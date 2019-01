30-Jähriger soll Ex-Chef attackiert haben – Angeklagter behauptet etwas ganz anders

Der 30-Jährige wollte seinen Ex-Chef treffen, weil er noch Geld bekommen hätte sollen. Am Treffpunkt soll der Erdinger seinem einstigen Arbeitgeber grundlos an die Gurgel gegangen sein.

Freising– Eigentlich wollte der 30-Jährige seinen früheren Chef nur treffen, weil er noch 260 Euro bekommen hätte sollen. Am Treffpunkt soll der Erdinger seinem einstigen Arbeitgeber grundlos an die Gurgel gegangen sein. Er musste sich wegen Körperverletzung vor dem Amtsgericht verantworten.

Eine ganze Weile war der Erdinger für das mutmaßliche Opfer als Fahrer tätig. Seit Mai seien die Aufträge aber nach und nach ausgeblieben. Doch „260 Euro waren nun mal offen“. Sein früherer Chef habe der Geldübergabe am vereinbarten Ort bei Attaching zugestimmt. Dass er seinen Arbeitgeber sogleich attackierte habe, entspreche aber nicht der Wahrheit. „Es war genau umgekehrt“, sagte der Angeklagte vor Gericht.

Der frühere Chef „hat mich mit einem Faustschlag ins Gesicht begrüßt“. Dabei sei diesem bewusst gewesen, dass er erst kürzlich zwei Mal an der Nase operiert worden war, berichtete der 30-Jährige. Der Hieb habe ihn regelrecht aus den Schuhen gehoben. Die Nase musste ein drittes Mal unters Messer. In einer Art Reflex will sich der 30-Jährige gewehrt haben. Der Angeklagte gestand, seinen Chef am Hals gepackt und gegen einen Zaun gepresst zu haben. „Ich wollte Abstand zwischen uns schaffen.“

Lesen Sie auch: Chaos auf Freisinger Erdbeerfeld: Verkäuferin vor Gericht – Richter gibt guten Rat

Den Deutschen mit türkischem Hintergrund und seinen türkischstämmigen Arbeitgeber verband dereinst ein gutes Verhältnis. Der Erdinger brauchte lange, um alles zu erzählen. Dem Streit war wohl eine schwerwiegende Kränkung vorausgegangen. Nach Angaben des Erdingers habe sein Chef ihn „oglum“ gerufen, was so viel heißt wie „Söhnchen“. An dem Julitag aber entgegnete der Angeklagte auf den generell als Ehrbezeichnung geltenden Zuruf, sein früherer Arbeitgeber möge ihm nicht so kommen.

Zweifelsfrei ließ sich vor Gericht aber nicht klären, was sich nach der Kränkung zutrug. Der frühere Chef des Angeklagten war dem Prozess nämlich fern geblieben. Richter Geltl sah sich deswegen gezwungen, den Prozess auszusetzen.