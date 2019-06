Vorzeige-Projekt für bezahlbares Wohnen: In Freising sind 35 Sozialwohnungen entstanden 

Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum ist ein Dauerbrenner. Die Stadt Freising versucht nun, etwas Druck aus dem Kessel zu nehmen: mit 35 Wohnungen an der General-von-Stein-Straße.

Freising – Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum ist ein (kommunal)politischer Dauerbrenner. In der Stadt Freising sind es derzeit immerhin 952 Wohnungen, die entweder der Freisinger Wohnbau gehören oder für die Stadt, für die Stadtwerke oder die Stadtbau Freising GmbH verwaltet werden. Mit diesem relativ günstigen Wohnraum versucht die Stadt, etwas Druck aus dem Kessel zu nehmen. 35 dieser Wohnungen sind ganz neu, wurden erst im August 2018 bezogen und kosteten 9,1 Millionen Euro. Jetzt gab’s ein Sommerfest – wo das Projekt quasi inoffiziell gewürdigt wurde.

35 Wohnungen in Rekordzeit in die Höhe gewachsen

Die Stadtkapelle spielte zünftig auf, die Pavillons waren im grünen Innenhof aufgestellt, kaltes und warmes Büfett warteten auf die Gäste, Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher war da und auch die Spitze der Verwaltung und der Stadtwerke Freising. Es herrschte Feierstimmung an der General-von-Stein-Straße 16, wo die Freisinger Wohnbau, die bis vergangenes Jahr Wohnungsbau- und Verwaltungs GmbH (WVG) hieß, ihr jüngstes Vorzeigeprojekt in Sachen Sozialwohnungen vorstellte und feierte.

Die 35 einkommensorientiert geförderten Wohnungen, wie es offiziell heißt, darunter zwei rollstuhlgerechte Wohnungen, sind in Rekordzeit in die Höhe gewachsen: Spatenstich war im September 2016, der Bezug der Wohnungen erfolgte zwei Jahre später. Auf dem 3250 Quadratmeter großen Grundstück steht nun also eine Wohnfläche von 2284 Quadratmeter zu Verfügung, die Wohnungen im Erdgeschoß haben sogar einen kleinen Privatgarten, auf der Dachflächenterrasse gibt es Hochbeete, in zwei Geschoßen sind Gemeinschaftsräume mit Teeküche untergebracht, die für Familienfeiern, Geburtstage oder auch Versammlungen genutzt werden können. Denkbar, so das Konzept, sei auch die Nutzung als Pflegestützpunkt, für soziale Zwecke oder als Bürgerbüro.

9,1 Millionen Euro für das Projekt

Das 9,1 Millionen Euro teure Projekt, das modernen, aber preislich günstigen Wohnraum bietet, ist allerdings nur das Sahnehäubchen auf zahlreiche Investitionen der 2007 als WVG gegründeten Freisinger Wohnbau. Summiert man alle Sanierungen und Neubauten (etwa an der Rotkreuzstraße oder an der Joseph-Schlecht-Straße 2) seit 2010 auf, nimmt man auch noch die laufenden Aufstockungen und Investitionen am Plantagenweg 14 bis 16, an der Waidhofener Straße 5 bis 7 und an der General-von-Stein-Straße 12 bis 14 hinzu, dann kommt man auf die stolze Summe von fast 39 Millionen Euro, die die Stadtwerke-Tochter in zehn Jahren für erschwinglichen Wohnraum ausgegeben hat. Allein das wäre schon Grund genug zum Feiern gewesen.

