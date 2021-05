Gegen Leerstand, Wucher und Spekulation: Agenda-Gruppe will mit neuer Satzung Wohnraum schützen

Einer Erhebung zufolge stehen in Freising 51 Gebäude leer, mehr als die Hälfte davon in der Altstadt.

Antrag liegt dem Oberbürgermeister bereits vor

von Andreas Beschorner schließen

Mit einer Satzung will die Agenda 21 in Freising Mietwucher, Immobilien-Spekulation und Wohnungsleerstand einen Riegel vorschieben. Eine Zahl ist frappierend.

Freising – Der Name ist sperrig: Zweckentfremdungsverbotssatzung. Doch nach Ansicht der Agenda21-Projektgruppe „Bauen, Wohnen und Verkehr“ wäre eine solche Satzung sinnvoll, könnten dadurch doch der Leerstand an Wohnungen in Freising minimiert, bezahlbarer Wohnraum und die Nutzung des Bestandes gesichert sowie Immobilienspekulation verhindert werden.

Des Weiteren sollte dadurch das wertvolle Stadtbild Freisings bewahrt und der Wiederbelebung der innerstädtischen Wohnungen Vorrang gegenüber der Außenentwicklung gegeben werden. So steht es in dem Antrag zum Erlass einer solchen Zweckentfremdungsverbotssatzung, den die Projektgruppe jetzt an Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher geschickt hat.

Wer Wohnungen zweckentfremdet, müsste mit Bußgeldern rechnen

Die Ziele dieser Satzung beschreibt Jürgen Maguhn im Namen seiner Agenda21-Mitstreiter so: „Mit dieser Satzung kann die Stadt Freising regeln, dass Wohnraum nur mit einer Genehmigung zu anderen als Wohnzwecken genutzt werden darf. Sie kann aufgrund der Satzung Bußgelder verhängen oder, bei Genehmigung einer Zweckentfremdung, die Bereitstellung von Ersatzwohnraum im Stadtgebiet Freising erwirken.“ Eine Wohnungszweckentfremdung liege beispielsweise vor, wenn Wohnraum mehr als drei Monate leer stehe, wenn der Wohnraum beseitigt werde, wenn die Wohnung ohne Genehmigung für Fremdenbeherbergung oder mehr als 50 Prozent der Wohnung gewerblich genutzt würden.

+ Jürgen Maguhn will eine Satzung gegen die Zweckentfremdung von Wohnraum und gegen Spekulationen. © FT-Archiv

Wichtig: Eine Zweckentfremdungsgenehmigung sei nicht erforderlich, wenn der Wohnraum nachweislich zügig saniert werde und nur vorübergehend unbewohnt oder die Umwidmung des Wohnraums bereits vor Inkrafttreten der Satzung baurechtlich genehmigt worden sei.

Frappierend: 51 Gebäude im Freisinger Stadtgebiet stehen leer

Die Dringlichkeit einer solchen Satzung in einer Stadt, in der bezahlbarer Wohnraum extrem knapp ist, ergebe sich aus einer Leerstandskartierung, die die Agenda21-Projektgruppe „Bauen, Wohnen und Verkehr“ erstellt hat: Darin zeige sich, dass 51 Gebäude im Stadtgebiet, davon 27 in der Altstadt, leer stehen. Eine grobe Abschätzung (ohne Dachgeschoße) ergebe insgesamt eine ungenutzte Bruttogeschossfläche von über 14 500 Quadratmeter, hat man errechnet. Auffällig ist der hohe Anteil an denkmalgeschützten Gebäuden.

Während insgesamt mehr als jedes vierte der leer stehenden Gebäude in Freising unter Denkmalschutz steht, ist es in der Altstadt sogar die Hälfte. Gebäude spekulativ leer stehen zu lassen oder Wohnraum gewinnorientiert anderweitig zu nutzen und damit dem Markt zu entziehen, sei „kein Kavaliersdelikt, sondern eine Ordnungswidrigkeit, die zu ahnden ist“.

„Langer Leerstand ist weder vermittel- noch duldbar“

Für die Zukunft lasse der Wohnungsmarkt in Freising keine grundlegende Entspannung erwarten. Im Ballungsraum München sei zudem die Zunahme von Fremdbelegungen wahrscheinlich. Die zunehmende Verwahrlosung der Häuser provoziere zudem Vandalismus. Also: „Langer Leerstand bis hin zum Verfall ist weder vermittel- noch duldbar.“

Mit dem STEP 2030 habe sich die Stadt Freising die Aktivierung von innerstädtischen Flächen für Wohnen und Gewerbe mit der höchsten Priorität zum Ziel gesetzt, betonen die Antragsteller. Die Kommune verfolge bereits mannigfaltige Strategien für den Wohnungsbau, ebenso zur Wohnraumerhalt. Eine maßgeschneiderte Zweckentfremdungsverordnung könne dabei wesentlich unterstützen.

Lesen Sie auch:

Die Inzidenz im Kreis Freising ist konstant unter 100, die Biergärten dürfen öffnen. Die Freude bei den Wirten ist groß – Sorgen bereitet aber der Blick gen Himmel.

In dieser Woche will Bayern im Rahmen der Corona-Bekämpfung die Impfpriorisierung für Hausärzte aufheben. Der Freisinger Ärztesprecher kritisiert das.

Der dahinsiechende Aquapark vor den Toren von Moosburg ist ein Problem, und das wird sich in naher Zukunft wohl nicht ändern. Dabei gäbe es eine Lösung.