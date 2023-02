Freie Wähler Freising mahnen: Zu viel Bürokratie, zu wenig Unterstützung beim Thema Asyl

Markige Worte vor kleiner Kulisse: In seinem einstündigen Rundumschlag sprach MdL Benno Zierer (am Rednerpult) viele (lokal-)politische Themen an.

Politischer Aschermittwoch

Einen politischen Rundumschlag gab es am Aschermittwoch bei den Freien Wählern Freising: MdL Benno Zierer verlangt, dass der Bund „seine Hausaufgaben erledigt“.

Freising – Der politische Aschermittwoch der Freien Wähler hätte mehr Publikum vertragen, an markigen Worten mangelte es im „Weißbräu Huber“ aber nicht. Der Freisinger Stadtrat und Landtagsabgeordnete Benno Zierer teilte tüchtig aus. Und zwar in alle Richtungen.

Die Kulisse ließ zu wünschen übrig, der Redner nicht. Vor 25 Leuten, darunter auch Landrat Helmut Petz, setzte Zierer zu einem einstündigen Rundumschlag an. Dabei schonte er selbst den Koalitionspartner CSU und Ministerpräsident Markus Söder nicht. Dass der Wahlkampf in Bayern längst begonnen hat, das machte er etwa daran fest, „dass der Ministerpräsident jeden neuen Gullydeckel persönlich einweiht“. Der politische Gegner kam vergleichsweise glimpflich davon. Wenngleich Zierer sauer aufgestoßen ist, dass sich Johannes Becher (Grüne) bei einer Podiumsdiskussion gegen ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr ausgesprochen hat. Aus seiner Sicht ein klarer Fehler. Für die Entwicklung von jungen Menschen könne das nämlich ungeheuer wichtig sein.

Die Freien Wähler sehen sich als Regulativ

Mit Kritik am politischen Gegner ließ es Zierer aber nicht bewenden. „Im Landtag wird mehr über die Fehler der Ampel-Koalition geredet, als über das, was in Bayern in den vergangenen Jahren passiert ist“, bemängelte Zierer. Er spreche lieber davon, was die Freien Wähler leisten. Sich und die Seinen sieht er als Antreiber, als Mittler und Türöffner. Mit dem Hinweis auf eine weitere Regierungsbeteiligung sagte er: „Ich wünsche es mir, dass wir wieder als Regulativ beteiligt sind, dann wenn die CSU über das Ziel hinausschießt.“ Etwa beim Thema 3. Startbahn.

Zierer erinnerte daran, dass es die Freien Wähler waren, die die 3. Startbahn „auf Eis gelegt“ haben. Deshalb sei er auch gleich „hellhörig“ geworden, als er kürzlich von einem Milliardeninvestitionsprogramm des Flughafens gehört habe. Da könne es nicht nur um marode Parkhäuser, sondern bestimmt auch wieder um die dritte Bahn gehen, spekulierte er. „Es wäre viel gescheiter, wenn unser Ministerpräsident da mal eine klare Aussage treffen würde“, empfahl der Landtagsabgeordnete.

Zierer warnt vor der Fusion der Hochschulen

Lob hatte Zierer indes für Landrat Helmut Petz übrig. Der sei Garant dafür, dass das Klinikum Freising in der bewährten Form erhalten bleibt. Als aktuelles Beispiel, wie wichtig es ist, wachsam zu sein, und wenn nötig zu intervenieren, nannte Zierer Überlegungen, wonach die TU München die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf einverleiben könnte. Das wäre seiner Meinung nach fatal. Zierer fürchtet um die fundierte, praxisorientierte Ausbildung der Landwirte, die er bei der HSWT einfach besser aufgehoben sieht.

Klare Kante zu zeigen gilt es Zierer zufolge in der Asylpolitik. Hier würden die Kommunen sträflich allein gelassen. Da gebe es zu viel Bürokratie und zu wenig Unterstützung. „Der Bund muss seine Hausaufgaben erledigen“, forderte Zierer. Bliebe noch die Erbschaftssteuer zu nennen. Die müsse weg, urteilte der Landtagsabgeordnete. Nicht zuletzt brach Zierer eine Lanze für das Ehrenamt. Auch und gerade im Bereich der Freiwilligen Feuerwehren würde er sich mehr gesellschaftliche Anerkennung wünschen.

Am Ende machte der Landtagsabgeordnete noch Front gegen die linken und rechten Ränder des politischen Spektrums. „Es darf keine zweite DDR und keine Diktatur von rechts geben“, stellte er ganz im Stile eines Stammtischredners klar.

Alexander Fischer

