Frau (23) nachts totgefahren und geflüchtet: Brüder aus Freising stellen sich der Polizei

Eine 23-jährige Fußgängerin wurde am vergangenen Samstag im Kreis Aichach-Friedberg von einem Auto erfasst und getötet. © Schmelzer/dpa

Im Fall der getöteten Frau im Kreis Aichach-Friedberg haben sich Fahrer und Beifahrer des Unfallwagens gestellt. Die Brüder aus dem Kreis Freising sitzen in U-Haft.

Aichach-Friedberg/Freising – Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass die Frau sofort tot war: Eine 23-jährige Fußgängerin wurde am vergangenen Samstag gegen 0.50 Uhr zwischen Allenberg und Höfarten neben der Kreisstraße AIC 2 (Landkreis Aichach-Friedberg) von einem Auto erfasst und dabei getötet. Der Fahrer flüchtete. Am Donnerstag, fünf Tage später, stellte er sich: Es handelt sich um einen 29-Jährigen aus dem Landkreis Freising. Gegen ihn wurde wegen fahrlässiger Tötung und Fahrerflucht Haftbefehl erlassen. Aber auch der Beifahrer, der 28-jährige Bruder des Unfallfahrers, sitzt seit Donnerstag in U-Haft – wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Tödlicher Unfall im Kreis Aichach-Friedberg: Fahrer und Beifahrer flüchten

Die Brüder waren nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Nord mit einem 1er BMW unterwegs gewesen, als sie die laut Polizei offenbar mitten auf der Straße befindliche Frau erfassten. Fahrer und Beifahrer stiegen aus, ergaben die Ermittlungen, und schauten nach dem Unfallopfer, fuhren dann aber weiter, als sie sahen, dass die Frau tot war.

Brüder stellen sich unmittelbar vor Festnahme

Die PI Aichach bildete nach dem Unfall eine Arbeitsgruppe und sicherte umfangreiche Spuren. Auch wurde das Tatfahrzeug aufgefunden. Die Tatverdächtigen seien schließlich identifiziert und die Festnahme am Mittwoch vorbereitet worden. Unmittelbar davor, am frühen Nachmittag, stellten sich die Brüder auf einer Polizeidienststelle in Baden-Württemberg. Sie wurden noch spät abends zum Polizeipräsidium Schwaben Nord nach Augsburg gebracht, am Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt und danach auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Augsburg in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Nun wird vor allem gutachterlich untersucht, wie schnell der 29-Jährige fuhr und wie erkennbar die 23-Jährige nachts auf der Kreisstraße war.

