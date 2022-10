ADFC Freising freut sich über Umsetzung vieler Maßnahmen – aber es gibt noch viel zu tun

Mit einer Urkunde wurde Bernt Christandl (r.) von den ADFC-Vorstandssprechern Hans Pemp (l.) und Michael Stanglmaier geehrt. Viele weitere Geehrte waren nicht zur Mitgliederversammlung erschienen. Foto: Lehmann © Lehmann

Der ADFC Freising ist mit den Verbesserungen für Radfahrer im Landkreis durchaus zufrieden. Allerdings steht auch in Zukunft einiges auf der Agenda. Ganz oben der Radentscheid.

Freising – „Es tut sich was.“ So lautet die überaus positive Einschätzung von Michael Stanglmaier, Kreisvorstandssprecher des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs e.V. (ADFC) Freising, in der Mitgliederversammlung. Im rappelvollen Hofbrauhauskeller blickte der Kreisverband zurück auf ein Jahr, in dem sich auf vielen Straßen der Stadt einiges für die Fahrradfahrer getan hat – beispielsweise via speziellen Farbmarkierungen an der Karlwirt-Kreuzung. Was laut Stanglmaier unbedingt weiterhin stark vorangetrieben werden muss, ist eine Sichtbarmachung des Radverkehrs – durch Aktionen, aber auch durch ein stärkeres Auftreten in den sozialen Medien.

In Freising selbst sind es 27 Maßnahmen, die die Stadt im Rahmen des Maßnahmenkatalogs Radverkehr bis 2027 umsetzen will, erklärte Vorstandsmitglied Carl-Heinz Feller einleitend. Darunter: Ausweisung von Fahrrad-Straßen und -Zonen, Bau von Fahrradwegen und neuen Fahrradabstellanlagen. Zufrieden sei der Verband mit der Umsetzung an der Karlwirt-Kreuzung, womit deutlich mehr Sicherheit für die Radler geschaffen worden sei – wie auch mit der Etablierung des Lastenrad-Mietsystems in der Domstadt.

Mehr Mitglieder in Moosburg gewünscht

Was in Neufahrn hingegen kurzfristig für Ärger sorgte: die durch das Landratsamt ausgehebelte Tempo 30-Zone in der Bahnhofsstraße. Gegen diese Entscheidung von oben habe sich allerdings die Kommune gestemmt. „Wir haben zahlreiche Argumente für Tempo 30 geliefert, denen sich die Gemeinde dann angeschlossen hat“, sagte Vorstandsmitglied Siegfried Hochhold in der Rückschau. Was Hochhold auch betonte: „Der ADFC hat sich mittlerweile als kompetenter Ansprechpartner für Kommunen etabliert.“

Viel gerissen wurde auch in Moosburg, wie Stanglmaier selbst ausführte. Der größte Wurf gelang wohl mit insgesamt an die 1000 neuen Fahrradabstellmöglichkeiten in der Dreirosenstadt, die in den vergangenen 15 Monaten geschaffen worden waren. Wo Stanglmaier allerdings in Moosburg noch Nachholbedarf sieht: die ADFC-Mitgliederzahlen. Gerade mal 40 Bürger sind dort beim Verein angemeldet.

In den Kommunen geht deutlich was voran: Es wird gewerkelt und geplant, von Fahrradmarkierungen über Fahrradwege bis zu Reparatursäulen, schnelleren Ampelschaltungen für Radler und den Anschluss an die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen. Doch wie sieht es im Landkreis selbst aus? Das für Stanglmaier sehr wichtige Projekt Schnellradweg Freising-Garching „zieht sich“, auch weil bis dato die Förderhöhen nicht ganz klar seien und bestimmte Parteien nur mitgehen wollten, wenn 80 Prozent der Kosten übernommen werden. Stanglmaier: „Wir kämpfen dafür, dass er nicht stirbt.“

Radentscheid: „Freising und der Landkreis stehen sehr gut da“

Deutlich positiver zeigte sich Vorstandsmitglied Andreas Kagermeier in puncto Radentscheid, wenngleich er noch nicht zu viel bezüglich der Unterschriften-Summe verraten wollte, aber: „Freising und der Landkreis stehen sehr gut da.“ Mitte November sollen die Radentscheid-Unterschriften der Stadt übergeben werden, im kommenden Jahr wäre dann eine Übergabe an den Innenminister möglich, falls genügend Stimmen zusammengekommen sind. Stanglmaier warnte seine Mitglieder schon mal vor: „Wenn es dann so weit ist, brauchen wir dringend Rathaus-Lotsen, damit die Leute zur Unterschrift ins Rathaus gehen.“

Ein voller Erfolg war das diesjährige Stadtradeln, wie auch die BR-Fahrradtour. Neben diversen Workshops gab es wieder zahlreiche Touren-Angebote und Fahrradsicherheitstrainings. Finanziell steht der Verein gut da, seine Mitgliederzahlen steigen kontinuierlich. Aktuell sind 777 Fahrrad-Freunde beim ADFC-Kreisverband Freising. Dass die ambitionierte und hartnäckige Arbeit des Kreisverbands Früchte trägt, beschrieb Hochfeld so: „Man sieht es deutlich an den Straßen, dass schon viel getan wurde.“

Um die Erfolge auch adäquat für die jüngere Generation sichtbar zu machen, möchte der Kreisverband seine Aktivitäten im Netz verstärken. Kagermeier: „Vielleicht sind wir in einem Jahr sogar auf TikTok.“

Richard Lorenz

