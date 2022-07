„Ihr könnt wirklich stolz auf euch sein“: Abschlussschüler der Karl-Meichelbeck-Realschule feierlich entlassen

Teilen

Zehn Schüler schafften die Eins vor dem Komma: Magdalena Gebacék und Julia Rave (1,0), Simone Kammerloher (1,09), Valentin Sauer (1,18), Jule van Rijckevorsel (1,18), Gurchavi Kaur Multani (1,25), Frida Badenhop (1,33), Lukas Harsch (1,33), Anasztáziá Cseh (1,36) und Isabella Hauner (1,38). Bürgermeisterin Eva Bönig und Schulleiter Bernd Friedrich (beide r.) gratulierten. © Lehmann

Die Abschlussklasse der Karl-Meichelbeck-Realschule in Freising wurde verabschiedet. Neben guten Wünschen gab es auch den ein oder anderen Appell.

Freising – Trotz erschwerter Bedingungen ging am Freitag die Schulzeit der Absolventen an der Karl-Meichelbeck-Realschule zu Ende: im feierlichen Rahmen wurden die Zeugnisse verliehen.

Mit der Freiheit geht Verantwortung einher

Zu Beginn des Abends sprach der stellvertretende Schulleiter Florian Feldmeier ein großes Lob aus: „Ihr könnt wirklich stolz auf euch sein“, so seine Worte. Dem stimmte Bürgermeisterin Eva Bönig zu. Sie freute sich außerdem besonders darüber, „mal wieder analoge Abschlüsse feiern zu dürfen“. Während der Lockdowns habe Bönig die Abschlussfeiern besonders vermisst.

Sie gab den Schülerinnen und Schülern einen besonderen Rat mit auf den Weg: „Unsere Welt braucht Veränderung“, so Bönig: „Jeder von euch kann dazu beitragen.“ Außerdem solle man stets darauf achten, dass man in schweren Zeiten „jemanden zum Reden“ hat. Schuldirektor Bernd Friedrich verabschiedete sich ebenfalls persönlich von seinen „Großen“. „Der Erfolg schmeckt umso süßer, wenn die genommenen Hürden größer waren“, so Friedrich, „da könnt ihr nach den letzten Jahren mit Corona und Distanzlehre sehr stolz auf euch sein.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Sein Entsetzen äußerte Bernd Friedrich über die aktuelle Lage in der Ukraine: „Ich hätte niemals gedacht, dass in Europa nochmal Krieg ausbricht“, sagte der Schulleiter. Trotzdem seien Schulabschlüsse auch in den schwersten Zeiten ein wertvolles Gut: „Egal, was man einem Menschen wegnimmt“, so Friedrich, „seine Bildung bleibt.“

Schülersprecher richtet das Wort an seine „Leidensgenossen“

Mit charmanten Abschiedsworten wendete sich schließlich noch Schülersprecher Finn an seine „Leidensgenossen“, wie er sie nannte. „Es wird erst mal schön sein, montags nicht mehr aufzustehen“, so der Schülersprecher: „Trotzdem denken wir an eine aufregende und lustige Zeit hier zurück.“ Leider habe er die letzten Jahre „nicht viel mitbekommen, außer Distanz und Corona“. Trotzdem habe man „das Beste draus gemacht“.

Er wünschte seinen ehemaligen Mitschülern eine bunte Zukunft: „So jung kommen wir nie mehr zusammen“, so Finn, „aber wir werden uns sicher wieder sehen.“

Anschließend an die Grußworte und Abschiedsreden wurden den Schülern ihre Zeugnisse übergeben. Gemeinsam ließen sie mit ihren Lehrern und Eltern den Abend bei Sekt und Snacks in der Schulaula ausklingen.

Pascale Fuchs

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.