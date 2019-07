Ein Leben für die Sternschulen: Bewegende Abschiedsfeier für Leiterin Renate Bruckmeier

Renate Bruckmeier, die langjährige Leiterin der Neustifter Sternschulen, wurde am Donnerstag verabschiedet - mit bewegenden Worten und liebevollen Einlagen.

Freising – „Wer als Schulleiter verabschiedet wird, der hört bei der Feier womöglich mehr Lob als während des gesamten Berufslebens“, vermutete Renate Bruckmeier – und das traf ganz sicher auch am Donnerstag bei ihrer eigenen Verabschiedung als langjährige Chefin der Neustifter Sternschulen zu. Das größte Lob für die Rektorin kam dabei womöglich von Schülerin Sarah aus der 8 a: „Nächstes Jahr mache ich den Quali“, sagte sie, „und ich werde Ihnen, Frau Bruckmeier, und allen Lehrkräften beweisen, dass ich nicht umsonst neun Jahre auf diese tolle Schule gegangen bin. Ich bin sehr glücklich, dass Sie seit acht Jahren meine Rektorin sind.“

Sternschulen stehen für Inklusion – und gegen Rassismus

Zuvor hatte Schulamtsdirektor Bernhard Kindler die Karriere der gebürtigen Münchnerin Bruckmeier nachgezeichnet, die vor der Schullaufbahn zunächst ein Sprachstudium in Perugia eingelegt hat. Bereits 1985 ist die scheidende Rektorin in Neustift gelandet, ab 2003 als Konrektorin, seit 2010 als Schulleiterin: 34 Jahre an einer Schule – „das ist schon der mittlere Wahnsinn“, scherzte Kindler. Sein Lob für Renate Bruckmeier umriss Kindler mit zwei Stichworten: „aktiv und nachhaltig“. So habe sie sich um die Lösung von Schulproblemen bemüht, so habe sie zum Wohl der Kinder gearbeitet, so habe sie unzählige Schulprojekte vorangebracht – und so habe sie sich für Frauenrechte eingesetzt. Kindler: „Ich bin daher stolz, als Mann hier sprechen zu dürfen.“ Er dankte der Leiterin der Sternschulen für die Kraft und das Engagement, mit der sie sich für die Schule eingesetzt habe – und diese Schule auch geprägt habe. Gegen Rassismus und für Inklusion, dafür stünden die Sternschulen heute.

Das betonten bei der Abschiedsfeier neben Kindler gleich mehrere Redner – etwa Bürgermeisterin Eva Bönig, die Bruckmeier seit Jahrzehnten verbunden ist: „Du hast die Schule weit geöffnet“, sagte Bönig, die nicht zuletzt an den Freisinger Schulentwicklungsplan erinnerte, „der auch Deine Handschrift trägt, liebe Renate“.

Im Namen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) dankte Gabriele Holzer für zwölf engagierte Jahre Bruckmeiers als Personalrätin: „Ich hoffe“, sagte sie, „dass Du auch im Ruhestand noch kräftig in der GEW mitmischst.“

„Was Sie taten, taten Sie immer mit Herzblut“

Auch aus der Mitte des Elternbeirats gab es eine Dankadresse: „Was Sie taten, taten Sie immer mit Herzblut“, betonte Anja Wittmann. Nun könne Renate Bruckmeier den Traum aller Schüler leben: „Sommerferien, die nie aufhören.“ Die wird die frischgebackene Pensionärin zweifelsohne zum Teil auch in ihrem Lieblingsland Italien verbringen. Vorab gab es zum Abschied bereits diverse Delikatessen aus dem Süden.

Renate Bruckmeier selbst blickte schließlich humorvoll zurück auf 40 Pädagogenjahre – geprägt von den Aktionen und Ideen von sieben Kulturministern und einem „unglaublichen technischen Wandel“. Jungen Lehrern könne sie selbst gewonnene Weisheiten weitergeben: Statt zu jammern sollten sie lieber die Zeit nutzen, um etwas zu ändern – „die Umwandlung in positive Energie“ also. Für den Umgang mit den Schülern gab sie den Ratschlag: „Seien Sie Schatzsucher und nicht Fehlerfahnder.“ Wichtig sei, den Fokus nicht auf das zu richten, was nicht funktioniere. Und man müsse auch mal Nein sagen – etwa wenn wieder einmal die Reform der Reform reformiert werde.

Ab August übernimmt Sabine Jackermeier

Mit tosendem Applaus wurde die Schulleiterin schließlich in den „Unruhestand“ entlassen. Nachfolgen wird ihr ab 1. August die bisherige Konrektorin der Paul-Gerhard-Schule, Sabine Jackermeier.

Die Abschiedsfeier wurde sehr schön gestaltet: Mit von der Partie war die Theater AG, die eine Elternbeiratssitzung nachspielte, Musiker Leo aus der Klasse 4 a, die Tänzerinnen Lea, Talia und Olivia, Musiker Andi Starek sowie Sarah und Janies, die „Wir stehen nicht auf Rassismus“ sangen, der Lehrerchor sowie Trommler Ifeanyi Okolo mit Janies. Die Moderation der Veranstaltung hatte Konrektorin Karina Schmidt übernommen.

