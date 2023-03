1300-Jahr-Feier: Stadt Freising stellt Logo für 2024 vor - Räte begeistert von Jubiläumsidee

Von: Manuel Eser

Das Vorbild: So wie die Stadtkapelle beim Jubiläum der Gemeinde Innichen vor den Jubiläumsziffern posiert hat, können möglicherweise kommendes Jahr Freisinger und Gäste am Marienplatz vor der Zahl 1300 Fotos machen. © Stadt Freising

Fürs Jubiläum 2024 hat die Stadt Freising ein Logo entwerfen lassen, das bei den Stadträten auf ein geteiltes Echo gestoßen ist. Begeisterung erntete indes ein anderer Einfall.

Freising – Im Zuge der grafischen Neugestaltung des Stadtwappens hatte das damit beauftragte Studio für Schrift und Markengestaltung Just your Type auch einen Vorschlag für ein Jubiläumslogo unterbreitet. Darauf abgebildet: die Mitra als Zeichen des Korbinian, das Päckchen, das der Legende nach der Bär getragen hat, der den Bistumspatron zu seiner Mission nach Freising begleitet hat, die bayerischen Rauten und die weiß-roten Stadtfarben.

Das Logo dient als Ergänzung zum Stadtwappen und soll alles, was mit dem Jubiläum zu tun hat, labeln und einen Wiedererkennungswert verleihen, wie Stadtamtsleiter Rupert Widmann in der Sitzung des Finanz- und Verwaltungsausschusses am Dienstag erklärte. „Die Zusammengehörigkeit von Stadtwappen und Jubiläumslogo wird durch die gemeinsame Schrift und Farbigkeit hergestellt.“

Es ist halt das grundsätzliche Schicksal von Logos, dass sie die gesamte Bandbreite an Bewertungen hervorrufen.

Im Gremium fiel die Bewertung des Logos ganz unterschiedlich aus. „Meinen Geschmack trifft es nicht“, erklärte Joana Bayraktar (Grüne). Ihr sei es zu überladen, zu verkopft. „Was mich vor allem irritiert: Ohne Erklärung sind die Symbole nicht nachvollziehbar.“ Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher betonte, dass sich ein Logo nicht für jeden sofort erschließen müsse. „Es geht um den Wiedererkennungswert.“

Monika Schwind (FSM) berichtete, dass das Diözesanmuseum ebenfalls mit einem Logo nur für die Sonderausstellung arbeite, mit dem die entsprechenden Werke versehen seien. „Damit können sich die Besucher sofort orientieren, was nun zur Sonderausstellung gehört und was zur Dauerausstellung.“ Ihr gefalle das Logo sehr gut.

Das Logo zeigt (von li. ob. im Uhrzeigersinn) die Mitra (Zeichen für Korbinian), die Freisinger Farben, die bayerischen Rauten und das Symbol für Korbinians Reisebündl. © Stadt Freising

Auch Birgit Mooser-Niefanger (FSM) fand es gelungen. „Es wirkt fröhlich, sommerlich, frisch“, sagte sie. „Aber es ist halt das grundsätzliche Schicksal von Logos, dass sie die gesamte Bandbreite an Bewertungen hervorrufen.“ Ulrich Vogl ÖDP) brachte es auf den Punkt: „Es ist ein funktionales Logo auf Zeit, das uns auch bereits zur Verfügung steht. Also lasst es uns verwenden!“ Das Gremium folgte dem Appell und votierte – sehr zur Freude des Rathauschefs – einstimmig für das Jubiläumslogo.

Auf Begeisterung in allen Fraktionen stieß eine andere Idee. Eschenbacher schlug vor, kommendes Jahr riesige Letter mit der Jubiläumszahl auf dem Marienplatz zu installieren. Inspiriert wurde der Einfall von der Partnergemeinde Innichen, die mit einer solchen Aktion 2019 im Rahmen ihrer 1250-Jahr-Feier riesigen Erfolg hatte.

„Mit der Zahl 1300 haben wir ein richtiges Pfund“, betonte Stadtarchivar Florian Notter. Denn abgesehen von ein paar Römerstädten, die bereits 2000 Jahre existieren, gebe es kaum Städte, die schon 13 Jahrhunderte auf dem Buckel haben. München etwa ist fast ein halbes Jahrtausend jünger. Auch der OB betonte: „Die 1300 hat noch keiner aufgestellt.“

Applaus für die Idee gab es am Montag von allen Seiten. „Ich finde die Ziffern sehr, sehr cool“, sagte Joana Bayraktar. „Es ist ein tolles Symbol für Touristen, wird auch Kinder begeistern und ist super fürs Internet.“ Wenn sich viele Menschen mit der Zahl fotografieren lassen und die Bilder in die Sozialen Medien stellen würden, sei das, so der Oberbürgermeister, doch eine tolle Werbung für „unser Jubiläum“.

Was feiert Freising 2024 eigentlich genau?

Es geht bei der 1300-Jahr-Feier im kommenden Jahr weder um die Stadtgründung noch um die erste urkundliche Erwähnung von Freising. Es geht nicht um die Diözesangründung und schon gar nicht um die die Verleihung von Markt- oder Stadtrechten. Was also feiern die Freisinger 2024 eigentlich? Diese Frage beantwortete Stadtarchivar Florian Notter in der Sitzung des Finanz- und Verwaltungsausschusses am Montag. „Es geht um die Ankunft des Heiligen Korbinian in Freising.“



Der fränkische Wanderbischof war vom Papst mit dem Aufbau einer Diözese beauftragt worden, der Ort Freising sollte Diözesansitz werden. In Freising kam Korbinian in Begleitung seines berühmten Bären irgendwann zwischen 716 und 725 an. „Die Terminierung des Jahres 724 erfolgte erst im späten 16. Jahrhundert durch den römischen Kirchenhistoriker Cesare Baronio.“ Bei Korbinians Ankunft können auf dem Domberg zumindest rudimentäre urbane Strukturen angenommen werden, erläuterte Notter weiter. 1300 Jahre Korbinian in Freising bedeuten daher zugleich mehr als 1300 Jahre Freising. Das erste Jubiläum wurde übrigens 1724 gefeiert. Zum Freisinger „Millennium“ im Zeitalter des Absolutismus gab es ein prunkvolles „Gastgeschenk“ der Gebrüder Asam: die Neugestaltung des Dom-Inneren.