30 Kilo Rauschgift in Studentenheim gefunden - Vier Angeklagte jetzt vor Gericht

Größter Fund seit Jahrzehnten: Josef Vogl, Chef der Drogenfahnder der Kripo Erding, präsentierte im März das sichergestellte Rauschgift und Waffen. Jetzt stehen vier Tatverdächtige vor Gericht. © Hans Moritz

30 Kilo Rauschgift in einem Freisinger Studentenwohnheim: Es war einer der größten Fahndungserfolge der Rauschgiftjäger der Kripo Erding. Nun stehen die Angeklagten vor Gericht.

Freising – Es verhält sich wie mit Parfüm: Irgendwann riecht man Gras & Co. nicht mehr, hat man oft damit zu tun. Diese Tatsache wurde den Mietern eines Studentenappartements in Freising im März 2021 zum Verhängnis: Ein Student nahm den süßlichen Geruch aber noch wahr und alarmierte die Polizei. Diese sprach nach Sicherstellung von 30 Kilogramm Rauschgift von einem Fall, den man in der Größenordnung nicht alle Tage habe.

Das Ergebnis der Ermittlungen mündete in einer Anklage gegen eine Frau und drei Männer, die sich seit Donnerstag unter anderem wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vor dem Landgericht Landshut verantworten müssen. Dass die Aufarbeitung nicht einfach wird, machte ein zweistündiges Rechtsgespräch deutlich. Vorstellungen und Ansichten vom Staatsanwalt und der Verteidigerriege zur Beweislage und zu möglichen Strafen klafften weit auseinander.

Koffer mit Drogen und fast 30.000 Euro

Bei den Angeklagten handelt es sich um drei Männer im Alter von 27, 30 beziehungsweise 36 Jahren sowie eine 53-Jährige, die bei dem „schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln“ geholfen haben soll, indem sie das Drogengeld wusch. Einer der Angeklagten war zwischenzeitlich auf der Flucht. Der gebürtige Niederländer konnte im Juni in Hamburg festgenommen werden. Bei sich hatte er einen Koffer, in dem neben Drogen 27 950 Euro steckten. Man habe „die ganze Palette gefunden, die man in der Szene so konsumiert“, hatte es nach der Sicherstellung des Rauschgifts in Freising seitens der Kripo geheißen.

Die Anklage listet Kokain, Marihuana, Haschisch, Cannabis, MDMA, Ecstasy und Speed auf. Zudem wurden neben Messern und einem Reizstoffspray hohe Geldbeträge sichergestellt, die vermutlich aus Drogengeschäften stammen. Zu dem Appartement, das der Student gemeldet hatte, waren weitere Räumlichkeiten gekommen, die ebenfalls als Drogenlager gedient haben. Sie wurden zufällig entdeckt: Während des Einsatzes im Wohnheim war der 30-Jährige aufgetaucht, wollte aber sofort wieder weg. Die Beamten hielten ihn aber auf und stellten neben 30 Gramm Kokain den Schlüssel zu dem weiteren Appartement sicher.

Haftstrafen zwischen fünf und sieben Jahren

Die Zuordnung der gefundenen Gegenstände sei „fragwürdig“, sagte der Verteidiger. Ebenso wenig ergebe sich eine gemeinsame Anmietung der Zimmer. Derartige Unsicherheiten bei der Beweisführung sollten im Falle von Geständnissen umso mehr berücksichtigt werden. Der Staatsanwalt argumentiere nur mit Rückschlüssen. Dieser hingegen sah am Donnerstag die Ermittlungsresultate klar umrissen. Die Spurenlage spreche eindeutig gegen die Angeklagten. Auch im Fall von Geständnissen werde es bei ihm keine Haftstrafen unter fünf Jahren geben.

Die vierte Strafkammer hatte darauf hingewiesen, dass nach ihrem Dafürhalten eine Zuordnung der Gegenstände im Einzelnen nicht vorgenommen werden müsse, wenn sich ein gemeinschaftliches Handeln nachweisen lasse wie etwa durch das Anmieten der Räume. Für den Fall eines Geständnisses stellte das Gericht zwei Angeklagten Haftstrafen zwischen fünf und sechs Jahren in Aussicht, dem dritten zwischen sechs Jahren drei Monaten und sieben Jahren drei Monaten, da dieser bereits einschlägig vorbestraft ist.

Prozess wird am 4. März fortgesetzt

Der Prozess wird am 4. März fortgesetzt. Dann sollen die Verteidiger verkünden, ob ihre Mandanten einer Verständigung zustimmen. Verteidiger Patrick Schladt hatte noch am Donnerstag eine Verständigung für die 53-jährige Heilpraktikerin abgelehnt. Ein Tatnachweis sei nicht zu führen. kö

