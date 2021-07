„Überaus massiven Lern- und Leistungsstress ausgehalten“: 409 Absolventen von FOS/BOS erhielten ihr Abi

„Profis der Pandemie“

409 Absolventen der Freisinger FOS/BOS haben ihr Abitur erhalten. Die Schulleiterin fand für die Leistungen der Jugendlichen beeindruckende Worte.

Freising – Sozusagen im Schichtbetrieb haben die Abiturienten der FOS/BOS am Freitag ihre Zeugnisse erhalten – ein Jahrgang, der Schulleiterin Roswitha Stichlmeyr an eine „bunte Blumenwiese“ erinnerte. Kämpferische Orchideen, lebenslustige Mohnblumen und auch ein paar traurige Primeln seien dabei gewesen. Sie alle waren – aufgeteilt in drei Durchgänge – in die Luitpoldhalle gekommen, um sich ihre Reife für Hochschule und Leben auch offiziell mit einem Zeugnis bestätigen zu lassen.

Man war nicht in „La La Land“, aber der Song „City of Stars“, der die Zeugnisverleihung einleitete (nach einem Video-Ausschnitt aus „Stromberg“), passte dennoch: 409 Stars durften auf die Bühne kommen und sich die Bestätigung abholen, dass sie es nach einem äußerst turbulenten Schuljahr, so Stichlmeyr, und vielen Einschränkungen erst recht verdient hatten, das Abitur in Händen zu halten. Denn nach 18 Monaten Corona seien sie nicht nur Schülerinnen und Schüler, die „Herausragendes geleistet“ hätten, so Stefanie Kaindl im Namen des Elternbeirats, sondern auch „Prüfungs-, Lern-, Digital-, Distanz- und Masken-Profis“.

Disziplin, Ausdauer und Geduld zeichneten den Jahrgang aus

Stichlmeyer, der in den Monaten der Corona-Pandemie „dieses kleine Virus“ auch den Blick auf Naturschönheiten geöffnet habe, verglich die Schüler mit einem „tollen bunten Blumenstrauß“. Und wie Blumen auf einer Wiese hätten sie in ihrer FOS- und BOS-Zeit „ihre volle Blütenpracht in aller Größe entfaltet“ und einen „überaus massiven Lern- und Leistungsstress“ ausgehalten. Außerdem hätten sie von Lehrern, Freunden und Eltern „viel Hege und Pflege“ benötigt. Disziplin, Ausdauer, Verständnis und Geduld – das habe den Abi-Jahrgang 2021 an der FOS/BOS ausgezeichnet.

+ Schulbester wurde Lukas Schranner mit einem Schnitt von 1,0. Julia Huber erreichte 1,1. © Lehmann

Dass die Absolventen in den vergangenen 18 Monaten auf sehr viel verzichten mussten, wusste auch Robert Wäger, der Stellvertreter des Landrats. Und dass die Abiturienten nach der Mittleren Reife oder nach einer Berufsausbildung nochmals die Schulbank gedrückt hätten, sei „weit gedacht“, so Wäger. Jetzt säßen die Schüler „am Lenkrad Ihres Lebens“. Und dann hatte Wäger noch einen dringenden Appell mitgebracht: „Lassen Sie sich impfen!“ Applaus in der Luitpoldhalle.

OB ruft die Absolventen auf, sich auf die Schulter zu klopfen

Von „vielen Einschränkungen in einer prägenden Zeit“ sprach auch Freisings Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher: Man habe Vor- und Nachteile der Digitalisierung erfahren, habe sicherlich gelernt, dass Distanz nicht so schön sei. Die jungen Erwachsenen sollten sich nun einen Beruf suchen, der Spaß mache, sich nicht scheuen, den Weg auch einmal zu ändern, sich heute aber erst einmal selbst auf die Schulter klopfen.

+ Ebenfalls hervorragende Schnitte erreichten die Absolventen Max Uttendorfer (1,2), Daniel Peißl (1,0) und Jana Hackl (1,0). © Lehmann

+ Den FOSsilien-Ehrenpreis überreichte FOSsilien-Vorsitzender Stefan Deschermeier an Lukas Schranner. © Lehmann

Nach „Skyfall“ von Adele, dem Titelsong des gleichnamigen James Bond-Films, nach einer Meditation und der Ehrung der Schulbesten durch Petra Schütz war es dann endlich so weit: Nach kurzen Ansprachen der Klassenleiter und der Klassensprecher gab es die ersehnten Abiturzeugnisse. Und am Ende dann noch mal Musik: „Beggin´“.

