Infos über Balkonkraftwerke und Plug-In-Solaranlagen: Photovoltaik-Beratungsservice startet wieder

Stellten im Herbst 2020 das Beratungsangebot vor (v. l.): Sepp Beck und Rainer Teschner (Agenda-21 Gruppe „Energie und Klimaschutz“), Marie Hüneke (Klimaschutzmanagement Stadt Freising) sowie Tobias Grießl (Stadtwerke). © Stadt

Informationen über PV-Kleinanlagen, Balkonkraftwerke oder Plug-In-Solaranlagen gibt es ab 17. März wieder: Die Agenda 21-Gruppe „Energie und Klimaschutz“ nimmt ihren Beratungsservice wieder auf.

Freising – Nach der Winterpause nimmt die Agenda 21-Gruppe „Energie und Klimaschutz“ am Donnerstag, 17. März, ihren kostenlosen Photovoltaik-Beratungsservice wieder auf, meldet die Stadt Freising: „Bis Oktober informieren Sepp Beck und Rainer Teschner jeden dritten Donnerstag im Monat von 14.30 bis 17 Uhr vor dem Energielokal, Rindermarkt 5 (neben dem St.-Georg-Haus), über Plug-In-Solaranlagen, PV-Kleinanlagen oder ,Balkonkraftwerke’, wie die steckbaren Solargeräte für den Hausgebrauch auch genannt werden, und beantworten gerne individuelle Fragen.“

Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung gebeten beim Klimaschutzmanagement der Stadt Freising, Johanna Krämer, Tel. (0 81 61) 5 44 61 14, oder per Mail an agenda21-energie-klimaschutz-fs@posteo.de. Vor Ort können alle Interessierten eine mobile Solarstromanlage (Mikro-PV-Anlage) kennenlernen und von den beiden Experten alles über deren Nutzen für die eigene Wohnung erfahren.

„Die Energiepreise steigen, der Gaspreis ist auf dem Weltmarkt in den letzten zwölf Monaten um 60 Prozent gestiegen, der europäische Börsenstrompreis sogar um 300 Prozent – gute Gründe, sich auch als Mieter um CO2-neutrale Energiequellen zu kümmern und sich an der Energiewende aktiv zu beteiligen“, unterstreicht die Agenda 21-Gruppe in einer Pressemitteilung und versichert: „Das ist kein Hexenwerk: Mit einer Mini-Solaranlage können Haushalte selbst Strom erzeugen und die eigene Anlage gegebenenfalls sogar mit umziehen.“

Platz finde sich nahezu überall, befestigt am Balkongeländer oder aufgestellt im Garten oder auf der Terrasse. Steckbare Solargeräte bestehen aus einem oder zwei PV-Modulen, einem integrierten Wechselrichter und einem Anschlusskabel. Die Anlage wird von einem Elektriker mit einer passenden Wielandsteckdose angeschlossen – schon ist die Mini-Solaranlage betriebsbereit.

„Eine Leistung von 600 Watt erreicht man bereits mit zwei Modulen á 300 Watt. Ein Modul mit einem integrierten Wechselrichter kostet nicht viel mehr als ein mittleres Smartphone. Eine Familie kann mit zwei Modulen jährlich bei guter Ausrichtung nach Süden bis zu zirka 600 kWh ernten, was eine Stromersparnis von bis zu 150 Euro/Jahr bedeutet. Nach fünf bis acht Jahren hat sich die Anschaffung meist amortisiert, und die Module haben eine Lebensdauer von über 20 Jahren“, so die Agenda 21-Gruppe. Auch die Stadtwerke unterstützen das Projekt durch Beratung, helfen beim Ausfüllen von Formularen, tauschen, falls nötig, den Stromzähler aus und bieten PV-Kleinanlagen zum Kauf an.

