166.000 Euro für „Menschen in Not“: Spitzenergebnis für Benefizaktion des Freisinger Tagblatts Heimatzeitung

Von: Helmut Hobmaier

Die Tagblatt-Leser haben noch eine Schippe draufgelegt und das Spendenergebnis der Aktion „Menschen in Not“ vom vergangenen Jahr um fast 10.000 Euro übertroffen. Symbolbild © dpa

Die Tagblatt-Leserinnen und Leser haben erneut ein Spitzenergebnis erzielt: Die Benefizaktion „Menschen in Not“ brachte heuer 166.000 Euro für bedürftige Menschen in der Region.

Landkreis – Die Tagblatt-Leser haben noch eine Schippe draufgelegt und das Spendenergebnis der Aktion „Menschen in Not“ vom vergangenen Jahr um fast 10 000 Euro übertroffen. Mehr als 1000 Einzelspender haben in diesem Winter 166 000 Euro locker gemacht, um bedürftigen Mitbürgern aus dem Landkreis Freising zu helfen – ein überwältigendes Resultat! Ein Dankeschön an jeden Spender!

Ende November hat das Freisinger Tagblatt begonnen, in 40 authentischen Beispielen die Schicksale von Menschen zu schildern, die – oft ohne jedes eigene Verschulden – in Not geraten sind. Auch in diesem Jahr haben die Schicksale dieser Menschen die Landkreisbürger bewegt, die vereinzelt sogar bis zu 1000 Euro gespendet haben – insgesamt kamen so 166 000 Euro zusammen. Nun wird die Riesensumme an die verschiedenen karitativen Einrichtungen und Selbsthilfegruppen überwiesen. Sofort kann dann „Menschen in Not“ schnell und unbürokratisch geholfen werden. Jeder Euro bleibt im Landkreis Freising.

Das Ergebnis ist um so höher zu bewerten, als auch in diesem Jahr zahlreiche Benefiz-Aktionen von Vereinen und Organisationen pandemiebedingt ausfallen mussten, die in der Vergangenheit oft hohe Erlöse für die Spendenaktion „Menschen in Not“ erbracht hatten. Auch Advents- und Christkindlmärkte gab es kaum. Das FT-Adventssingen, das Musikalische Dreikönigstreffen der CSU und die Spinning-Aktion des Studios Number One mussten ebenfalls abgesagt werden. Auch in diesem Jahr wurde die Aktion von einigen Firmen mit Spenden unterstützt – vielen aber fehlte in diesem zweiten Pandemiejahr schlicht das Geld dazu. Rechnet man die reinen Leserspenden, so wurde heuer ein neuer Rekord erzielt.

Es sind drei Dutzend Einrichtungen, Selbsthilfegruppen und und Nachbarschaftshilfen, die nun Spendenschecks erhalten. Beispiele:

Das Familienpflegewerk etwa springt ein, wenn ein Elternteil ausfällt. So erkrankte etwa ein Mutter sehr schwer, und eine Familienpflegerin übernahm ihre Rolle, damit der Vater weiter arbeiten konnte.

Der Hospizverein begleitet Sterbende und deren Familien auf dem letzten Weg. So können Menschen oft zuhause im Kreise ihrer Familien sterben, und Erkrankte wie Angehörige erhalten praktische und psychologische Hilfe.

Viele Notfälle schlagen bei der Caritas Freising auf. Und es werden angesichts der drastisch steigenden Energiekosten nicht weniger werden. Oft kann mit wenigen hundert Euro ein akuter finanzieller Engpass überwunden werden.

Auch Donum Vitae hilft Familien in Not. In diesem Jahr berichtete das FT über das Schicksal einer Frau mit einem behinderten Kind, das die Leser so berührte, dass bereits kurz vor dem offiziellen Start der Spendenaktion hierfür 20 000 Euro gespendet wurden.

Die Fälle ließen sich noch lange fortsetzen, denn auch das BRK, die Wärmestube, der Kinderschutzbund, das Frauenhaus und die Arbeiterwohlfahrt – um nur einige zu nennen – helfen höchst engagiert, sind aber auf Spenden angewiesen. In diesem Jahr gab es wie im Jahr zuvor viele finanzielle Notlagen aufgrund der Pandemie: Menschen wurden (oder blieben) arbeitslos oder kamen mit dem Kurzarbeitergeld nicht aus. Dazu kamen enorme psychische Belastungen.

