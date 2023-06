Als die Lebensmittelpolizei noch Wache hielt: Stadtführer teilt Wissensschatz über Markt-Geschichte

Teilen

Derb ging es dort zu, wo Ferdinand Schreyer (r.) die Stadtführung begann: Beim Ziererhaus (heutiges Standesamt) fand früher der Ross- und Viehmarkt statt. © Siegfried Martin

Seit vielen Jahrhunderten gibt es Märkte in der Stadt Freising. Mit seinem Wissen und Anekdoten begeisterte Stadtführer Ferdinand Schreyer die Teilnehmenden.

Freising – Der Freisinger Wochenmarkt hat eine lange Tradition. Neben frischem Obst, Gemüse und anderen Schmankerln, wie das der „Grüne Markt“ heute bietet, gab es in früheren Jahrhunderten auch andere Nutzungen. Noch heute erinnern Platzbezeichnungen daran. Interessante Details verriet Ferdinand Schreyer bei seiner historisch-lukullischen Stadtführung am Samstag. Denn auch der Genuss kam nicht zu kurz.

Vor der Tourist-Info gegenüber der prachtvollen Fassade des Ziererhauses, der Ausgangspunkt der Führung, mag es früher derb zugegangen sein. Fürstbischof Ernst von Bayern hatte den Bauern von 1595 an erlaubt, dort Ross- und Viehmärkte abzuhalten. Einen regen Handel mit anderen lebenden Tieren habe es auch auf dem Ferkelmarkt gegeben. Links und rechts der Moosach, immer mittwochs, auf Höhe des Kriegerdenkmals sei der abgehalten worden, erklärte Schreyer. Krautköpfe und Kartoffeln wurden von den „Moos-Bauern“ mit Karren von ihren Feldern aus der heutigen Gemeinde Hallbergmoos angeliefert. An der „Schießstätte“ sei auf die Kundschaft gewartet worden, da wo heute die Bahnlinie von München nach Landshut verläuft.

Wucher: Übeltäter erhielten strenge Strafen

An den Ursprungsort der Freisinger Stadtfischerei erinnert heute noch der Name: Fischergasse. Am „Schrannenplatz“, wie der Freisinger Marienplatz bis ins 19. Jahrhundert hinein hieß, weil sich dort ein Getreidelager, die „Schranne“ befunden habe – sei es Aufgabe der „Viktualienpolizei“ gewesen, darüber zu wachen, dass kein Wucher betrieben wurde. Die Preise der Lebensmittel waren damals von den Zünften und der Stadtverwaltung festgelegt worden, erzählte der Stadtführer. Strenge Strafen seien über Übeltäter verhängt worden. Schreyer hatte die „Königliche Marktordnung“ aus dem Jahr 1871 mitgebracht.

Zu den bunten Marktständen, wo die Marktbeschicker ihre Waren anbieten – derzeit in der Oberen Altstadt – müsse man halt ein bisschen gehen, meinte der „Ferl“ mit Augenzwinkern. In den letzten Jahren sei er dem Markt „hinterhergelaufen“. Durch den Innenstadtumbau war der Standort ständig neu angepasst worden. Am Verkaufsstand der Familie Schönegge wurde Halt gemacht. Beste Zeit, um die erfrischende „Brotzeit-Gurke“ aus Bio-Anbau zu verkosten.

Eine Stadtführung, die schmeckt: Beim Wochenmarkt gab es Verkostungen für die Teilnehmenden. © Siegfried Martin

Den Spargel, der am Mittwoch und Samstag am benachbarten Stand der Familie Rieblinger aus Schrobenhausen angeboten wird, hätten die Freisinger in den Nachkriegsjahren noch gar nicht gekannt, erzählte Schreyer. Dazu gab es eine kuriose Geschichte. In den letzten Kriegsjahren in den 1940er Jahren sei der Opa der Familie, Martin Schmidl, im Lazarett am Domberg versorgt worden. Nach seiner Heilung habe er beschlossen, den Freisinger Bürgern Spargel anzubieten. Mit dem Moped habe er das „weiße Gold“ in die Domstadt transportiert.

An einiges können sich Teilnehmer noch erinnern

Viele weitere „Schmankerl“ durften die Teilnehmer probieren: süße Melonen und Ananasstücke am Verkaufsstand der Familie Schweiger, scharfe „Radieserl“ bei der Familie Neumaier aus Hallbergmoos oder Häppchen mit schmackhaftem Saibling vom ehemaligen Stadtfischer Baumgartner. In der Fischergasse habe die Familie vor einigen Jahrhunderten das „Fischrecht“ erworben – mit dem Kauf eines Hauses, wusste der Stadtführer. An die Holzkästen, in denen die Fische für den Verkauf frisch gehalten wurden, konnten sich noch einige Teilnehmer erinnern.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Ganz angetan von der Führung war auch Gabriele aus Moosburg. Anlässlich ihres Geburtstages habe sie ihre Freundinnen dazu eingeladen, erzählte sie inmitten der munteren Damenriege. Noch viel lebendiger und bunter erschien der Freisinger Wochenmarkt nach der rund dreistündigen Führung den 20 Teilnehmern. (Maria Martin)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.