Ab Freitag gilt die Maskenpflicht in Freising: Polizeichef erklärt Hintergründe zur Allgemeinverfügung

Die Maskenpflicht gilt ab diesem Freitag. Freisings Polizeichef Ernst Neuner erklärt, wie die Zonen ausgewählt wurden - und was jetzt zu beachten ist.

Landkreis – Top, die Maskenpflicht gilt: Am Montag hat der Landkreis Freising den 7-Tage-Inzidenzwert von 50 überschritten. Aktuell liegt der Wert bei 63,53. An diesem Freitag tritt die Allgemeinverfügung des Landratsamts in Kraft, wonach an bestimmten öffentlichen Plätzen Mund-Nasenschutz getragen werden muss – zunächst bis einschließlich 7. November. Davon sind unter anderem große Teile der Freisinger Altstadt betroffen. Schilder, die die Zonen kennzeichnen, gibt es allerdings vorerst wohl noch nicht. „Dazu laufen gerade die Überlegungen“, berichtet Landratsamtssprecherin Eva Zimmerhof.

Zwei wichtige Kriterien: Viele Menschen und Alkoholkonsum

Die Verfügung war noch nicht in Kraft getreten, da mahnte FDP-Kreisrat Tobias Weiskopf am Donnerstag in einer Stellungnahme an, dass die Maßnahmen bei ihm zum Teil „Unverständnis“ hervorrufen: „Auf jedem Supermarkt-Parkplatz ist mehr los als an den Glonnterrassen in Allershausen oder auf der Bahnhofstraße in Eching.“

Freisings PI-Chef, Polizeioberrat Ernst Neuner, erklärt: Die zentrale Fragestellung bei der Auswahl sei gewesen, wo sich viele Menschen tummeln würden. „Das sind in der Regel Fußgängerzonen und Bahnhofs-areale, wenn die Sonne rauskommt etwa auch die Glonnterrassen in Allershausen.“ Zudem habe man geschaut, wo Alkohol konsumiert werde – etwa in der Freisinger Innenstadt mit mehreren Lokalen. Natürlich sei das oft abhängig von der Uhrzeit. „Aber die Regeln müssen für die Bürger ja auch noch umsetzbar sein.“

„Wir haben versucht, mit viel Augenmaß zu arbeiten“

Der Polizeioberrat betont: „Wir haben versucht, mit viel Augenmaß zu arbeiten: so objektiv und sinnvoll wie möglich, und dabei mit so wenig Einschränkungen wie nötig.“ Die Polizei habe ihre Vorschläge an das Landratsamt weitergeleitet, diese habe die Pläne geprüft und mit den Kommunen abgestimmt. Bei Bedarf könnten die Areale, in denen der Mund-Nasenschutz vorläufig bis 7. November getragen werden muss, angepasst werden. „Wenn wir feststellen, dass es aus polizeilicher Sicht an dem einen Ort nicht mehr notwendig ist, aber dafür vielleicht an einem anderen, werden wir das dem Landratsamt melden“, so Neuner.

Ob die Maskenpflicht eingehalten werde, wird die Polizei regelmäßig kontrollieren. „Wer sich nicht daran hält, wird angesprochen und gegebenenfalls verwarnt. Wenn nötig, wird der Vorfall auch zur Anzeige gebracht“, erklärt der Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Freising. Natürlich sei jede Allgemeinverfügung oder Verordnung, die coronabedingt erlassen wird, eine zusätzliche Belastung. „Aber das sind wichtige Zusatzaufgaben. Ohne Kontrolle und Ahndung werden die Regularien nämlich leider Gottes nicht eingehalten“, sagt Neuner. Er betont: „Wir appellieren natürlich an die Bevölkerung, vernünftig zu sein und sich an die Maskenpflicht zu halten.“

Hier gilt die Maskenpflicht im Landkreis Freising

Allershausen: Glonntal-Terrassen, Johannes-Boos-Platz.

Glonntal-Terrassen, Johannes-Boos-Platz. Freising: Innenstadt: der Bereich innerhalb der Kammergasse bis zur Bahnlinie und von der Johannisstraße/Saarstraße bis zur Isarstraße; dazu das Stein-Center und der Fürstendamm.

Innenstadt: der Bereich innerhalb der Kammergasse bis zur Bahnlinie und von der Johannisstraße/Saarstraße bis zur Isarstraße; dazu das Stein-Center und der Fürstendamm. Neufahrn: Bahnhofstraße, Marktplatz, Freizeitgelände Galgenbachweg/Keltenweg mit Skaterbahn östlich des Gymnasiums.

Bahnhofstraße, Marktplatz, Freizeitgelände Galgenbachweg/Keltenweg mit Skaterbahn östlich des Gymnasiums. Eching: Bahnhofstraße, Bahnhof mit Vorplätzen Nord und Süd, Bürgerplatz.

Bahnhofstraße, Bahnhof mit Vorplätzen Nord und Süd, Bürgerplatz. Hallbergmoos: Rathausplatz.

Rathausplatz. Moosburg: Bahnhofstraße zwischen Georg-Schweiger- und Thalbacher Straße, Auf dem Gries, Landshuter Straße (ab Einmündung Viehmarktgäßl bis Kreuzung Stadtwaldstraße).

