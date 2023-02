18 Millionen Euro Mehrkosten: Gemeinden müssen für den Landkreis tiefer in die Tasche greifen

Von: Andreas Beschorner

Weil die Mehrausgaben des Landkreises Freising drastisch steigen, müssen die Kommunen künftig mehr Umlage bezahlen. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Mit Mehrausgaben von 18 Millionen Euro rechnet der Landkreis Freising im Vergleich zum Vorjahr. Das hat Konsequenzen für die Gemeinde.

Freising – Über viele Jahre hinweg war 47,9 die Zahl, auf die sich die Landkreisgemeinden verlassen konnten. Auf Basis von 47,9 Prozentpunkten wurde nämlich alle Jahre wieder berechnet, wie viel Geld die 24 Gemeinden in Form der Kreisumlage jeweils an den Landkreis abführen müssen. In 2023 ist das anders: Der Kreisausschuss hat am Donnerstag dem Kreistag empfohlen, den Hebesatz für den Kreisetat 2023 auf 49,9 Prozentpunkte anzuheben.

Kreiskämmerin Christel Rummel und Landrat Helmut Petz hatten die Werbetrommel dafür gerührt, das Zahlenwerk dem Kreistag zur Beschlussfassung zu empfehlen. Diverse Streichrunden habe man durchgeführt, die Ansätze wirklich bis auf den letzten Tropfen ausgequetscht, habe bei diversen Budgets einen pauschalen Einsparungsbetrag von 12,5 Prozent vorgegeben.

Landkreis nimmt auch ein Darlehen auf

Der Liquiditätsbestand werde im Lauf des Jahres von 31,64 auf dann 5,32 Millionen Euro abschmelzen, neue Kredite werde man aufnehmen. Und obwohl man im Landratsamt das alles durchgeführt hat und auch noch 22,5 Millionen Euro an Darlehen aufnimmt, kommt man um eine Kreisumlagenerhöhung nicht herum, um die Aufgaben stemmen zu können.

Die Gründe für die schwierige Finanzlage sind vielfältig: 5,6 Millionen Euro Verlustausgleich für das Klinikum sind zu nennen, Personalmehrungen, dazu höhere Energiepreise, mehr Auf und Ausgaben im Sozial- und Jugendhilfe-Haushalt - da komme man schnell auf 18 Millionen Mehrausgaben als in 2022, was eigentlich eine Erhöhung der Kreisumlage um 6,1 Prozentpunkte bedeutet hätte.

Landrat beklagt „Kommunalisierung staatlicher Aufgaben“

Vor allem– - und da sprach Petz allen anderen Landkreisen und Kommunen aus der Seele: Man habe mit einer kontinuierlichen Aufgabemehrung und einer kontinuierlichen „Kommunalisierung staatlicher Aufgaben“ zu kämpfen. Anders ausgedrückt: „Es wird immer mehr zu viel.“ Die Kreisräte, vor allem die Bürgermeister unter ihnen, beklagten sich zwar, dass diese Erhöhung erst so spät und über die Presse kommuniziert worden sei, konnten die Gründe aber zum Großteil durchaus nachvollziehen.

FW-Kreisrat und selbst ernannter „Laienkämmerer“ Karl Ecker warnte, dass die für heuer vollzogenen Kürzungen den Landkreis 2024 einholen könnten, und prophezeite, dass die Kreisumlage wohl weiter steigen werde.

Michael Stanglmaier (Grüne) hatte gehofft, dass man die Umlage nicht ganz so stark erhöhen müsse. © FT-Archiv

Tobias Weiskopf (FDP) war „enttäuscht“, dass immer mehr Aufgaben auf die Kommunen abgeladen werden, und sagte, er werde dieses Problem „mal mit in die Staatskanzlei und nach Berlin nehmen“.

Michael Stanglmaier (Grüne) warf vorsichtig den Vorschlag in die Runde, ob man nicht um nur einen Punkt erhöhen und dafür etwas mehr Darlehen aufnehmen könne.

Ein Rathauschef verweigert dem Haushalt seine Zustimmung

Manuel Mück (CSU) verwies darauf, dass die Kreisumlagenerhöhung notwendig sei, obwohl die als Bemessungsgrundlage dienende Umlagekraft der Gemeinden um drei Prozent gestiegen sei. „Eigentlich beträgt die Erhöhung also fünf Prozent“, sagte Mück. Uwe Gerlsbeck (CSU) mahnte, man müsse künftig schauen, „was wir leisten müssen und was wir uns leisten können“.

Freisings OB Tobias Eschenbacher stimmte dem Kreishaushalt nicht zu. © Sophie Kirchmaier Photo-Atelier Claudia Reiter

Und dann war da noch Freisings OB Tobias Eschenbacher (FSM). Der hob vor allem auf das ab, was auf Seite 391 der Haushalts-Kurzfassung zu lesen stand: Der Landkreis verfüge über Rückstellungen in Höhe von 87 Millionen Euro. Auch wenn das „nichts mit der Liquidität zu tun hat“, wie Rummel sagte, stand hinter dieser Summe für Dinge, die auf den Landkreis zukommen dürften, ein großes Fragezeichen, so Eschenbacher.

Und weil ihm auch noch andere Dinge fehlten – beispielsweise die Überprüfung, ob die Gemeinden die Erhöhung stemmen könnten – könne er zum jetzigen Zeitpunkt einer Kreisumlagenerhöhung und somit dem Haushalt 2023 nicht zustimmen. Am 23. März wird der Kreistag das umfangreiche Zahlenwerk beraten.