In dieser schwierigen Zeit haben viele Themen die Menschen in verschiedene Lager gespalten. Wenn es um Menschen on Not geht, haben aber alle zusammengehalten.

Spenden erhalten

Caritas-Zentrum Freising; Arbeiterwohlfahrt Freising; Kinderschutzbund; Frauenhaus; Familienpflegewerk Freising; Diakonisches Werk; Lebenshilfe Freising; Wärmestube „Mensch sein e.V.“; Hospizgruppe Freising; Kinderheim St. Klara; Freundeskreis der Rollstuhlfahrer; Katholischer Männerfürsorgeverein, Anton-Henneka-Haus Gelbersdorf; MS-Selbsthilfegruppe Freising; Hippo-Therapie MS-Selbsthilfegruppe Freising; MS-Selbsthilfegruppe Moosburg; Weißer Ring, Hilfe für Kriminalitätsopfer; Anneliese-Schweinberger-Haus Moosburg; Förderstätte für Schwerst-Mehrfachbehinderte Moosburg; BRK-Kreisverband Freising; Donum Vitae; Selbsthilfegruppe nach Krebs; Förderverein für die Palliativstation am Klinikum Freising; Verein Maria & Christoph; Freisinger Tafel; Verein Phoenix; sowie die Nachbarschaftshilfen Allershausen, Fahrenzhausen, Zolling, Kranzberg, Nandlstadt, Au/Hallertau, Hohenkammer; Sozialdienst Eching und Medmobil Dr. Odo Weyerer/Flughafenverein München.

Wie mit den Spenden geholfen wird

Geholfen wird mit dem Geld, das die Tagblatt-Leserinnen und -Leser gespendet haben, unter anderem Gerlinde S. (Name geändert). Sie wurde vor einem Jahr bei ihrer Arbeit im Supermarkt von einem Mann attackiert. Er schleuderte sie auf eine Palette mit Glasflaschen und trat dann, als sie im Scherbenhaufen lag, noch auf sie ein. Dieses traumatische Erlebnis zu verarbeiten, dabei hilft der Weiße Ring. Die Beratungsstelle für Kriminalitätsopfer organisierte einen Anwalt sowie Reha und Traumatherapie. So kann sich Gerlinde S. Schritt für Schritt erholen und mittlerweile auch wieder arbeiten.



Unterstützung erhalten auch Kinder wie Selina (Name geändert). Das Mädchen kommt unter schwierigen Bedingungen auf die Welt, die Mutter fühlt sich überfordert, die Kleine entwickelt Kontaktschwierigkeiten und zieht schließlich im Alter von neun Jahren in die heilpädagogische Wohngruppe des Kinderheims St. Klara. Mit intensiver Frühförderung gelingt es dem Mädchen, nach und nach aus der inneren und äußeren Isolation zu gelangen und sich altersgemäß zu entwickeln. Um Kinder wie Selina in ihrer Schullaufbahn zu fördern, ist es notwendig, sie gerade in Pandemie-Zeiten digital besser auszustatten mit Tablet und Co. Das kann mithilfe der FT-Spendenaktion geschehen.



Psychotische Schübe, autoaggressives Verhalten und Selbstisolation: Das sind nur einige der Beeinträchtigungen, mit denen Ines Wolf (Name geändert), Bewohnerin des Anneliese-Schweinberger-Hauses der Lebenshilfe Freising, zu kämpfen hat. Die 56- Jährige ist schwerst mehrfachbehindert. Um wieder mehr Freude am Leben zu finden, will die Lebenshilfe etwas Neues ausprobieren: Eine Therapie mit Perlzwerghühnern soll Ines Wolf helfen. Um das nötige Hühnerhaus entstehen zu lassen, ist die Lebenshilfe auf Spenden angewiesen.



Über Unterstützung freut sich auch das BRK: Seit zwei Jahren kämpfen die Ehrenamtlichen gegen die Corona-Pandemie. „Das Testen und Impfen nimmt wirklich viel Zeit und Kraft in Anspruch“, sagt BRK-Kreisgeschäftsführer Albert Söhl. Hinzu komme, dass die Helfer immer wieder Anfeindungen ausgesetzt seien. Derartiges Verhalten sei nicht fair, betont Söhl. „Sie wollen nur das Beste und setzen sich für die Gesellschaft ein.“

