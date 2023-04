Zum Achtzigsten: Freisings Alt-OB Dieter Thalhammer verrät die beste Entscheidung seines Lebens

Runder Geburtstag

Von Andreas Beschorner schließen

Alt-OB Dieter Thalhammer feiert seinen 80. Geburtstag. Zum Runden verrät er dem FT die beste Entscheidung seines Lebens. Sie fiel nicht im Rathaus.

Freising – 18 Jahre lang stand er als Oberbürgermeister an der Spitze der Großen Kreisstadt Freising, das Mammutprojekt Westtangente hat ihn dabei ständig begleitet, Papst Benedikt XVI. konnte er 2006 in der Domstadt begrüßen, viele Jahre hat er gegen die dritte Startbahn gekämpft: Dieter Thalhammer. Am heutigen Dienstag feiert der SPD-Mann und geborene Freisinger seinen 80. Geburtstag. Und Freising liegt ihm noch immer am Herzen.

1994: In der Stichwahl setzt sich Thalhammer mit deutlicher Mehrheit gegen Theo Weber (CSU) durch, wird Nachfolger von Adolf Schäfer. Thalhammer ist da schon eine feste Größe in der Freisinger Kommunalpolitik, war seit 1976 Kreisrat, seit 1978 Stadtrat, Fraktionschef der SPD und auch Wirtschafts- und Finanzreferent. Und Thalhammer ist einer, der Verwaltung kann: Beruflich war er erst bei der Bayerischen Versicherungskammer, danach in der Verwaltung des Versuchsguts Grünschwaige der TU tätig, dann ab 1969 Leitender Angestellter der Gemeinde Eching. Thalhammers Arbeit, seine Arbeitsweise als Stadtoberhaupt, zahlen sich aus: 2000 und 2006 wird er mit jeweils rund 70 Prozent der Stimmen wiedergewählt. 2012 darf er aus Altersgründen nicht mehr antreten. Am 30. April 2012 endet die Ära OB Thalhammer.

Auch nach seiner Amtszeit: Ganz ohne kann Thalhammer nicht

Jetzt, knapp elf Jahre nach seinem letzten Arbeitstag als OB ist dem Lerchenfelder nicht langweilig, wie er sagt: Haus und Garten hat er, um die er sich kümmert, dazu andere Hobbys – der jetzt 80-Jährige hat genug zu tun. Seine diversen Sammlungen – allen voran die Krippensammlung – nicht zu vergessen. Weltreisen, so hat Thalhammer schon 2012 gesagt, sind nicht so die Sache von ihm und seiner Frau Maria. Kurzausflüge, manchmal auch spontan, schon eher.

+ Die beste Entscheidung seines Lebens: Dieter Thalhammer heiratete 1965 seine Maria. © Repro: Lehmann

Dass er keinen Termindruck mehr hat, dass die Zeit der fast täglichen Abendveranstaltungen vorbei ist, das sei nur am Anfang eine Umstellung gewesen, daran habe er sich schnell gewöhnt, erzählt Thalhammer. Doch ganz ohne kann Thalhammer nicht: Diverse Vorstandsposten und Ehrenämter hat er noch inne, er ist beispielsweise noch immer Vorsitzender des Vereins der Freunde und Förderer des Diözesanmuseums Freising e.V.

Die beste Entscheidung seines Lebens war keine politische

Wenn man Thalhammer, den Alt-OB, nach der besten Entscheidung seines Lebens befragt, dann ist es keine politische Entscheidung, die er nennt, sondern eine private: „Meine Hochzeit im Jahr 1965.“ Dass er und seine Maria 50 Jahre später zur Goldenen Hochzeit eine Privataudienz beim Papst bekommen, zählt der 80-Jährige zu den besonders schönen Ereignissen seines Lebens.

Wenn einer wie Thalhammer in jahrzehntelangem kommunalpolitischen Wirken und in seinem Engagement in zahllosen Vereinen Spuren hinterlassen hat, dann bringt das viel Ehr’. Den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland darf er sein Eigen nennen, auch den Bayerischen Verdienstorden und den Päpstlichen Gregoriusorden, er ist Ehrensenator der TUM und der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, selbstverständlich Träger der Goldenen Bürgermedaille der Stadt Freising und seit 2012 auch Ehrenbürger seiner Heimatstadt – jener Stadt, deren Entwicklung er nach wie vor aufmerksam verfolgt, einfach weil ihm Freising „am Herzen liegt“, wie er sagt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann die Verdienste des Alt-OB: „Verlässlich und nach allen Seiten hin kooperativ, um Ausgewogenheit bemüht und am Ende sicher in den Entscheidungen“ habe Thalhammer weitreichende und auch heute noch tragfähige Maßnahmen zur gesellschaftlichen und politischen Entwicklung Freisings verantwortet.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.

Alt-OB Thalhammer ist nicht der einzige Freisinger Gestalter, der am 18. April einen Runden gefeiert. Am selben Tag begeht Wolfgang A. Herrmann seinen 75. Geburtstag. Die beiden sind auch familiär verbandelt: Die Kinder der beiden, Renate Thalhammer und Florian Herrmann, sind ein Ehepaar.