600 Jahre Eggertshof: So blickt Josef Pellmeyer auf bewegte Geschichte seines Betriebs zurück

Seit über sechs Jahrhunderten leben die Bewohner des Eggertshofs in unmittelbarer Nachbarschaft der Isar. Josef Pellmeyer blickt auf die bewegte Geschichte seines Betriebs zurück.

Eggertshof– Seit über sechs Jahrhunderten leben die Bewohner des Eggertshofs in unmittelbarer Nachbarschaft der Isar. 809 als Ekkiperhteshoua beschrieben, wird im Jahr 1418 der Eggertshof erstmals urkundlich erwähnt. Die Geschichte vom Jagdsitz der Bischöfe bis zum heutigen Besitzer Michael Pellmeyer hat Josef Pellmeyer in einer rund 180-seitigen Chronik zusammengetragen und mit Karten, Urkunden und Bildern illustriert: ein wichtiges Stück Historie. Das 600-jährige Bestehen wird nun gefeiert – unter anderem mit einem „Tag des offenen Hofs“.

Familie Wieser als erste auf dem Hof namentlich bekannt

Die erste Bauernfamilie auf dem Eggertshof, die namentlich bekannt ist, war die Familie Wieser, der das Anwesen von 1633 bis 1751 gehörte. Es folgten die Familie Lechner (1747 bis 1811), die Familie Loidl (1812 bis 1918) und danach – bis heute – die Familie Pellmeyer. Was Josef Pellmeyer aus diesen Zeiten an Informationen gesammelt hat, zeugt von harten Zeiten und von einem grundlegenden Wandel der Landwirtschaft.

+ Anno 1905: die Familie von Josef Pellmeyer senior (vorne r.) vom Melcher Hof in Achering. © privat

Die Pellmeyer-Familie beginnt mit Josef Pellmeyer, Bauernsohn vom Melcher Hof in Achering, der 1884 geboren wurde. Ursprünglich sollte Josef mit seiner zukünftigen Frau Helene Loidl den Hof in Achering übernehmen. Da der Bruder von Helene, Joseph Loidl, in Rumänien im Ersten Weltkrieg gefallen war, heiratete Josef Helene 1918 und übernahm mit ihr den Eggertshof. Sie rissen das alte Wohnhaus ab und bauten an gleicher Stelle 1923 ein neues Haus.

+ Neubau: Das zweistöckige Wohnhaus auf dem Eggertshof wurde 1923 gebaut. © privat

Es folgten die schweren Zeiten während des Zweiten Weltkriegs. Dann kam auch noch jener Sonntag, der 28. Juli 1946, an dem Freising von einem bis dahin noch nicht erlebten Wirbelsturm heimgesucht wurden. Dächer wurden abgedeckt, Dachziegel flogen durch die Luft, die meisten Fensterscheiben hielten dem Wind nicht stand. Das Schwierige beim Wiederaufbau war, dass es so kurz nach dem Krieg kaum Baumaterial gab. Der neue Dachstuhl konnte erst 1947 aufgestellt werden.

+ Mutter und Sohn: Resi und Josef Pellmeyer. © privat In nächster Generation folgten Josef Pellmeyer und Resi Schreiner. Geheiratet haben sie 1952. Für Josef war es nach dem Krieg sehr wichtig, sich als Landwirt fortzubilden und eine Fachschule zu besuchen. Dem nächsten Josef Pellmeyer, geboren 1953 in München, war von Anfang an die Rolle des Stammhalters zugedacht. 1983 heirateten Josef und Elvira Lettmair (geboren 1960 in Pulling). Bereits 1983 begannen sie, einen neuen Vermarktungsweg zu gehen. Beginnend mit der Direktvermarktung von Christbäumen wurden bald auch die Milch und vor allem das Fleisch der auf dem Hof gehaltenen Tiere verkauft. Im Büro hielt der Computer Einzug, in diesem Fall war der erste PC ein IBM XT mitZehn-Megabyte-Festplatte.

