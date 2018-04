Gute Nachrichten für Freisings Studenten

Erschließungsstraßen sind schon gebaut auf dem weitflächigen Areal in Freisinger Bestlage. Hier entstehen in einem ersten Bebauungsschritt 58 Studentenwohnungen.

58 neue Wohnungen

von Andreas Beschorner schließen

Die Bier-, Dom-, Bischofs- und Rosenstadt Freising braucht dringend mehr Wohnungen. Weil man aber auch Universitätsstadt ist, braucht man vor allem auch Studentenwohnungen. Auf dem bisher unbebauten Grundstück an der Ecke Rotkreuzstraße/Karwendelring will die BHB Projektgesellschaft Freising nun 58 solcher Studentenwohnungen errichten. Ein Vorbescheidsantrag, in dem einige Abweichungen von dem gültigen Bebauungsplan beantragt wurden, bekam am Mittwoch im Bauausschuss Grünes Licht.