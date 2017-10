Ärger über Schulbus-Alternative

Die Baustelle in Tüntenhausen auf der B 301 hat schon bei der Bürgerversammlung für Unmut gesorgt. Jetzt musste der Schulbusverkehr angepasst werden – zum Ärger eines Familienvaters. Die Stadt verteidigt die Maßnahme.

Tüntenhausen – Teilweise staut es sich bis Zolling, in die andere Richtung fast bis zur Wieskirche: Die Baustelle auf der B 301 in Tüntenhausen sorgt für Blechlawinen. Leidtragende sind zu den Stoßzeiten auch die Schulbusse. Die Stadt hat daher reagiert: Die Kinder steigen seit gestern nicht mehr stadteinwärts in die Linie 4 ein, sondern stadtauswärts in die Linie 4a. So sei gewährleistet, dass die Schüler auch zum Unterrichtsbeginn in ihren Schulen sind – mit einem Unterschied: Anstatt wie üblich um kurz nach 7.30 Uhr zuzusteigen, müssen die Kinder schon um 7 Uhr an der Bushaltestelle stehen. Denn: Im Gegensatz zum regulären Busfahrplan, der nach Tüntenhausen die Schule Neustift als nächste Haltestelle vorsieht, fährt die Linie 4a erst in die andere Richtung – und sammelt noch in Piesing, Zurnhausen und Altenhausen Kinder ein.

Andreas Decker, sechsfacher Familienvater aus Tüntenhausen, hält diese Lösung für „völlig inakzeptabel“, teilte er OB Tobias Eschenbacher in einem Schreiben mit. Es belaste „den kindlichen Organismus“, wenn man die Kinder um 6 Uhr wecken müsse, damit sie eine Stunde später an der Bushaltestelle sind, obwohl der Unterricht erst um 7.55 Uhr beginnt. Zudem sei die Haltestelle „in keiner Weise geeignet“, rund 15 Schüler dort warten zu lassen. Der Gehweg sei zu schmal, zudem gebe es keine Überdachung.

Hier widerspricht die Stadt: „Es handelt sich um eine ganz normale Bushaltestelle“, erklärt Pressesprecherin Christl Steinhart. Unabhängig davon könnten die Kinder aber auch an der Einfahrt Am Weiherfeld warten, wo nur sehr selten Fahrzeuge unterwegs seien. Nur in Sachen Überdachung stimme man Decker zu – allerdings sei das „landauf, landab an vielen Haltestellen so“. Man könne nicht nachvollziehen, „dass der Vater sehr wohl das baustellenbedingte Zuspätkommen der Kinder“ sehe, die angebotene Alternativlösung aber „mit Bausch und Bogen“ verurteile.

Steinhart empfiehlt, den Kindern zu vermitteln, dass die Situation an einer Bundesstraße eine andere sei als vor dem Schulgebäude. Unterstützung gibt es, zumindest in der Anfangszeit, von der Verkehrsüberwachung: „Bis zum Ende der kommenden Woche wird ein Mitarbeiter vor Ort sein, die Situation beobachten und gegebenenfalls auf die Kinder einwirken – und sie in der Umgewöhnungszeit unterstützen“. Die Straße zu überqueren sei gefahrlos möglich – es gebe dort eine Ampel.