+ Familienfoto: (v. l.) Mutter Resi, Josef junior, Stefan, Vater Josef und Christiane im Jahr 1966. © privat

Neue Betriebszweige entstanden und der Eggertshof entwickelte sich mit dem Bau der Kompostierungsanlage 1988 vom Bauernhof zum landwirtschaftlichen Unternehmen. Der Start des ersten Fliegers vom neuen Münchener Flughafen nahte und mit beträchtlichen Lärmbelästigungen war zu rechnen. Da lag die Überlegung, mit Sack und Pack nach Osten zu ziehen, schon sehr nahe, als kurz zuvor die Mauer gefallen war. Doch die Pellmeyers blieben. Darauf, dass sich das Umweltbewusstsein der Deutschen entwickelte, hat Josef Pellmeyer reagiert. Er interessierte sich schon länger für die Produktion von Strom aus Biogas.

+ Hier entsteht Energie: die zweite Biogasanlage mit Kompostierungsanlage. Seit 1996 kann sich der Hof selbst mit Strom und Wärme versorgen. © privat

Mit seinem Wissen plante Pellmeyer 1995 den Bau einer Biogasanlage in Eggertshofen, die neben Gülle und Mist aus der Tierhaltung mit organischen Abfällen gefüttert werden sollte. Im Dezember 1996 war es soweit: Der erste Strom aus der Biogasanlage versorgte den Eggertshof mit Strom und Wärme. Für Josef war es etwas ganz Besonderes, das „eigene Licht“ zu produzieren.

Der Milchviehstall war in die Jahre gekommen. Ein neuer mit Platz für 90 Milchkühe wurde 1997 gebaut. Die Jahrtausendwende war ein besonderes Ereignis für die Bewohner des Eggertshofs, die Rinderseuche BSE, die am 24. November 2000 erstmals in Deutschland auftrat, war der Tiefpunkt für die Landwirtschaft zum Anfang dieses Jahrzehnts. Die Seuche brachte den gesamten Rindfleischmarkt in Deutschland beinahe zum Erliegen. Auch die Vermarktung auf dem Eggertshof ging deutlich zurück. Die BSE-Krise und die hohe Arbeitsbelastung der Fleischvermarktung gaben letzten Endes den Ausschlag, um aus diesem Wirtschaftszweig nach mehr als 15 Jahren trotz guter Erfolge auszusteigen.

+ An der frischen Luft: die Außenfütterung des Milchviehstalls auf dem Eggertshof. © privat

Josef Pellmeyer war über 15 Jahre Vorsitzender des Verbands landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen (VlF) und stellvertretender Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands. Im Jahr 2001 wurde er zum Präsidenten des Fachverbands Biogas gewählt und engagierte sich zwölf Jahre lang für den Aufbau der Biogasbranche in Deutschland.

Am 31. Juli 2003 mussten die Pellmeyers ein flammendes Inferno erleben: Das in der Kompostierhalle gelagerte Stroh entzündete sich. Das Feuer breitete sich sehr schnell in der gesamten Halle aus. Zwar konnte ein Übergreifen auf das Bürogebäude verhindert, die Halle allerdings nicht mehr gerettet werden. Der Schaden wurde von der Brandversicherung übernommen und so konnte im Jahr 2004 an gleicher Stelle der Wiederaufbau der Halle erfolgen.

+ Flammendes Inferno: Im Juli 2003 brannte die Kompostierungshalle lichterloh. Das Stroh war nicht zu löschen. © privat

Der Milchviehstall mit Außenfütterung sowie die Produktion von Biogas aus Abfallstoffen waren in dieser Zeit von großem Interesse für Bauern, Verbraucher, Politik und Wissenschaft. So war es nicht verwunderlich, dass viele Gruppen den Eggertshof besuchten. Ein besonderer Gast kam am 2. Mai 2004 auf den Eggertshof: Wen Jiabao, der chinesische Ministerpräsident. Er betonte, in China werde Biogas bereits zur Wärmeerzeugung, aber noch sehr selten zur Stromerzeugung genutzt.

