Alkoholiker wird mit Sixpack Bier aus U-Haft entlassen - und steht plötzlich bei Seniorin im Wohnzimmer

Die sechs Flaschen Bier leerte der aus der Haft Entlassene noch auf dem Parkplatz des Gefängnisses. (Symbolbild) © Finn Winkler/dpa/Illustration

Mit einem Sixpack Bier ist ein Alkoholiker aus der Untersuchungshaft entlassen worden. In Rekordzeit wurde der Freisinger wieder straffällig.

Landkreis – Ein Alkoholiker aus Freising, der bei seiner Entlassung aus der Untersuchungshaft ein Sixpack Bier ausgehändigt bekommt: Das ist „mindestens bemerkenswert“, wie es Verteidiger Markus Ott vor dem Amtsgericht formulierte. Er wolle niemandem die Schuld zuschieben, aber dass „da passiert, was passiert ist, ist wenig verwunderlich“.

Otts Mandant hatte den Inhalt der sechs Flaschen noch auf dem Parkplatz der JVA Berggrub geleert – und beging im Anschluss nahezu die gleichen Straftaten, für die er am Vormittag bei Richter Christian Lederhofer noch einmal mit einer Bewährungsstrafe davongekommen war. „Ich darf Sie jetzt wieder mal belehren“, begrüßte Lederhofer den 34-Jährigen am Montag. Es stehe ihm frei, zu sprechen oder zu schweigen. „Ja, ich spreche. Guten Morgen, Gericht“, legte der in Freising lebende 34-Jährige wortreich los.

Rückfällig in Rekordzeit

Daran, dass er am Abend des 7. Dezembers in Wolfersdorf über eine angelehnte Tür in das Haus einer Seniorin und anschließend in das unversperrte Auto ihrer Nachbarin eingedrungen ist, wollte er aber keine Erinnerung mehr haben. Es werde schon stimmen, räumte Mann auch den Vorwurf ein, sich gegen die eintreffenden Polizisten massiv zur Wehr gesetzt zu haben. Es tue ihm leid. „Das ist eine Katastrophe. Jetzt sitze ich erneut.“

Tatsächlich kam nach der laut Ott „rekordverdächtigen Rückfallgeschwindigkeit“ eine Bewährungsstrafe für die Verfahrensbeteiligten nicht mehr infrage. Sichtlich verärgert erinnerte Lederhofer den Angeklagten daran, dass er am Vormittag des 12. Dezember in der Verhandlung noch gesagt habe, „dass Alkohol scheiße ist“. Er habe nichts gelernt, daher bleibe nur der Knast. Jetzt gehe es nur noch um eine mögliche Unterbringung in einer Entziehungsanstalt. Nachdem Landgerichtsarzt Dr. Hubert Näger einen Hang zum Alkohol bestätigt und vor weiteren Straftaten gewarnt hatte für den Fall, dass der Mann unbehandelt bleibt, wurde die Unterbringung am Ende auch angeordnet.

Für das Opfer gibt es Komplimente vor Gericht

Für die am 12. Dezember begangenen Delikte Diebstahl, Hausfriedensbruch, versuchter Diebstahl, Sachbeschädigung, Beleidigung, tätlicher Angriff auf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie versuchte Körperverletzung, teils in mehrfacher Ausführung, verurteilte das Schöffengericht den 34-Jährigen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten. Ott hatte dafür ein Jahr und zehn Monate als tat- und schuldangemessen erachtet, Staatsanwalt Dominik Löffler zwei Jahre und fünf Monate.

Sie sei ins Wohnzimmer gegangen, um ihre Abendserie zu schauen. „Und da steht er drin“, sagte die Hausbesitzerin vor Gericht mit einem Kopfnicken in Richtung des Angeklagten. Sie habe ihn angeschrien, gepackt und zur Wintergartentür wieder rausgeschoben. An viel könne sie sich allerdings nicht mehr erinnern, das sei alles so schnell gegangen. Aber aggressiv sei der Eindringling nicht gewesen, so die 80-Jährige, die Komplimente von den Verfahrensbeteiligten für ihre „taffe Haltung“ bekam. Dass der Angeklagte einen Fotoapparat und ein Radio hatte mitgehen lassen, hat die Seniorin erst später bemerkt.

Bei der Festnahme trat der Angeklagte einen Polizisten

Ihre Nachbarin bekam kurze Zeit später einen Anruf, dass ihre Autotür offenstehe. Der Angeklagte habe wohl versucht, mit ihrem Fahrzeug wegzufahren, mutmaßte die 23-Jährige vor Gericht. Nachdem dies nicht funktioniert habe, sei er mit „Kleinigkeiten“ wie einem Feuerzeug und einer Musikbox von dannen gezogen. Sie sei noch mit Nachbarn an ihrem Auto gestanden, als sie plötzlich Schreie des Angeklagten in der Nähe gehört hätten.

Die Polizisten schilderten grobe Ausfallserscheinungen des 34-Jährigen. So habe er etwa seinen Schädel gegen das Dach des Streifenwagens geschlagen, ehe er wieder versuchte, nach den Beamten zu treten.

Laut Näger hatte der Angeklagte zur Tatzeit einen Promillewert um die 2,4. Es sei ja nicht bei dem Sixpack geblieben, hatte der 34-Jährige sichtlich zerknirscht eingeräumt. Er sei vom Parkplatz aus zu einem Bekannten gefahren, um mit diesem seine Haftentlassung „ein bisschen zu feiern“. (kö)

