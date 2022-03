AfD scheitert: Dauerbeflaggung des Freisinger Landratsamts mit Bayern- und Deutschlandfahne nicht zulässig

Von: Andreas Beschorner

Neben der Bayernfahne sollten laut Kreis-AfD auch die Landkreisfahne und die Deutschlandflagge dauerhaft vor dem Freisinger Landratsamt gehisst sein. Das ist jedoch rechtlich nicht zulässig © kb-photodesign via www.imago-images.de

Die AfD will das Landratsamt Freising dauerhaft mit einer Landkreis-, einer Bayern- und einer Deutschlandfahne beflaggen. Das ist rechtlich aber nicht zulässig.

Freising – Den im Oktober mit knapper Kreistagsmehrheit angenommenen Antrag der Grünen, jedes Jahr am 17. Mai vor dem Freisinger Landratsamt die Regenbogenfahne zu hissen, hatte die Alternative für Deutschland (AfD) – wie andere auch – im Kreistag noch abgelehnt. Jetzt hat die AfD eine Alternative für eine Beflaggung der Behörde in Neustift eingebracht, zog den Antrag dann aber wieder zurück, als im Kreisausschuss berichtet wurde, dass dem AfD-Ansinnen rechtliche Gründe entgegenstünden.

Die AfD-Fraktion hatte beantragt, „dass das Landratsamt als Zeichen der Identifikation der im Landkreis Freising lebenden Bürgerinnen und Bürger mit dem Landkreis Freising, dem Freistaat Bayern und der Bundesrepublik Deutschland ständig mit der Landkreisflagge, einer Flagge des Freistaats Bayern und der Flagge der Bundesrepublik Deutschland beflaggt wird“.

Beflaggung nur an bestimmten Tagen

Die Verwaltung hat nun also den Antrag geprüft, dafür die für die Beflaggung staatlicher Behörden in Bayern einschlägige Verwaltungsanordnung über die bayerischen Staatsflaggen – kurz:VwAo–Flag – gewälzt. Resultat der Überprüfung der in Absatz 2 aufgeführten Regelungen: Es gebe nur bestimmte Tage, an denen die Dienstgebäude ohne besondere Anordnung beflaggt werden – am Tag der Deutschen Einheit beispielsweise oder am Volkstrauertag. Dann ist geregelt, bei welchen besonderen Anlässen der Ministerpräsident, die Regierungen oder aber die Kreisverwaltungsbehörden eine Beflaggung anordnen dürfen. Die ist jedoch auf jene Fälle zu beschränken, „die eine amtliche Anteilnahme rechtfertigen“. Lediglich für die Bayerische Staatskanzlei, die bayerischen Staatsministerien sowie die Regierungen und die Obergerichte sei eine tägliche Beflaggung vorgesehen.

Fazit der Überprüfung: „Eine ständige Beflaggung eines Landratsamts als untere Staatsbehörde aus den im Antrag genannten Gründen ist somit nicht vorgesehen und daher auch nicht zulässig.“ Weil also rechtliche Gründe entgegenstehen, das ganze Jahr über alle drei Fahnen am Landratsamt wehen zu lassen, schlug die Verwaltung vor, den AfD-Antrag abzulehnen und sich an die Vorgaben der VwAoFlag zu halten.

Antrag wurde zurückgezogen

AfD-Kreisrat Gerhard-Michael Welter verwies allerdings nochmals auf den „Doppelcharakter“ des Landratsamts, das nicht nur Kreisverwaltung, sondern auch Staatsbehörde sei und deshalb analog zu Ministerien „durchgehend beflaggt“ sein sollte. Landrat Helmut Petz erklärte, gerade weil man eben Staatsbehörde sei, gelte die VwAoFlag und müsste er, sollte der AfD-Antrag von den Kreisräten dennoch positiv beschieden werden, diesen Beschluss beanstanden.

Die Reaktion der Kreisräte ließ deutlich vermuten, dass der AfD-Antrag keine Chance auf Zustimmung hatte, weswegen Petz Welter nahelegte, nicht über den Antrag entscheiden zu lassen, da sonst ein ablehnender Beschluss der Sache ein Ende gesetzt hätte, sondern ihn vor der Abstimmung zurückzuziehen. Welter: „Ich ziehe den Antrag zurück und berate ihn mit der Fraktion.“