+ Gast aus China: Ministerpräsident Wen Jiabo besuchte mit Ministerpräsident Edmund Stoiber den Hof. © privat

Im Frühjahr meldeten sich zwei Studenten der Fachhochschule Weihenstephan bei Josef Pellmeyer, um auf einer Fläche des Eggertshofs ein Labyrinth anzulegen. Markus Sauerhammer und Christian Gehret planten ein „Hanflabyrinth“ mit einem Motiv, das zwei Fußballer darstellt und anlässlich der Fußball-WM in Deutschland gut passen würde. Die Folge: Viele Besucher aus nah und fern kamen in den Sommermonaten, um durch das Labyrinth zu wandern. Es gab viele Veranstaltungen, bei der Open Air Veranstaltung am 14. August war die Band Hamburger Hip-Hop-Gruppe Deichkind zu Gast und zog an die 2000 Besucher in ihren Bann.

+ Gemeinsame Feier: Die Familie Pellmeyer mit allen Mitarbeitern zum 20-jährigen Bestehen der Entsorgungs- und Verwertungs-GmbH Eggertshofen im Jahr 2016. © privat

Die jetzigen Besitzer des Eggertshof heißen Michael Pellmeyer und Natalie Taresch, beide Jahrgang 1987. Geheiratet haben sie 2017. Nach der Studienzeit stieg Michael verstärkt in den Betrieb ein und übernahm vor allem das Management der Tierhaltung und später auch die Verantwortung für den Pflanzenbau. Ab 2016 wurde er Gesellschafter der neugegründeten Gesellschaft des bürgerlichen Rechts, der Eggertshof GbR. Vergangenes Jahr, am 28. Juni, übergaben Elvira und Josef Pellmeyer den Betrieb an Sohn Michael, der nun alleiniger Eigentümer des Eggertshofs ist. Dessen Tochter Elena Elvira Pellmeyer, die am 1. März im Klinikum Freising zur Welt gekommen, ist das jüngste Mitglied der Familie.

Gut zu wissen

Wer Interesse an der Chronik hat, kann sich per Mail an mail@eggertshof.de oder unter Tel. (0 81 61) 76 66 an die Pellmeyers wenden.

Das Programm am Tag des offenen Hofs

Die Bevölkerung kann gemeinsam mit den Pellmeyers am Sonntag, 30. Juni, feiern. Hier das ausführliche Programm:

Offizieller Beginn ab 11 Uhr

Führungen an vier Stationen: Landwirtschaft mit Viehhaltung; Biogasanlage mit Abfallverwertung und Gärproduktverdampfung; Kompostierungsanlage und Holzverwertung; Biogasanlage mit nachwachsenden Rohstoffen. Zeiten: 11.30 Uhr: Erste Führung (mit Kopfhörer). Weitere Touren: 13,14,15 und 16 Uhr

Landwirtschaft mit Viehhaltung: Stände: Bauernverband, Jungbauernschaft, Maschinenring, Berufsgenossenschaft, proGesund, LKV, Zuchtverband, LfL Vorführung: Roboter für Pflanzenschutz, Melken, Fütterung; Brennholz spalten und schneiden . Biogasanlage mit Abfallverwertung/Gärproduktverdampfung Stände: Fachverband Biogas, Stadtwerke Freising . Kompostierungsanlage und Holzverwertung Stände: Fachvereinigung Bayerischer Komposthersteller, Waldbesitzervereinigung Vorführung: Schreddern von Gartenabfällen, Sieben von Kompost, Verwendung von Kompost, Hacken von Holz, Biogasanlage mit nachwachsenden Rohstoffen Stände: Fachverband Biogas Vorführung: Beschickung der Anlage

Kinderprogramm: Hüpfburg, Kinderschminken, Töpfe bepflanzen und bemalen, Quiz vom Bayerischen Bauernverband und mehr

Essen und Trinken: in der Festhalle

