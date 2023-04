Telefonmarathon, Lobreden, Anekdoten: Freisings Alt-OB Thalhammer erlebt aufregenden 80. Geburtstag

„Um halb sieben ist es losgegangen“

Alt-OB Dieter Thalhammer spricht von „schwierigen Tagen“ rund um seinen 80. Geburtstag und erklärt, warum. Ein Weggefährte verrät eine Anekdote über ihn.

Freising – „Das waren ein paar schwierige Tage für mich.“ Was sich sehr dramatisch anhört, ist das launige Resümee, das der Freisinger Alt-Oberbürgermeister Dieter Thalhammer beim Empfang zu seinem Jubiläum gezogen hat.

„Um halb Sieben ist es losgegangen, und den Rest des Tages ist das Telefon nicht mehr stillgestanden“, berichtete er zwei Tage nach seinem 80. Geburtstag zahlreichen Festgästen im Großen Sitzungssaal des Rathauses. Zwei private Nummern habe er. An der einen sei seine Frau gesessen, an der anderen er selbst. Freilich saß ihm bei dieser Erzählung der Schalk im Nacken. Denn: „Natürlich ist es schön, wenn man auch nach seiner Zeit in Amt und Würden nicht ganz vergessen ist.“

Nachfolger würdigt Alt-OB als „Baumeister“ und Sanierer

Im Gegenteil: Viele Wegbegleiter aus Stadtrat und Rathausverwaltung, Kirche und Wirtschaft, Feuerwehr und Vereinswesen erwiesen ihm die Ehre und erinnerten sich gerne an die Zeiten mit ihm. Zu ihnen zählt auch Thalhammers Nachfolger. „In meinen zehn Stadtratsjahren während Ihrer Ägide habe ich im Gremium vieles von dem miterleben und mitberaten dürfen, für das unter Ihrer Leitung die Basis geschaffen wurde“, berichtete OB Tobias Eschenbacher in seiner Laudatio. Er erinnerte etwa an die aufwändigen Vorbereitungen zur Realisierung der Westtangente und das Integrierte Innenstadtkonzept, das der Grundstein für die aktuelle Neugestaltung der Innenstadt war.

Eschenbacher würdigte Thalhammer als „Baumeister“, unter dessen Ägide etliche Bauwerke von der Feuerwache bis zum Tollhaus entstanden und viele städtische Gebäude saniert wurden. „Historische Gebäude, die wegen ihres lädierten Erscheinungsbildes unschwer als städtisches Eigentum ausgemacht werden konnten, wurden dank Ihnen zu zentral gelegenen Service-Stellen für unsere Bevölkerung und zu Trendsettern im Altstadt-Ensemble.“

Als OB war Thalhammer bayernweit einmalig

Stadtdirektor Gerhard Koch betonte im Gespräch mit dem FT, dass Thalhammer ein guter Netzwerker gewesen sei, der nicht nur mit der Kirche und dem Campus Weihenstephan gute Verbindungen geknüpft habe, sondern auch mit Schulen oder Bundeswehr. „Er hat den kleinen Mann so ernst genommen wie den hochrangigen Politiker.“ Und er sei ein fürsorglicher Rathauschef gewesen. „Er hat sein Personal geliebt, gepflegt und nie im Regen stehen gelassen.“ Und dann sei Thalhammer auch politisch ein Unikat gewesen: „Ein langjähriger SPD-Bürgermeister in eine katholische Stadt wie Freising – das ist bayernweit einmalig.“

Thalhammer gab die Komplimente gerne zurück. „Was hätte ich ohne leistungsfähige Verwaltung und kooperativen Stadtrat leisten können? Nichts.“ Einer dieser Stadträte war Richard Grimm (FW), der dem FT sagte: „Er hatte Weitblick, aber er konnte auch stur sein, wenn er sich was eingebildet hat.“

„Keine Ahnung, wie er das geschafft hat“

Ein gutes Beispiel dafür hatte der am weitesten gereiste Gast parat. Günther Pöchhacker, Obmann des Partnerschaftsverein Waidhofen, der gemeinsam mit Bürgermeister Werner Krammer im Morgengrauen aus Österreich gestartet war, um beim Festakt am Mittag dabei zu sein, erinnerte sich daran, wie Thalhammer Waidhofen einst mit einer Delegation einen Besuch abstatten wollte. Leider sei aber das Schlosshotel ausgebucht gewesen.

„Als ich ihn angerufen habe, um ihm die schlechte Nachricht mitzuteilen, war er nicht recht glücklich, und ich noch viel weniger“, erzählt der Waldhofener. Einige Tage später rief ihn Thalhammer erneut an. Die Botschaft: Man komme jetzt doch, er habe jetzt 25 Betten im Hotel aufgetrieben, erzählt Pöchhacker und lacht. „Keine Ahnung, wie er das geschafft hat, und ich möchte es auch gar nicht wissen.“

Im FT-Interview zu seinem 80. Geburtstag hat Alt-OB Dieter Thalhammer auch verraten, was die beste Entscheidung seines Lebens war. Sie fiel nicht im Rathaus.

