„Fraunhofer setzt nicht auf Schnapsideen“: Aiwanger begutachtet neue Einrichtung an Freisinger Institut

Teilen

Eine Führung durch das Forschungszentrum bekamen Bayerns Wirtschaftsminister (Mitte) und FW-Landtagsabgeordneter Benno Zierer (rechts daneben) von (v. l.) Albert Heuberger, Normann Uhlmann, Jens-Peter Majschak und Stefan Gerth vom Fraunhofer. © Lehmann

Ein neues Fraunhofer Zentrum in Freising nimmt die Landwirtschaft in den Fokus. Das schaute sich Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger nun genauer an.

Freising – Mit technologischen Innovationen einen Mehrwert für die Landwirtschaft zu generieren: Das ist das Ziel des neu gegründeten Fraunhofer Zentrums Freising für Biogene Wertschöpfung und Smart Farming. Weil die Zukunft der Landwirtschaft immer mehr in den Fokus rücken wird, hat sich bei der Kickoff-Veranstaltung am Donnerstag auch der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger über die neuesten Innovationen ein Bild gemacht – etwa von pflanzlicher Milch, veganem Hackfleisch und Chips aus Früchten. Sein Geschmacksurteil fiel recht gemischt aus. Finanzielle Unterstützung vom Freistaat gibt’s freilich trotzdem.

„Ich wundere mich, dass es das nicht schon gibt“

Begeistert war Aiwanger von den Früchte-Chips, die aus überreifem Obst gemacht werden, das sonst nicht mehr in den Verkauf gelangen würde. Mit einem speziell in Freising ausgetüftelten Verfahren werde Obstbrei Flüssigkeit entzogen, ohne Geschmackseinbußen zu riskieren, erklärte Stefan Gerth die Herstellung. So könnten Lebensmittelverluste deutlich reduziert und gleichzeitig die Wertschöpfung durch neue hochwertige Lebensmittel erhöht werden. Ein weiterer Vorteil: Landwirte könnten an Verarbeitung und Direktvertrieb dieser Produkte teilhaben und somit neue Geschäftsmodelle aufbauen. „Das schmeckt super – ich wundere mich nur, dass es das nicht schon gibt“, sagte Aiwanger. Tatsächlich arbeitet das Fraunhofer daran schon rund zehn Jahre, es fehlt eigentlich nur noch der Schritt auf den Markt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Viel geforscht wird auch zu Fleischersatz auf Pflanzenbasis. Da war Aiwanger zögerlich: „Ein Genuss ist dieses pflanzliche Pflanzerl noch nicht. Man merkt einfach, dass das Fett fehlt.“ Sein Vorschlag: vielleicht nur 95 Prozent vegetarisch und den Rest mit tierischen Fetten auffüllen. Tatsächlich sei das durchaus eine Überlegung und in anderen Ländern auch Praxis für sogenannte Flexitarier, also flexible Vegetarier, die wenig und nur ganz bewusst Fleisch verzehren.

Was Aiwanger in seiner einstündigen Stippvisite auch anschaute: die neue Saatgut-Analyse mittels Röntgentechnik, mit der Samen hinsichtlich Größe und Segmentierung untersucht werden. Wichtig sei das für ein Pflanzen-Monitoring, um die Versorgungssicherheit in Zeiten des Klimawandels zu gewährleisten.

Das neue Zentrum als „Leuchtturmprojekt“

Um im Ackerbau bessere Kenntnisse über den Nährstoff- und Wassergehalt des Bodens zu erlangen, möchten die Wissenschaftler demnächst zudem die Vitaldaten direkt an den Pflanzen messen – mit Sensoren auf lebenden Blättern. Ein weiterer Vorteil dieser Sensoren: Schädlingsbefall könnte sehr früh erkannt und behandelt werden. Überhaupt: Das Thema Wertschätzung und nachhaltige Landwirtschaft treibt das Fraunhofer-Zentrum laut dem Direktor der Forschung der Fraunhofer Gesellschaft, Raoul Klinger, sehr um – auch weil das Thema „aktueller als je zuvor“ und das neue Zentrum damit ein „Leuchtturmprojekt“ sei.

Für Aiwanger sei es diesbezüglich deshalb fundamental, die Praktiker und die Theoretiker zusammenzubringen – und dafür brauche es freilich finanzielle Mittel. „Es ist bekannt, dass das Fraunhofer auf keine Schnapsideen setzt“, betonte Aiwanger und weiter: „Deshalb ist hier das Geld gut aufgehoben.“ Was er damit meinte: 20 Millionen Euro Förderung für das neue Zentrum, das im Bereich der nachhaltigen Landwirtschaft „ganz vorne mitspiele“.

Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.