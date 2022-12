Wunderbare Vorweihnachtsfreuden: 3klang-Konzert kommt trotz Widrigkeiten sehr gut an

Im Freisinger Schafhof

Das 3klang-Konzert kam sehr gut an: Trotz Krankheitsausfällen und großer Konkurrenz gab‘s ein umfangreiches Musikprogramm im Europäischen Künstlerhaus.

Freising – Es war beinahe schon ein musikalisches Wunder: Trotz einiger kurzfristiger Krankheitsausfälle und einem extrem starken Konkurrenzprogramm gelang es dem 3klang-Team am Samstag ein ganz und gar wunderbar festliches Adventskonzert auf die Beine zu stellen. Im Tonnengewölbe des Schafhofs stimmten die Lehrkräfte der Musikschule die Freisinger auf die staade Zeit ein und verkürzten damit ganz wunderbar das Warten auf das Christkindl – mit Solistenleistungen, die wie ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk waren.

Große Konkurrenz

„Wir haben heute eine Riesenkonkurrenz“, sagte Schulleiter Gottfried Herrmann einleitend. Gemeint waren damit einige Konzerte und vor allem der karikative Christkindlmarkt auf dem Marienplatz. „Deshalb sind Sie unser bestes Publikum, weil Sie trotzdem zu uns gekommen sind“, erklärte Herrmann, bevor es mit der 3klang-Geburtstagsmusi auch gleich richtig losging. Feierlich und atmosphärisch dicht, wunderbar punktgenau und warm tempiert eröffnete das Ensemble mit drei Weihnachtslieder den Abend, bevor Mona Pishkar und Cellina Stadler im Dialog zwischen Violine und Viola für blankes Staunen bei den Zuhörern aufgrund des unglaublich hohen spielerischen Niveaus sorgten.

Viel Applaus

Tosenden Applaus gab es auch für Mirjam Weschle an der Harfe mit einem Stück von Gabriel Pierné, das so galant und charmant daherkam, dass man tatsächlich eine Stecknadel hätte fallen hören können. Einen Höhepunkt aus den verschiedenen Stücken herauszufischen, ist allerdings unmöglich, denn jeder einzelne Künstler exhalierte auf der Bühne ein ganz bestimmtes und eigenes Adventsgefühl – mal laut, mal leise, aber immer eindrucksvoll. So war vor allem die Mischung zwischen alten und neuen Werken sehr beeindruckend – von Klassik bis Jazz, von Walzer bis zu Mozarts Weihnachtsträumen.

Immer wieder musste Herrmann leider den Krankenstand von einzelnen Künstlern vermelden, weshalb sich das längst gedruckte Programm dann auch nur als grobe Leitlinie herausstellte. Allerdings hätte davon vermutlich niemand etwas bemerkt, denn die Künstler disponierten einfach um, ohne einen Bruch des Abends zu riskieren. Nach rund 90 Minuten, in denen draußen der erste große Wintereinbruch ganz Freising mit einer Schneeschicht überzogen hatte, ging es noch einmal schwungvoll zu, und zwar mit dem Jazz-Duo Jana Knieper am Piano und Ingo Erlhoff am Saxofon. Sie verabschiedeten mit „The Christmas Song“ von Robert Wells und Mel Thorme die Gäste in die Schneeflockennacht.

Richard Lorenz

