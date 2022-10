Laufzeitverlängerung für AKW: Freisinger Grünen-Abgeordneter knüpft sein Stimmverhalten an Bedingungen

Von: Manuel Eser

Das Atomkraftwerk Isar 2 gehört zu den drei Atomkraftwerken, die maximal bis zum 15. April 2023 weiterlaufen können. © Armin Weigel/dpa

Freisings Grünen-MdB Leon Eckert knüpft seine Zustimmung zur Laufzeitverlängerung für AKW an Bedingungen. Ein FDP-Rat denkt bereits weiter.

Freising – Mit einem Machtwort hat Bundeskanzler Olaf Scholz verfügt, dass drei deutsche Kernkraftwerke bis April 2023 weiterbetrieben werden dürfen. Doch noch ist nicht ausgemacht, dass alle Fraktionsmitglieder der mitregierenden Grünen im Bundestag ebenfalls dafür stimmen. Freisings Bundestagsabgeordneter Leon Eckert knüpft seine Stimme an Bedingungen.

„Gerade vor dem Hintergrund des Bevölkerungsschutzes und der Stabilität unserer kritischen Infrastrukturen ist ein stabiles Stromnetz essentiell“, teilt Eckert auf FT-Nachfrage mit. Der Stresstest des Wirtschaftsministeriums habe gezeigt, dass unter extremen Bedingungen zwei Atomkraftwerke im Süden Deutschlands notwendig sein könnten. „Auf dieser Grundlage ist für mich ein Reservebetrieb, also das Vorhalten der Kernkraftwerke für den Bedarfsfall, mit den alten Brennstäben bis zum 15. April 2023 vorstellbar.“

MdB Leon Eckert (Grüne): „Atomkraft ist eine Hochrisikotechnologie.“ © FT-Archiv

Dafür aber müssten alle Sicherheitsbedingungen erfüllt sein. „Atomkraft ist eine Hochrisikotechnologie“, betont Eckert. „Gerade durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine wird uns die Verwundbarkeit von AKW durch Angriffe nur zu bewusst.“ Eckert stellt zudem klar, dass eine weitere Laufzeitverlängerung für ihn nicht in Frage kommt: „Einer Neuanschaffung von Brennstäben werde ich nicht zustimmen.“

FDP-Rat wünscht sich, weitere Option zu prüfen

Sich diese Alternative zumindest offenzuhalten, erwartet hingegen Tobias Weiskopf (FDP). Der Kreisrat ist zwar auch der Überzeugung, dass Kernenergie, wie sie heute betrieben werde, keine Zukunft habe. Und er zeigt angesichts der Haltung der Koalitionspartner Verständnis, die Laufzeitverlängerung vorerst bis April 2023 zu beschränken.

„Ich wünsche mir aber, dass Wirtschaftsminister Robert Habeck jetzt schon die Option prüft, die Kernkraftwerke länger laufen zu lassen, falls im Frühjahr die Energiesicherheit weiter gefährdet ist.“ Denn bei der Beschaffung neuer Brennstäbe sei mit einer monatelangen Wartezeit zu rechnen.

SPD-Rat will keinen neuen Atommüll produzieren

Das aber will Andreas Mehltretter (SPD) nicht. „Für mich und meine Fraktion war sehr wichtig: Wir halten am Atomausstieg fest und erzeugen nicht durch neue Brennstäbe noch mehr Atommüll.“ Die Laufzeitverlängerung bis April aber sei notwendig. „Es zeichnet sich ab, dass viele AKW in Frankreich nicht rechtzeitig für den Winter zurück ans Netz kommen, und wir deshalb in Deutschland in diesem Winter jede Kilowattstunde Strom brauchen.“

Eine Laufzeitverlängerung der AKW bis 2024 hätte sich CSU-MdB Erich Irlstorfer gewünscht. „Damit hätte man mehr Ruhe reingebracht“ –auch was die Energiepreise angehe.