Die Acheringer Orgel wird renoviert: Neuer Glanz für einen wahren Schatz

Von: Magdalena Höcherl

Mehr als marod: Kirchenpfleger Josef Frey zeigt die Schäden an der Barock-Orgel. Vor allem die Pfeifen wurden über die Jahre in Mitleidenschaft gezogen. Fotos: Lehmann © Lehmann

Die Acheringer Kapelle wurde vor einigen Jahren renoviert. Doch für die alte Orgel reichte das Geld nicht mehr. Nun wollen zwei Bürger dem Instrument neuen Glanz verleihen.

Achering – Wie die Orgel in der Acheringer Filialkirche St. Peter und Paul klingt, weiß Kirchenpfleger Josef Frey gar nicht. Das Instrument schweigt seit Jahrzehnten. Stumm war es schon, als Frey seine Frau 1984 in dem kleinen Gotteshaus am Kirchenpoint geheiratet hat. Doch damit soll nun Schluss sein: Gemeinsam mit Johann Lengl aus Pulling setzt sich Frey dafür ein, dass die Orgel aus dem Jahr 1785 wieder in voller Pracht ertönt.

Buchstäblich über Orgel gestolpert

Beherbergt das Schmuckstück: die Filialkirche St. Peter und Paul in Achering. © Lehmann

Die Anfänge

Angefangen hat alles damit, als Johann Lengl vor vier Jahren auf der Empore der Dorfkirche stand, um die Kommunionsandacht seiner Enkelin zu fotografieren. „Da bin ich wortwörtlich über die Orgel gestolpert“, erzählt Lengl. Der marode Zustand sei ihm sofort ins Auge gefallen: Die Tastatur kaputt, die Pedalerie gebrochen, die Pfeifen, die nicht fehlen, verbogen. Und der Holzwurm hat überall seine Spuren hinterlassen.

Der Anblick lässt Lengl nicht los. „Irgendwann habe ich dann einen gewissen Ehrgeiz entwickelt“, sagt er und lacht. In Josef Frey fand er einen Mitstreiter, die beiden 69-Jährigen engagieren sich gemeinsam in der Kirchenverwaltung. Frey ist die Orgel schon lange ein Dorn im Auge. Er hätte sie gerne im Zuge der Kirchenrenovierung wieder instand gesetzt. Doch das Geld habe schlicht nicht gereicht.

Initiator des Projekts: Johann Lengl aus Pulling brachte den Stein ins Rollen. © Lehmann

Letztes Instrument von Johann Pfaffenbichler

Die beiden Männer sind sich einig: Die barocke Orgel weiter verkommen zu lassen, wäre sünd und schad. Handelt es sich dabei doch um die einzige noch erhaltene Orgel von Orgelbauer Johann Pfaffenbichler aus Götting im Kreis Rosenheim. Fast alle Teile sind original erhalten. Das bestätigte ein Gutachten von Wolfgang Kiechle, Orgelsachverständiger des erzbischöflichen Ordinariats München. So zählt das Instrument zu den bayerischen Denkmalorgeln aus dem 18. Jahrhundert. „Mich fasziniert vor allem die handwerkliche Kunst. So viele Teile von damals funktionieren heute noch einwandfrei, ohne je groß gewartet worden zu sein“, sagt Lengl. Denn lange Zeit habe man um den Wert der Orgel gar nicht gewusst. „Nach der Renovierung soll sie nicht nur optisch, sondern auch klanglich ein Schmuckstück sein“, sagt Lengl. Wie sie in etwa klingen soll, konnte er nämlich anhand animierter Klangmuster schon hören.

Projekt ist gereift

Inzwischen ist das Projekt durch viel ehrenamtliches Engagement sowie Begleitung von staatlicher und kirchlicher Seite so weit gereift, dass es verwirklicht werden kann. Dazu fehlen allerdings noch die finanziellen Mittel: Die Gesamtkosten für die Restaurierung der Pfaffenbichler-Orgel in Achering belaufen sich auf rund 80 000 Euro. „Vieles versuchen wir über Fördertöpfe und Zuschüsse zu decken“, sagt Lengl. Jedoch hofft er, dass auch Unternehmen und Privatpersonen aus der Region das Vorhaben unterstützen. Der offizielle Startschuss für die „Werbekampagne“ fällt am Sonntag, 11. September – dem Tag des offenen Denkmals. Das Pfarramt St. Ulrich in Pulling hat bereits ein zweckgebundenes Spendenkonto eingerichtet. „Der Auftrag zur Restaurierung wird erst erteilt, wenn die erforderlichen Geldmittel zur Verfügung stehen“, betont Lengl.

Großes Konzert zur Einweihung geplant

Läuft alles nach Plan, hofft Lengl, dass die Finanzierung in den nächsten drei bis vier Monaten steht. Ab dem Frühjahr 2023 soll die Barockorgel dann restauriert werden – und zwar vom Orgelbau-Betrieb Benedikt Maria Schreier in Thierhaupten im Kreis Augsburg. „Ende 2023, spätestens aber im Frühjahr 2024, soll sie dann mit einem großen Konzert eingeweiht werden“, erklärt Lengl. Dann ist in der 170-Seelen-Gemeinde in der Nähe des Flughafens nicht mehr nur die startenden und landenden Flieger zu hören – sondern endlich auch wieder Orgelklänge. Lengl lacht: „Die haben dann natürlich definitiv die Oberhand.“

Gut zu wissen

Wer möchte, kann das Orgel-Projekt in der Gemeinde Achering unterstützen. Spenden gehen zweckgebunden auf folgendes Konto: Liga Bank München, IBAN: DE 51 7509 0300 0002 169 290, Verwendungszweck „Orgel Achering“. Auf Wunsch wird eine Spendenquittung ausgestellt. Johann Lengl betont: „Im unwahrscheinlichen Fall des Scheiterns des Projekts werden alle eingezahlten Beiträge zurückerstattet.“

