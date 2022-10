Laufzeitverlängerung für AkW: Fridays for Future Freising distanzieren sich von Greta

Von: Manuel Eser

Teilen

Sehr große Resonanz fand die Klima-Demo, die Fridays for Future Freising im März 2022 auf dem Marienplatz gab. Der Atomstreit aber belastet nun auch die Bewegung. © Lehmann

Die Freisinger Ortsgruppe von Fridays for Future distanziert sich im Atomstreit von der Gründerin der Bewegung, Greta Thunberg. Die Worte fallen deutlich aus.

Freising – Für Klimaaktivistin Greta Thunberg ist Kernkraft in der Energiekrise eine bessere Alternative als Kohlekraftwerke. Es sei ein Fehler, in der jetzigen Situation die AKW abzuschalten. Von diesen Aussagen hat sich Fridays for Future (FFF) Freising nun distanziert – mit einer verbalen Ohrfeige für die Gründerin der Bewegung.

„Kern der Forderungen von FFF ist schon immer, sich beim Klimaschutz, der ja eigentlich besser Menschenschutz heißen sollte, am Stand der Wissenschaft zu orientieren“, stellt die Freisinger FFF-Pressesprecherin Katharina Klim auf Nachfrage des FT klar. „Greta hat zwar unsere Bewegung ausgelöst, aber die deutsche Politik sollte sich doch an energiepolitischer Fachkenntnis orientieren und nicht an Empfehlungen von medial präsenten Menschen.“

Laufzeitverlängerung von AKW wäre „Wahnsinn“

Kernenergie sei keine Technologie zur Lösung der Klimakrise, heißt es in dem schriftlichen Statement der Freisinger Ortsgruppe. „Die Scientists for Future haben die Probleme von Atomkraft bereits vor einem Jahr als ‚zu teuer, zu langsam, zu gefährlich, zu blockierend’ zusammengefasst“, erklärt Klimm und ergänzt: „Die Ausfälle bei den französischen AKWs unter anderem aufgrund von Wasserknappheit veranschaulichen ihre geringe Verlässlichkeit und sie waren ja sogar mitverantwortlich für den Anstieg der Strompreise.“

Greta Thunberg, Gründerin von FFF, hat eine andere Haltung zu Laufzeitverlängerungen von Kernkraftwerken als die Basis in Freising. © picture alliance/dpa/Press Association | Yui Mok

Der Streckbetrieb deutscher AKWS bis zum Frühjahr könne eine teure Notlösung sein, aber statt fossiler Brennstoffe neues Uran aus Russland oder seinem „Vasallenstaat“ Kasachstan zu importieren, die einen Anteil von 60 Prozent am Weltmarkt haben, wäre aus wirtschaftlicher, energiepolitischer und ökologischer Sicht Wahnsinn.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Anstatt nur über Pullover, Fracking-Gas und Atomkraft zu reden, sollte sich die Politik auf den Ausbau erneuerbarer Energie sowie kurz- und langfristig sinnvolle Maßnahmen konzentrieren. Beispielsweise habe der YouTuber „Energiesparkommissar“ im Auftrag der Landesenergie-Agentur Hessen Anleitungen erstellt, wie man durch einfache Dämm-Maßnahmen den eigenen Energieverbrauch senken könnte. Weiterhin solle man die Möglichkeit einer staatlich geförderten Dämmoffensive, den Anschluss von Biogasanlagen zur Befüllung der Gasspeicher sowie eine typenoffene Genehmigung für den Bau von Windrädern prüfen.