Bergbauamt, eine Probebohrung durchführen zu dürfen. 2005/2005 habe es so ein „Erlaubnisfeld“ schon einmal gegeben. Ergebnis: Bei einer Wassertemperatur, die bei maximal 60 Grad liege, brauche man Wärmepumpen.

Was vor knapp 20 Jahren noch unrentabel war, könne sich jetzt freilich bei höheren Förderungen und verbesserter Technik vielleicht wirtschaftlich rechnen. Dass die Wassertemperaturen in Richtung Norden von München abnehmen, wissen auch die FW, „aber mit moderner Technik sollte eine rentable Nutzung dennoch möglich sein“, sagt Stadtrat Robert Weller. „Zumindest muss man diese Möglichkeit eingehend prüfen.“

Noch weiter sind die Stadtwerke, wenn es um die Aufforderung des Bundes geht, dass Kommunen in Folge der Heizungsdebatte bis 2027 einen Wärmeplan erstellen sollen. In Bayern sei das zwar noch nicht in ein Landesgesetz gegossen, so Voigt, aber die Stadtwerke hätten bereits eine Studie mit dem Titel „Notgebundene Wärmeversorgung Freising“ erstellen lassen, aus der man viele und wesentliche Daten in die Wärmeplanung übernehmen könne. Da sei also schon viel Vorarbeit geleistet worden, um die Anforderungen eines Wärmeplans – beispielsweise die Nennung von „Meilensteinen“ auf dem Weg zu komplett regenerativer Versorgung – zu erfüllen.