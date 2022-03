30 Kilo Drogen in Freisinger Studentenwohnheim: Dealer legen Geständnis ab

Kokain in beträchtlichen Mengen und weitere Drogen wurden bei einer Razzia aus einem Studentenwohnheim in Freising sichergestellt. © Marius Becker/dpa/dpa-tmn

30 Kilo Drogen haben Polizisten in einem Freisinger Studentenwohnheim gefunden. Jetzt haben die drei Hauptangeklagten vor Gericht gestanden.

Freising – Im Prozess um 30 Kilo Drogen in einem Freisinger Studentenwohnheim ist es am Freitag vor dem Landgericht zu einer Verständigung zwischen den Verfahrensbeteiligten gekommen. Dementsprechend legten die drei mutmaßlichen Haupttäter im Alter von 27, 30 und 36 Jahren ein vollumfängliches Geständnis ab – und das vor steigender Zuschauerzahl.

Bereits zu Prozessbeginn vor zwei Wochen hatte sich eine stattliche Anhängerschaft offensichtlich zur Unterstützung der Angeklagten im Gerichtssaal eingefunden. Eine Person war dabei allerdings auf primitivste Weise über das Ziel hinausgeschossen: Staatsanwalt Matthias Zweck war beim Verlassen des Gebäudes angespuckt worden. Dementsprechend groß waren die Sicherheitsvorkehrungen am zweiten Verhandlungstag.

Ein Student hatte die Polizei alarmiert

Wie berichtet, betrieben die Männer im Raum Freising laut der Anklage einen „schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln“. Unterstützt wurden sie von einer 53-Jährigen, die das Drogengeld wusch. 30 Kilogramm an Kokain, Marihuana, Haschisch, Cannabis, MDMA, Ecstasy und Speed hatte die Polizei vergangenen März in zwei Appartements des Studentenwohnheims sichergestellt, zudem Messer, ein Reizstoffspray sowie hohe Geldbeträge, die vermutlich aus Drogengeschäften stammen.

Aufgeflogen war die Runde, weil ein Student seit geraumer Zeit einen süßlichen Geruch wahrgenommen hatte und schließlich die Polizei alarmierte. Einer der Angeklagten war zwischenzeitlich auf der Flucht. Der gebürtige Niederländer konnte im Juni in Hamburg festgenommen werden. Bei sich hatte er einen Koffer, in dem sich neben Drogen 27 950 Euro befanden.

Angeklagte leisten vollumfängliche Geständnisse

Bereits am ersten Verhandlungstag waren Rechtsgespräche aufgenommen worden. Doch es dauerte am Freitag eine weitere Stunde, ehe die vierte Strafkammer einen erfolgreichen Abschluss verkünden konnte. Lediglich was die Angeklagte betrifft, wurde keine Einigung erzielt. Verteidiger Patrick Schladt hatte eine Verständigung für die 53-jährige Heilpraktikerin abgelehnt. Ein Tatnachweis sei nicht zu führen. Hier sollen „außergerichtliche Gespräche“ folgen. Den drei Männern sagte die Kammer einen Strafrahmen, mit Abstufungen zwischen den einzelnen Angeklagten, zwischen viereinhalb und sechs Jahren, drei Monaten zu. Verteidiger

Dr. Thomas Krimmel räumte anschließend den Anklagevorwurf für seinen Mandanten, einen gelernten Landschaftsgärtner, in objektiver und subjektiver Hinsicht ein. Die Erklärung sei als abschließend zu betrachten. Die Kollegen schlossen sich Krimmels Taktik an: Auch hier wurden vollumfängliche Geständnisse abgelegt und angekündigt, weitere Fragen würden nicht beantwortet werden. Dank der Verständigung bleibt den Verfahrensbeteiligten nun eine umfangreiche Beweisaufnahme erspart.

Prozess geht am 11. März weiter

Gehört werden sollen neben den Sachverständigen, die sich zur Frage einer möglichen Abhängigkeit der Männer sowie einer damit einhergehenden Unterbringung in einer Entzugsanstalt äußern werden, nur noch Kripobeamte. Der Prozess wird am 11. März fortgesetzt. (kö)