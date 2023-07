Gut sechs Stunden Programm

3klang muss Jubiläums-Open-Air in den Schafhof verlegen – Ensembles machen das Beste daraus

Das Highlight des 3klang-Festivals: Im Tonnengewölbe brachten drei Ensembles Händels Feuerwerksmusik auf die Bühne – ein musikalischer Hochgenuss, der viele Freisinger in seinen Bann zog. © Lehmann

Die Abschlussveranstaltung zum 25-jährigen 3klang-Jubiläum war ein grandioses Jazz-Event. Dass das Wetter nicht mitspielte, trübte die Stimmung kaum.

Freising – Es gibt Grund zum Feiern: Die 3klang gGmbH wird heuer 25 Jahre alt. „Angefangen haben wir damals mit sieben Lehrern, die jeweils vier bis fünf Schüler unterrichtet haben. Heute haben wir 97 Lehrer, die über 2000 Schüler unterrichten“, benannte Leiter Gottfried Herrmann die beeindruckende Entwicklung von 3klang. Er tat dies am Samstag kurz vor dem grandiosen Abschlusskonzert im Tonnengewölbe des Schafhofs. Musikalisch ordentlich angestoßen wurde bereits am Freitag mit einem Jazzkonzert, bei dem man hätte glauben können, „Blue Note“ sei in der Domstadt erfunden worden.

Kurzfristiger Umzug ins Tonnengewölbe

Das Programm zum Freisinger Musiksommer war ambitioniert: von Jazz über Weltmusik bis zur Klassik. Was sich am Freitag aber auch zeigte: Die Freisinger lieben Jazz in allen Formen. Hunderte Musikfans pilgerten nämlich zum Schafhof hinauf, um das Annette Neuffer Quintett, das Jane Kniepers Trio Grande und die 3klang Allstars zu hören.



Allerdings machte ihnen Petrus einen kleinen Strich durch die Rechnung. Geplant war das Jazz-Megaevent nämlich unter freiem Himmel, das Wetter jedoch wollte da nicht ganz mitspielen. Kurzfristig verlegte Herrmann deshalb den Konzertabend in das Tonnengewölbe, was zweierlei Nachteile mich sich brachte: Erstens war die Luftfeuchtigkeit in der Halle bei gefühlt 100 Prozent, und zweitens war der Klang trotz Ton-Mastermind Otto Lipp an den Reglern nur schwer beherrschbar. Will heißen, je nach Sitzplatz war das Konzert gut und klar zu hören, auf anderen Plätzen hingegen wurde aus dem Hör-Genuss leider eher eine Klang-Melange.



In bester Spiellaune: Am Freitagabend gab es im Schafhof Jazz, unter anderem von Jane Kniepers Trio Grande. Schade nur, dass das Konzert nicht draußen stattfinden konnte. © Lehmann

Die Bands selbst waren in bester Spiellaune, alle drei Ensembles lieferten unumstritten grandiose Auftritte ab, die zurecht Beifallsstürme ernteten – eben auch, weil sie alle mit Herzblut und Seelenlicht auf der Bühne standen, mit ganz viel blauer Note und noch mehr Brooklyn-Verve. Über drei Stunden lang begeisterten die Ensembles die Freisinger, die trotz der Widrigkeiten zuhauf gekommen waren und um 23 Uhr beseelt nach Hause gingen.



Gut sechs Stunden Programm

Weiter ging es am Samstag, mit einem Mega-Programm über knapp sechs Stunden. Dabei waren die Auftritte des 3klang-Nachwuchses gänzlich zauberhaft und sehr beeindruckend, darunter Händels „Feuerwerksmusik“, bearbeitet für junge Spieler, „La paix“ vom Abenteuerland Musik Marzling und Telemanns „Burlesque de Quioxotte“. Hier wurde getanzt und musiziert und vor allem gezeigt, wie glücklich Musik die Kinder machen kann – inklusive ganz viel Lachen und Luftsprüngen.



Eine kleine Verschnaufpause gab es dann für die Gäste mit einem kurzen Weltmusik-Intermezzo im Schafhof-Garten, bevor sich das Highlight des Wochenendes anbahnte: die Aufführung der „Feuerwerksmusik“, auf die Bühne gebracht von drei Orchestern aus den 3klang-Filialen. Ab 20 Uhr war das Tonnengewölbe derartig überfüllt, wie wohl kaum jemals zuvor. Zahlreiche Gäste mussten von der Tür aus zusehen, wenigstens noch einen kleinen Blick zu erhaschen.

3klang hatte zur Aufführung auch eine begleitende Laser-Show angekündigt. „Wir haben uns bewusst gegen ein Feuerwerk entschieden – zum Schutz von Umwelt und Tieren“, erklärte Herrmann. Die Laser-Show löste durchaus einen gewaltigen Wow-Effekt aus. Was aber auch auffiel: Kaum durchfluteten die Laser das mit Kunstnebel gefüllte Tonnengewölbe, verließen rund 20 Personen fluchtartig das Gebäude. Der Grund könnten die durchaus prominenten Laser-Bestrahlungen von vorne gewesen sein.



Das Konzert selbst war allerdings ohne Zweifel ein Hochgenuss und ein würdiger Abschluss für eine Jubiläumsfeier, der ganz viele Freisinger in ihren Bann gezogen hat – mit Händels Träumen, einer Weltmusik-Reise und Jazz, der nicht schöner und nicht blauer hätte sein können.

Richard Lorenz

