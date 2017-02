Am Ende gewinnt doch immer der Clown

16 neue Absolventen der Freisinger Clownsschule zeigten in zwei ausverkauften Galas im Theatersaal der Pallottiner, was sie in ihrer Grundausbildung an der Clownsschule „Die Kunst des Stolperns“ gelernt hatten:

Freising - Die Absolventen präsentierten eine erstaunliche Bandbreite clownesken Könnens. Die 16 ganz individuell ausgearbeitete Clownsfiguren überzeugten in Szenen voller valentineskem Wortwitz, mit Jonglage und in choreographierten Bewegungsnummern und – vielleicht am allermeisten – in wortlosen Szenen, in denen sie das Publikum durch ihre Mimik und Gestik zum Lachen brachten. Wie es sich für Clowns gehört, scheiterten sie an jeder Kleinigkeit, stolperten und fielen – und eroberten die Herzen der Zuschauer durch ihren unerschöpflichen naiven Optimismus, der sie immer wieder aufstehen und vermeintlich immer wieder doch gewinnen ließ. Tosender Applaus war der Dank für die Show unter der Regie der Clownslehrer Elisabeth Makepeace, Peter Spiel und Stefan Schiegl. Der nächste Kurs beginnt im Herbst (www.kunstdesstolperns.de), Tel. (0 81 61) 8 62 18 02.