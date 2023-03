Rucksäcke in Freising-Farben und Playmobil-Korbinian: Stadtjubiläum inspiriert zu zahlreichen Ideen

Von: Manuel Eser

Teilen

Gewitzt: Korbinians legendäres Reisebündel könnte 1300 Jahre später als stylischer Rucksack ein Comeback als Merchandise-Produkt zum Jubiläum feiern. © Stadt Freising

Freisings anstehende 1300-Jahr-Feier inspiriert Vereine und Organisationen zu etlichen Ideen. Jetzt ist die Stadt als Koordinator gefragt.

Freising – Der Heilige Korbinian als Playmobil-Figur, ein Merian für Freising und ein historischer Umzug: Es gibt zahlreiche Ideen, das große Freisinger Stadtjubiläum im kommenden Jahr mit Leben zu füllen. Die Fragen, die sich die Stadträte am Montag im Verwaltungsausschuss schon gestellt haben: Wie groß soll der Rahmen für die 1300-Jahr-Feier gespannt werden angesichts der schwierigen Haushaltslage? Und wie wird das Programm koordiniert?

„Ich habe von vielen Kulturvereinen Anfragen bekommen, ob sie im Rahmen des Jubiläums etwas machen können. Alle haben Ideen“, berichtete Susanne Günther (Grüne). Die Frage sei nun, wie sie damit umgehen solle. OB Tobias Eschenbacher erklärte, dass ein „Auftakt-Brainstorming“ mit den Vereinen unter der Regie des Kulturreferatsleiters Ingo Bartha geplant sei. „Dort sollen die Ideen der Vereine gebündelt werden.“ Wichtig ist ihm, dass es sich um besondere Events handelt, und nicht die alljährlichen Vereinsveranstaltungen im Jubiläumsprogramm landen.

Lieber machen wir weniger, dafür aber qualitativ Hochwertiges.

Monika Schwind (FSM) regte an, mit den Ideen auch gleich eine finanzielle Kalkulation vorzulegen. „Wenn die vorgeschlagenen Veranstaltungen mit einem Preisschild versehen sind, kann der Stadtrat besser einen Kostenrahmen festlegen und dann entscheiden, was wir machen.“ Ihre Marschroute: „Lieber machen wir weniger, dafür aber qualitativ Hochwertiges.“ Birgit Mooser-Niefanger (FSM) regte zudem an, den Organisatoren aus der Stadtverwaltung Workshops zu vermitteln. „Mit Experten, die wissen, was funktioniert, und wo Geld eher herausgeschmissen ist.“

Sorgen machte sich Richard Grimm (FW), dass städtische Veranstaltungen im Schatten der Landesausstellung „Tassilo, Korbinian und der Bär“, die 2024 auf dem Domberg stattfindet, untergehen könnten. „Wir müssen was machen, was heraussticht.“ Das Ordinariat rechnet laut Eschenbacher mit bis zu 200 000 Besuchern auf dem mons doctus.

Es besteht die Gefahr, dass wir Produkte nicht so losbringen, wie wir uns das erhoffen.

Reinhard Fiedler (FSM) sieht das überregionale Event daher auch als Chance für das Jubiläum – mehr noch: „Wir haben wahnsinniges Glück, dass Landesausstellung, die 1300-Jahr-Feier und Innenstadtumbau so perfekt zusammentreffen. Besser hätte es nicht laufen können, um für unsere Stadt zu werben und Touristen einen Grund zu geben, nach Freising zu kommen.“ Ein eigener Merian für Freising sei daher die beste Werbung, die es geben könne.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Eva Bönig (Grüne) mahnte indes zur Vorsicht. Sie erinnerte sich, dass zum 1000-jährigen Bestehen des Marktrechts 1996 ein Film gedreht worden sei, der als Ladenhüter endete. Auch angesichts der Haushaltslage mahnte sie zur Zurückhaltung, was die Produktion von Werbeartikeln angehe. „Es besteht die Gefahr, dass wir Produkte nicht so losbringen, wie wir uns das erhoffen.“

Wenn nur jedes zehnte Kind damit in der Stadt herumläuft, ergibt das ein tolles Bild.

Eine gewitzte Idee fand allerdings Beifall im Ausschuss: ein Tragebeutel, der in den Stadtfarben das Symbol von Korbinians Reisebündel aufgreift, mit dem der Stadtpatron der Legende nach vor 1300 Jahren in Freising ankam. Der Slogan: „Jeder hat sein Päckchen zu tragen.“ Die Vision des Oberbürgermeisters: „Wir verschenken diese Beutel an allen unseren Schulen. Wenn nur jedes zehnte Kind damit in der Stadt herumläuft, ergibt das ein tolles Bild.“

Während die Stadt das Jubiläum inhaltlich noch mit Leben füllen muss, hat sie das Logo für die 1300-Jahr-Feier bereits präsentiert - und eine Idee, die Stadträte begeistert hat.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.