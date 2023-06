32 Betreuungsplätze stehen auf dem Spiel: Stadt Freising kann Waldkindergarten nicht übernehmen

Von: Andrea Beschorner

Das außergewöhnliche Konzept eines Waldkindergartens macht den Zwergenwinkel für Eltern und für viele Kinder so attraktiv. Jetzt muss Betreiber Rüdiger Maul (Mitte r.) aufhören. Er sucht händeringend einen Nachfolger. © Lehmann

Freisings Waldkindergarten Zwergenwinkel sucht dringend nach einem neuen Träger. Die Stadt Freising hat schon mal abgewunken.

Freising – Gesundheitliche Gründe zwingen den bisherigen Betreiber zu diesem Schritt. Der Stadt Freising hat Rüdiger Maul die Einrichtung bereits angeboten. Doch die hat abgelehnt. Die Zeit drängt. Es stehen 32 Kindergartenplätze auf dem Spiel. Das Konzept des Waldkindergartens, der idyllisch gelegen im Wald nahe der Wieskirche seine Heimat hat, funktioniert seit mittlerweile 23 Jahren. Mehr noch: „Ich erhalte beinahe täglich Mails von Eltern, die nach einem Kindergartenplatz bei uns fragen“, erzählt Rüdiger Maul. Anfragen, die er alle ablehnen muss, denn seine privat geführte Einrichtung ist auf 32 Kinder ausgerichtet. Freilich sind die vielen Mails auch der prekären Kinderbetreuungssituation in der Stadt Freising geschuldet – dort stehen aktuell rund 680 Kinder ohne Betreuungsplatz auf der Warteliste.

Außergewöhnliches Konzept

Doch es ist auch das außergewöhnliche Konzept eines Waldkindergartens, das den Zwergenwinkel für Eltern und somit auch für viele Kinder so attraktiv macht. „Unsere Tochter besucht den Waldkindergarten seit Oktober. Seither ist sie körperlich fitter, weil sie so viel Zeit in der Natur und an der frischen Luft verbringt. Zudem ist ihre Motorik besser und sie ist viel kreativer.“ Das erzählt Larisa Nebel, die dem Konzept zu Beginn etwas skeptisch gegenüberstand, die sich aber von ihrem Mann von den Vorzügen eines Kindergartens im Wald hat überzeugen lassen – und das keine Sekunde bereut hat. Larisa Nebel ist, wie alle anderen Zwergenwinkel-Eltern, bereits im vergangenen Jahr von Rüdiger Maul in Kenntnis gesetzt worden, wie es um die Zukunft der Tagesstätte steht. „Ich hoffe so sehr, dass ein Träger gefunden wird – mit dem Zwergenwinkel muss es unbedingt weitergehen. Es ist so eine wunderbare Einrichtung“, sagt die junge Mutter.

Gesundheitliche Gründe

Der Grund, wieso sich Rüdiger Maul im Sommer des vergangenen Jahres dazu entschließt, einen Nachfolger für die Einrichtung zu suchen, ist seine Gesundheit: „Ich war 2021 schwer krank und der Heilungsverlauf gestaltet sich sehr zäh. Ich bin dauerhaft nicht mehr in der Lage, die Trägerschaft auszuführen.“ Ein Jahr schleppt sich Rüdiger Maul durch den Alltag, bis er es sich 2022 eingesteht: Er muss einen Schlussstrich ziehen, wenn er gesund werden will.

Als er in der Zeitung liest, dass die Kindergartenplätze in Freising hinten und vorne nicht reichen, ist ihm klar, dass er versuchen muss, einen Nachfolge zu finden. „In der momentanen Lage kann man es einfach nicht verantworten, dass 32 Plätze ersatzlos wegfallen“, sagt er. Er schreibt eine E-Mail an die Stadt Freising, beschreibt darin seine Lage genau. Als er wochenlang keine Antwort bekommt, schickt er eine zweite Mail nach. Kurze Zeit später sitzt er mit 2. Bürgermeisterin Eva Bönig und zwei zuständigen Verwaltungsmitarbeitern des Rathauses an einem Tisch, schildert seine Situation noch einmal im persönlichen Gespräch. Die Stadt Freising ist nicht an der Übernahme interessiert, signalisiert jedoch, einen eventuellen Nachfolger als neuen Träger bei den bürokratischen Hürden zu unterstützen und Mauls Angebot zudem anderen Trägern zu übermitteln. Rathaus-Pressesprecherin Christl Steinhart erklärt auf FT-Nachfrage: „Die Stadt Freising hat Herrn Maul gegenüber signalisiert, keinen Waldkindergarten betreiben zu können – allerdings nicht, weil sie keinen Bedarf sehe, sondern weil die Übernahme einer weiteren Kita, insbesondere in dieser besonderen Konzeption, in Trägerschaft der Stadt allein aus personellen Gründen innerhalb des zuständigen Amts nicht möglich ist.“

Ergebnislose Suche

Rüdiger Mauls weitere Suche nach einem neuen Träger verlief bislang ergebnislos. Doch die Zeit drängt. „Ich werde das nicht mehr lange machen können – und wenn ich keinen Nachfolger finde, ist der Zwergenwinkel nach 23 Jahren Geschichte“, sagt er und ergänzt fast schon entschuldigend: „Aber jetzt geht es um mich, ich muss wieder zu Kräften kommen.“

Rüdiger Maul, der, wie er sagt, mit Zahlen nicht viel anfangen kann, hat sich von seinem Steuerberater einen Kaufpreis errechnen lassen: 150 000 Euro. „Das ist nicht in Stein gemeißelt.“ „Es wäre ideal für einen Pädagogen, der dann selbst die Kindergartenleitung übernehmen könnte“, sagt Maul, der als Kinderpfleger selbst immer eine Erzieherin als Leitung anstellen muss. Für das Geld würde der neue Träger das Konzept, drei Bauwägen, die Vereinbarung mit dem Staatsforst, dass die Einrichtung pachtfrei, aber unter bestimmten Auflagen den Wald für diese Zwecke nutzen darf, und 32 Betreuungsplätze übernehmen. „Wenn man überlegt, was ein konventioneller Kindergarten kostet, ist das eigentlich nicht viel.“

Maul betont dabei aber auch, dass es ihm nicht ums Geld geht, man sich sicher einigen würde, wenn ein geeigneter Trägernachfolger vor ihm steht und das Geld aber nicht sofort auf einmal zahlen kann. „Ich will einfach, dass es hier weitergeht.“ Er und alle Zwergenwinkeleltern und die Kinder wollen das auch.

Gut zu wissen

Interessierte können sich direkt mit Rüdiger Maul unter Tel. (01 76) 6386 24 56 in Verbindung setzen oder per Mail an info@zwergenwinkel.de.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.