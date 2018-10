Schäfer kennt Weg nicht mehr - und läuft mit 900 Tieren durch Freising

Tja, bei der zunehmenden Zersiedelung kommt man immer weniger allein auf grünen Flächen von A nach B. Und gerade in Fresing mit Isar, Autobahn und Bahntrasse wird es doch mal so richtig schwer, von Hallbergmoos nach Tüntenhausen zu kommen. Scheint ja aber noch mal alles gut gegangen zu sein. Man mag am Ende hoffen, dass der Amtsschimmel im Stall bleibt und niemand dem Schäfer irgendein Vergehen anhängen möchte.